Инал Ардзинба провел совещание с новым абхазским послом в Сирии

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба в онлайн-формате провел совещание с новым абхазским послом в Сирии Мухаммадом Али.

Как сообщила пресс-служба абхазского МИДа, Ардзинба поздравил дипломата с назначением на ответственную должность. Он подчеркнул важность задачи расширения контактов Абхазии на Ближнем Востоке.

«Посольство Абхазии в Сирии — важнейшая площадка для расширения международных контактов республики и со странами Ближнего Востока, и с теми странами, которые имеют дипломатические представительства в Дамаске, в частности, Беларусь», – сказал министр.

В совещании также участвовал спецпредставитель абхазского президента по взаимодействию со странами Ближнего Востока Баграт Хутаба. Он поздравил Мухаммада Али с назначением, выразил готовность оказывать максимальное содействие в деле укрепления внешнеполитических связей Абхазии.

По информации пресс-службы, участники совещания обсудили актуальные вопросы международной повестки, ситуацию на Ближнем Востоке, дальнейшие цели и задачи совместной работы.