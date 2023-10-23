Рейсы из Москвы в Батуми будут выполнять две российские авиакомпании

Авиакомпания Red Wings планирует с 3 ноября запустить рейсы из Москвы в Батуми, сообщил «Интерфаксу» представитель компании. Полеты будут выполняться из аэропорта «Домодедово» по три раза в неделю.

Напомним, что рейсы из московского аэропорта «Внуково» в Батуми уже выполняет авиакомпания «Азимут» – по понедельникам и четвергам.

Таким образом, с ноября число рейсов по маршруту Москва-Батуми-Москва достигнет пяти в неделю.

В Red Wings также сообщили, что будет увеличена частота полетов на линии Москва-Кутаиси – с трех до пяти рейсов в неделю.

Рейсы Red Wings в Грузию обслуживаются российскими самолетами Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 мест.

Число прямых рейсов между Россией и Грузией в ноябре достигнет 45-ти в неделю. Среди них – 28 еженедельных рейсов между Москвой и Тбилиси.

Кроме того, планируется запустить рейс из Жуковского в Тбилиси, об этом «Эхо Кавказа» писало ранее со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

На прошлой неделе, по информации российских СМИ, из-за поломки самолета Sukhoi Superjet 100 летевшие в Грузию российские туристы застряли в самолете на несколько часов. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном авиакомпании «Азимут», следовавшим из Сочи в Тбилиси.