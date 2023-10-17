Изида Чаниа

Вот уже две недели как глава нашего государства и верные ему чиновники общаются с российскими СМИ, с абхазскими студентами за пределами Абхазии. Национальные СМИ оставлены «на закуску», и сейчас проводится тщательная подготовка к пресс-конференции по итогам сочинских встреч Аслана Бжания с министром иностранных дел и президентом России – Лавровым и Путиным. Напомню дату – 3, 4 октября. Пресс-служба президента направила избранным журналистам уведомление, в котором содержится требование прислать вопросы, которые будут заданы в ходе пресс-конференции.

За все время своего нахождения во власти, а это почти четыре года, Аслан Бжания расщедрился на пресс-конференции для абхазских СМИ не более пяти раз, не дал ни одного интервью абхазским журналистам. Всего один раз (да и то под давлением общественности) обратился к парламенту с ежегодным посланием. Очевидно, что нашему президенту нечего сказать абхазскому обществу, которому он наобещал во время выборов не только открытость и прозрачность, но и смешанную систему выборов, реформы в системе управления, перераспределение полномочий и еще много чего. Но я остановлюсь на последнем, потому как именно вопрос о перераспределении полномочий задал Аслану Бжания абхазский студент во время встречи в Москве.

Назначенцы из шкуры вон лезут, чтобы выполнить любое поручение президента, даже если оно противоречит законам. И разделение ветвей власти осталось только на бумаге – в Конституции

Идея о том, что президентскую власть необходимо ограничить, едва ли не самая популярная в Абхазии. Надо сказать, что все кандидаты в президенты говорили о необходимости перераспределения полномочий президента в пользу парламента как минимум со времен первой смуты в 2004 году. Эксперты и общественные деятели считают, что именно единоличная власть президента порождает политические кризисы в стране. И действительно, в руках президента очень много власти – он единолично формирует правительство, назначает глав администраций городов и районов, исходя из каких-то своих личных причин и руководствуясь только принципом личной преданности. При назначении не учитываются уровень образования, базовые знания, опыт работы, профессиональный уровень и так далее. Конечно, никакого конкурса и никакой открытости. Результат налицо – полная недееспособность всех ветвей власти и затянувшийся экономический кризис. Понятно, что назначенцы из шкуры вон лезут, чтобы выполнить любое поручение президента, даже если оно противоречит законам. Так были сформированы подконтрольные президенту парламент, судебная власть, районные администрации. И разделение ветвей власти осталось только на бумаге – в Конституции.

А теперь я вернусь к ответу президента на вопрос студента о перераспределении полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. В начале нынешнего года в Абхазии разразился очередной скандал. Члены комиссии, созданной указом президента Бжания в 2020 году, совершенно случайно узнали, что глава государства, ссылаясь на рекомендации комиссии по конституционной реформе, направил в Конституционный суд, а затем в парламент поправки к Конституции, которые дают ему полномочия по роспуску парламента. Члены комиссии по конституционной реформе возмутились и заявили, что «поправка к закону «О законодательной и исполнительной власти» не соответствует предложениям комиссии» и ссылки на комиссию несостоятельны. «Наши предложения значительно шире, они не предполагали процедуру роспуска парламента, и члены комиссии по конституционной реформе были против этих предложений, которые озвучивались некоторыми из участников. И нас, конечно, удивило, что нашим именем прикрываются», – отмечал член конституционной комиссии Саид Гезердава.

Когда оппозиция требовала от президента отказаться от продвижения «антинародного закона об апартаментах», Аслан Бжания точно так же переложил ответственность на парламент

Но Аслан Бжания, отвечая на вопрос студента, опять прикрывается конституционной комиссией – «предложения конституционной комиссии, в том числе и по перераспределению полномочий между исполнительной властью и законодательной, сформулированы и направлены в парламент». Дальше он традиционно переводит стрелки на парламент. «Теперь это стало компетенцией парламента», – говорит он. Опять отвлекусь и напомню, что в мае нынешнего года, когда оппозиция требовала от президента отказаться от продвижения «антинародного закона об апартаментах», Аслан Бжания точно так же переложил ответственность на парламент, которому он передал проект закона. А затем стал оказывать давление на депутатов, требуя принятия законопроекта. Публично, в частности, на встрече в Общественной палате, он определил депутатам срок для принятия проекта закона и кулуарно, вызывая каждого депутата по отдельности и в группах к себе в кабинет.

Но вернемся к раздраженному ответу Аслана Бжания, который считает, что у него с «этим» (видимо, с перераспределением полномочий) «нет больших проблем, больше разговоров на эту тему». Неудивительно, что тут он совсем запутался, сообщив, что «недавно мы создали такую структуру, как Конституционный суд», а затем дал странное определение существованию Конституционного суда – «должен обеспечивать осуществление баланса между ветвями власти, для этого он у нас существует». К слову сказать, Конституционный суд был создан около 10 лет назад, когда Аслан Бжания был депутатом парламента, а не президентом, и некрасиво приписывать себе достижения свергнутого им предшественника. К тому же функция Конституционного суда – проверка проектов законов, законов и других нормативных актов на соответствие Конституции, защита конституционных прав граждан страны и так далее. К «осуществлению баланса между ветвями власти» Конституционный суд имеет весьма опосредованное отношение. В общем, без консультации психолингвиста ответ Бжания понять сложно. Но пока он «вырабатывает» «высокую культуру политической деятельности», я напомню, что сразу после того, как ЦИК огласил результаты выборов в 2020 году, Аслан Бжания заявил, что «стране пойдет на пользу установленная Конституцией исключительная ответственность президента за все процессы, происходящие в республике». Похоже, что, подмяв под себя все ветви власти, он достиг состояния, когда ответственность за все происходящие в стране процессы лежит только на нем. И сегодня можно подвести итоги этой деятельности: все ветви власти игнорируют общественный интерес. Правительство извлекает ресурсы для своего существования, повышая налоговое бремя и цены, без учета уровня жизни людей, суды, принимая решение, становятся на сторону власти и олигархов, законодатели голосуют за все, что поступает от президента, даже не вникая в суть соглашений и проектов законов. Президент всем заправляет и сам лично регулирует процессы распределения территории страны друзьям-олигархам или просто друзьям.

Вот поэтому на встрече со студентами Аслан Бжания сам выглядел, как студент, который пришел на экзамен, выучив только один билет из трех вопросов. И как ни старалось государственное телевидение, работая ножницами (которые могут только вырезать), превратить эту встречу во что-то хоть отдаленно соответствующее статусу главы государства, ничего не получилось. Дележка страны происходила на глазах молодежи, собравшейся в зале. Если коротко, то суть встречи: денег нет, но когда мы разделим страну между иностранными инвесторами, то деньги будут. Очамчырское побережье – Белоруссии, Спортбаза Эшера и Мюссерская дача – Ткачеву, площадь Свободы и побережье от Псоу до Сухума – засекреченным инвесторам. Никаких результатов работы, никаких реализованных планов и обещаний – сплошные потемкинские деревни.

Если бы я не знала, что срок президента Аслана Бжания подходит к концу, то решила бы, что это видеофрагмент выступления в ЦИК в 2020-м, когда он узнал о своей победе на выборах и растерялся от того, что эта авантюра завершилась успешно.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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