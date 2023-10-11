«Азимут» начала полеты из Москвы в Батуми, анонсировала рейс из Минвод

Российская авиакомпания «Азимут» начала полеты по маршруту Москва-Батуми-Москва. Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам.
Как сообщается на сайте авиаперевозчика, пассажиры, которые первыми приобрели авиабилеты на выполняемый впервые рейс, получили в подарок сертификаты на перелет.
Кроме того, с 11 октября «Азимут» начала полеты из Сочи в Тбилиси, они будут выполняться по средам и субботам. Анонсированы рейсы из Минеральных Вод в Тбилиси с 19 октября (по понедельникам, четвергам и субботам).
Ранее о новых рейсах российских авиакомпаний сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии. Речь шла и о полетах авиакомпании Red Wings из Жуковского в Тбилиси. По информации «Эха Кавказа», Red Wings планирует выполнять в Грузию и другие рейсы.
В настоящее время Red Wings уже летает из Москвы в Кутаиси, из Сочи в Тбилиси, у «Азимута» и Georgian Airways – по два рейса в день между Москвой и Тбилиси.
Власти Грузии говорят, что выдают разрешения на полеты в страну российским авиакомпаниям, которые не находятся под санкциями Запада.
Грузия – одно из самых востребованных зарубежных направлений у россиян осенью, глубина продаж туров достигает конца декабря, включая новогодние праздники, сообщал «Интерфакс-туризм» со ссылкой на пресс-службу туроператора FUN&SUN.
- 22 сентября Агентство гражданской авиации опровергло информацию о полетах в Грузию авиакомпании «Россия», которая внесена в черный список ЕС.
- В начале июля Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало т.н. допуски на 284 рейса в неделю между городами России и Грузии. Большая часть допусков выдана авиакомпании Red Wings. В Росавиации заявили, что воспользоваться правом на перевозку авиакомпании могут только после выполнения ряда дополнительных условий.
- Грузию за возобновление авиасообщения с Россией критикуют в Киеве, Вашингтоне и странах ЕС. В Госдепе заявили, что США могут ввести санкции против работающих в аэропортах грузинских компаний, которые обслуживают российские компании.
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