Инал Ардзинба провел совещание с новым абхазским послом в Сирии

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба в онлайн-формате провел совещание с новым абхазским послом в Сирии Мухаммадом Али.
Как сообщила пресс-служба абхазского МИДа, Ардзинба поздравил дипломата с назначением на ответственную должность. Он подчеркнул важность задачи расширения контактов Абхазии на Ближнем Востоке.
«Посольство Абхазии в Сирии — важнейшая площадка для расширения международных контактов республики и со странами Ближнего Востока, и с теми странами, которые имеют дипломатические представительства в Дамаске, в частности, Беларусь», – сказал министр.
В совещании также участвовал спецпредставитель абхазского президента по взаимодействию со странами Ближнего Востока Баграт Хутаба. Он поздравил Мухаммада Али с назначением, выразил готовность оказывать максимальное содействие в деле укрепления внешнеполитических связей Абхазии.
По информации пресс-службы, участники совещания обсудили актуальные вопросы международной повестки, ситуацию на Ближнем Востоке, дальнейшие цели и задачи совместной работы.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
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