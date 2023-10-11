«Азимут» начала полеты из Москвы в Батуми, анонсировала рейс из Минвод

Российская авиакомпания «Азимут» начала полеты по маршруту Москва-Батуми-Москва. Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, пассажиры, которые первыми приобрели авиабилеты на выполняемый впервые рейс, получили в подарок сертификаты на перелет.

Кроме того, с 11 октября «Азимут» начала полеты из Сочи в Тбилиси, они будут выполняться по средам и субботам. Анонсированы рейсы из Минеральных Вод в Тбилиси с 19 октября (по понедельникам, четвергам и субботам).

Ранее о новых рейсах российских авиакомпаний сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии. Речь шла и о полетах авиакомпании Red Wings из Жуковского в Тбилиси. По информации «Эха Кавказа», Red Wings планирует выполнять в Грузию и другие рейсы.

В настоящее время Red Wings уже летает из Москвы в Кутаиси, из Сочи в Тбилиси, у «Азимута» и Georgian Airways – по два рейса в день между Москвой и Тбилиси.

Власти Грузии говорят, что выдают разрешения на полеты в страну российским авиакомпаниям, которые не находятся под санкциями Запада.

Грузия – одно из самых востребованных зарубежных направлений у россиян осенью, глубина продаж туров достигает конца декабря, включая новогодние праздники, сообщал «Интерфакс-туризм» со ссылкой на пресс-службу туроператора FUN&SUN.