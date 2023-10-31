В Сухуми обсудят «готовность Абхазии вступить в Союзное государство»

В абхазском парламенте обсудят идею о вступлении самопровозглашенной республики в Союзное государство России и Беларуси.

Расширенное заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками пройдет 1 ноября, сообщила «Нужная газета». В повестке дня заседания единственный вопрос – «Обсуждение вопроса участия Республики Абхазия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, а именно готовность Абхазии вступить в Союзное государство». Другие подробности не сообщаются.

Абхазский лидер Аслан Бжания еще в 2021 году говорил, что Абхазия должна «поделиться частью своего суверенитета». В августе 2022 года он сказал, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. В поддержку «интеграционных процессов» выступает и глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.