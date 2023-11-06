Чем меньше времени остается до объявления Еврокомиссией отчета по расширению, тем острее в Грузии политическая дискуссия. За 48 часов до финиша лидер лейбористов Шалва Нателашвили обратился к Брюсселю с призывом не предоставлять Грузии статус кандидата, пока Бидзина Иванишвили не попадет под санкции западных стран. Не остаются в стороне и другие оппозиционные партии и представители гражданского сектора, в связи с чем удостаиваются громких обвинений со стороны партии власти.

Статус кандидата заслуживает грузинский народ, а не «Грузинская мечта», – в этот превалирующий в оппозиции и гражданском секторе тезис свою смелую правку внес главный лейборист страны Шалва Нателашвили. Не побоявшись получить от власти клеймо врага народа и антигосударственника, он сегодня заявил:

«Для грузинской власти предоставление этого статуса будет реверансом Кремлю, а для Иванишвили – списанием всех грехов, которые он совершал десятилетиями. Потому мы сегодня обратились к лидерам ЕС с просьбой предоставить Грузии статус кандидата после того, как олигарх Иванишвили будет полностью подвергнут санкциям. В противном случае, это вернется ЕС и Грузии бумерангом, это будет неправильным шагом».

Накануне оценки Еврокомиссии выполнения 12 рекомендаций для получения Тбилиси статуса кандидата в ЕС заявления и призывы на эту тему политические партии и НПО устали делать регулярно. В них признается факт неполного выполнения условий, но при этом отмечается необходимость дать стране еще один шанс, чтобы в Грузии не усилилось российское влияние. В оппозиции также придерживаются мнения о том, что, если Еврокомиссия и выдаст рекомендацию Евросовету и лидерам всех стран ЕС предоставить статус кандидата Грузии в конце года, это будет связано с геополитическим фактором. На том, что статуса кандидата не может быть без обязательств и что статус не означает автоматического вхождения Грузии в ЕС, настаивала депутат «Нацдвижения» Анна Цитлидзе сегодня, напоминая и о том, что статус кандидата – это всего лишь начало долгой дороги в ЕС, и не факт, что правящая сила охотно будет двигаться по этой дороге:

«Когда мы говорим, что у Грузии есть шанс и этот шанс – геополитическая возможность, мы должны понимать, что особенно после военной агрессии России против Украины, а тем более после событий, развернувшихся в Израиле, демократическое развитие Грузии стало крайне важным, особенно с учетом той географии, в которой мы находимся. Поэтому наши международные партнеры на вопрос посмотрят именно так».

От излишнего использования статуса кандидата на предстоящих выборах предостерег власть депутат из партии «За Грузию» Бека Лилуашвили:

«Власть намерена предоставление статуса продать как победу и что она уйдет от ответственности за то, что страна потеряла год в этом процессе, за то, что ее действия значительно отдалили страну от других членов Ассоциированного трио – Украины и Молдовы. И сегодня мы не являемся частью диалога о членстве в ЕС. Власть не сможет избежать этой ответственности, ей придется провести демократические реформы, для того чтобы мы перешли к переговорам о вхождении в ЕС. В противном случае ей придется уйти».

Мнение оппозиции о том, что страна получит статус, но с серьезными оговорками, в парламентском большинстве расценивают как доказательство узкопартийных интересов, из-за которых оппозиция пытается саботировать получение статуса и использовать этот провал против правящей партии на предстоящих парламентских выборах, говорит депутат «Силы народа» Гурам Мачарашвили:

«Стало очевидным, что они боролись против получения статуса. А теперь, когда поняли, что этого не будет, умоляют Брюссель предоставить Грузии статус кандидата с тяжелыми условиями, потому что знают, что окажутся в политическом аду, потому оппозиция боится, как второго пришествия, заключения (Еврокомиссии) восьмого ноября».

Представители оппозиции и гражданского сектора подверглись критике и со стороны председателя парламента Шалвы Папуашвили:

«Часть оппозиции на этапе последнего штурма старается как-нибудь сорвать процесс предоставления статуса кандидата. Увидев позитивный настрой в ЕС и высокую вероятность предоставления статуса Грузии, другая часть оппозиции старается спешно спрыгнуть с корабля антигрузинских организаций, на котором за последние полтора года привыкли чувствовать себя очень комфортно».

Спикер парламента Шалва Папуашвили, вопреки тому, что говорил прежде, признался, что не ждет от еврокомиссии констатации исполнения всех 12 рекомендаций на 100%. И пояснил, что Грузии предстоит выполнить не только 12, а, «к слову, 252» рекомендации, с учетом условий договора об Ассоциации с ЕС. А для выполнения некоторых рекомендаций нужны годы, сказал он. В качестве примера Папуашвили привел пункт о «деполяризации».

В ближайшее время, как и другим представителям власти, предстоит встреча с внушительной делегацией из ЕС. С 6 по 8 ноября запланирован визит в Грузию делегации послов Евросоюза и стран-членов по вопросам «Восточного партнерства». В рамках визита у них «будет возможность на месте ознакомиться с осуществленными и продолжающимися реформами в стране, а также со значительными результатами, которые уже достигнуты в этом отношении», – сообщает МИД Грузии.

За считанные часы до оценки Еврокомиссии этот визит обретает особое значение, несмотря на то, что он не связан с ней напрямую. Европейские послы намерены встретиться и с представителями оппозиции и НПО. И, конечно же, они поднимут вопросы, в том числе, о нежелании доводить до конца реформы в судебной и избирательной системах, об откате от демократии, что выражалось, в частности, и в попытке принять закон «Об иноагентах», аналогичный российскому, об усилении связей с Россией, например, возобновлении авиасообщений, увеличении торгового оборота между двумя странами. Отдельной «головной болью» воспринимается оппонентами власти стратегическое партнерство Грузии с Китаем.

Это лишь часть причин, по которым представители гражданского сектора, в том числе и менеджер программ по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия» Вано Чхиквадзе, считают, что у Грузии антиевропейское правительство и проевропейское население. Чхиквадзе сегодня стал объектом особых нападок со стороны представителей «Грузинской мечты» и ее сторонников из-за его статьи в издании Аналитического центра Германии. В нем Чхиквадзе пишет, что ЕС придется принять решение, балансирующее между препятствующими европрогрессу шагами власти и европейским стремлением граждан. Вано Чхиквадзе считает, что, в случае предоставления статуса кандидата, Брюссель должен сохранить рычаги влияния на власть. Он и сегодня ответил критикам, что статусу кандидата в ЕС всегда сопутствует множество условий, и напомнил, что согласно июньской промежуточной оценке Еврокомиссии из 12 рекомендаций выполнены только три:

«За это время власть предприняла определенные шаги в этом направлении. Возможно, со стороны Еврокомиссии это будет сочтено определенным прогрессом. Что касается ожиданий – трудно что-то сказать».

Оставшиеся два дня в Грузии обещают стать изнурительными с учетом повышения градуса напряжения в политических кругах, нескончаемых версий и обоюдных обвинений на случай любого исхода. Если Тбилиси скажут «да», – чья это будет заслуга, а если «нет», – кто виноват и что делать?

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