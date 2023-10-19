На следующий день после провалившегося импичмента правящая «Грузинская мечта» всерьез заговорила об уголовном преследовании президента, в случае если она снова отправится за рубеж без согласия правительства. 16 октября Конституционный суд признал нарушением основного закона ее аналогичные встречи в начале сентября. Не открывать ящик Пандоры призвал сегодня президента спикер парламента Шалва Папуашвили. Он же обратился с призывом к международным партнерам не принимать у себя президента Зурабишвили и уважать Конституцию Грузии, а не только грузинские хинкали и хачапури.

Что дальше? После вчерашнего провального голосования за импичмент Саломе Зурабишвили, когда «Грузинская мечта» не смогла мобилизовать необходимые 100 голосов, сегодня это, пожалуй, главный вопрос, который многие задают друг другу в Грузии. А именно, какая судьба ждет президента Саломе Зурабишвили в оставшийся срок в условиях правления «Грузинской мечты»?

«Мы изначально на это не рассчитывали, – напомнил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили и назвал две цели, которые ставила «Грузинская мечта» и достигла благодаря процессу импичмента, – Конституционный суд установил факт нарушения Конституции со стороны президента Саломе Зурабишвили. Она не имеет права осуществлять визиты и встречи с лидерами зарубежных стран без согласия правительства. Это высший правовой вердикт президенту. Второе – политический вердикт, который вынесло парламентское большинство Саломе Зурабишвили именем большинства грузинского населения».

Поделился спикер Папуашвили и впечатлениями от выступления президента Саломе Зурабишвили:

«Вчера Саломе Зурабишвили променяла легитимацию 1 200 000 избирателей на легитимацию нескольких «националов». Со вчерашнего дня у нас есть президент, избранный "Нацдвижением"».

Спикер парламента уловил сходство Зурабишвили с королем Франции, намекая на ее французское прошлое:

«Она вчера фактически говорила с пафосом, как Людовик XIV, что государство – это она, а Конституция – то, о чем она говорит».

И там же спикер Шалва Папуашвили предостерег президента от дальнейших несогласованных визитов за рубеж, которые она запланировала еще с 12 июля с целью лоббировать процесс предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС к концу года. Кроме Германии, Бельгии, Франции, Балтийских стран, куда Зурабишвили успела съездить без согласия правительства и чуть не поплатилась креслом президента, в списке зарубежных визитов, расписанных до конца декабря, значатся еще семь стран, на посещение которых также получен отказ от премьер-министра Ираклия Гарибашвили, – это Болгария, Швейцария, Чехия, Польша, Дания, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

«Пусть она не открывает ящик Пандоры неповиновения Конституции», – заявил спикер Шалва Папуашвили. Он предостерег и западных партнеров – после решения КС от 16 октября перед тем, как принять президента Грузии, им следует ответить на вопрос, является ли конституционным визит Саломе Зурабишвили. Так международное сообщество проявит истинное уважение к грузинскому государству, считает Папуашвили:

«Наши хинкали и хачапури уважают очень многие люди. В том числе и наша страна-оккупант уважала хинкали и хачапури, но этого недостаточно для уважения нашей страны. Кто хочет показать уважение к грузинскому народу, его государству, должен показать уважение к Конституции Грузии. Поэтому, если будут запросы на такие визиты и встречи, (международные партнеры) в первую очередь должны выяснять, есть ли на это согласие правительства. И если нет такого согласия, (это означает, что) ей в осуществлении этих визитов будет отказано».

Между тем с подачи партийного лидера Ираклия Кобахидзе представители правящей силы заговорили о возможном уголовном преследовании президента. Вчера, в ходе рассмотрения вопроса об импичменте, он не исключил такого сценария. И хотя там же президент Саломе Зурабишвили ответила, что ее угрозами и прокуратурой не напугать и не остановить, Кобахидзе и сегодня развивал эту тему. Он сравнил вчерашний текст президента с «текстом Павлика Морозова» и напомнил, что иммунитет Саломе Зурабишвили не вечен:

«Президент боится периода после президентства. Возможно, в течение оставшегося года будет невозможно возбудить уголовное дело, но как только истечет срок ее полномочий, сразу же станет возможной актуализация вопроса уголовного преследования. Боязнью нарушить уголовное законодательство объясняется то, что она осуществляла неразрешенные визиты на свои средства, а не на средства из бюджета».

В оппозиции такой сценарий не исключили. Тем более, в практике «Грузинской мечты» такое уже наблюдается – один из судебных процессов против экс-президента Михаила Саакашвили проходит по статье «нецелевые расходы из госбюджета», напоминает депутат политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе:

«Это просто невообразимо, когда Кобахидзе, председатель правящей партии, говорит о прокуратуре. Мы не должны забывать, что в Грузии политическое правосудие, поэтому мы должны хорошо понимать: если мы под суд отдадим еще одного президента, это будет очень тяжелым итогом для Грузии».

Оппоненты власти убеждены, что «Грузинская мечта» продолжит мстить президенту Саломе Зурабишвили. Но с учетом ее характера, который она проявляет в последнее время, никто особенно не ждет, что прозванная Кобахидзе «хромой уткой» президент Зурабишвили станет прислушиваться к властям.

Пространства для взаимодействия двух институтов – президента и правительства – не осталось, считает аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе. Это заставляет ее предположить, что риторика, противостояние в политическом спектре станут жестче, особенно если учесть, что оставшийся год президентства Зурабишвили приходится на парламентские выборы. Затеянный процесс импичмента Нино Самхарадзе считает демонстрацией правящей «Грузинской мечтой» смены евроатлантического курса:

«Единственное, что заставляет правящую силу формально заявлять о верности евроатлантическому курсу, это очень высокая общественная поддержка данного курса, поэтому в повестке дня у правительства появился план: как можно чаще заявлять о том, что процесс евроинтеграции может оказаться ущербным для государства. Процесс импичмента это показал. Власти заявили, что для них, конечно, важна евроинтеграция, но Конституцию они ставят выше. Что само по себе звучит благородно, если бы не спекулятивная интерпретация, из-за которой роль президента в вопросе евроинтеграции по той же Конституции оказалась на заднем плане».

Аналитик Нино Самхарадзе считает, что этот процесс вредит имиджу страны в ЕС, хотя не ожидает, что он окажет решающее влияние на принятие политического решения лидерами ЕС по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС. Тем более что вчерашнее голосование показало и другое: с некоторыми оговорками, но все же сплоченность оппозиции против импичмента и увеличение степени обоюдного доверия между ней и президентом, чего ранее не наблюдалось. Тем не менее грузинские наблюдатели не ожидают, что один успешный день для оппозиции и провал импичмента кардинально изменят политическую ситуацию внутри страны.

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