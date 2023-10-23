Рейсы из Москвы в Батуми будут выполнять две российские авиакомпании

Авиакомпания Red Wings планирует с 3 ноября запустить рейсы из Москвы в Батуми, сообщил «Интерфаксу» представитель компании. Полеты будут выполняться из аэропорта «Домодедово» по три раза в неделю.
Напомним, что рейсы из московского аэропорта «Внуково» в Батуми уже выполняет авиакомпания «Азимут» – по понедельникам и четвергам.
Таким образом, с ноября число рейсов по маршруту Москва-Батуми-Москва достигнет пяти в неделю.
В Red Wings также сообщили, что будет увеличена частота полетов на линии Москва-Кутаиси – с трех до пяти рейсов в неделю.
Рейсы Red Wings в Грузию обслуживаются российскими самолетами Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 мест.
Число прямых рейсов между Россией и Грузией в ноябре достигнет 45-ти в неделю. Среди них – 28 еженедельных рейсов между Москвой и Тбилиси.
Кроме того, планируется запустить рейс из Жуковского в Тбилиси, об этом «Эхо Кавказа» писало ранее со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.
На прошлой неделе, по информации российских СМИ, из-за поломки самолета Sukhoi Superjet 100 летевшие в Грузию российские туристы застряли в самолете на несколько часов. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном авиакомпании «Азимут», следовавшим из Сочи в Тбилиси.
- В начале июля Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало т.н. допуски на 284 рейса в неделю между городами России и Грузии. Большая часть допусков выдана авиакомпании Red Wings. В Росавиации заявили, что воспользоваться правом на перевозку авиакомпании могут только после выполнения ряда дополнительных условий.
- Грузию за возобновление авиасообщения с Россией критикуют в Киеве, Вашингтоне и странах ЕС. В Госдепе заявили, что США могут ввести санкции против работающих в аэропортах грузинских компаний, которые обслуживают российские компании.
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