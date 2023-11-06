Очередное обострение противостояния двух политических лагерей в Абхазии – на этот раз из-за пицундского пансионата «Самшитовая роща» – вылилось в привычный обмен публичными заявлениями политических партий, общественных организаций и их объединений.

Вот что было сказано, в частности, в заявлении политсовета партии «Амцахара», принятом на его заседании 2 ноября:

«31 октября в комплексе пансионата «Самшитовая роща», расположенного в г. Пицунде, прошло собрание представителей оппозиции. Их недовольство было вызвано изменением арендодателя этого имущественного комплекса. То мероприятие, которое было проведено оппозицией на территории «Самшитки», было превращено в политическую акцию… Понятно, их не волнует ситуация с «Самшиткой», для них это очередная трибуна, площадка для обливания грязью руководства страны, главы государства и ничего более. Мы не услышали ни аргументов, ни фактов, а только грязь и вконец потерянную совесть. Подобного неуважения, если не сказать хамства, на таком уровне не мог себе позволить никто… Единственная цель нынешней оппозиции, как и в 2014 году, любыми способами прийти к власти, в том числе силовыми – путем свержения народно избранного президента. Мы не собираемся вторгаться в экономические споры, но при этом как ветераны войны, как политическая организация не можем пройти мимо оскорблений в адрес президента страны и оскорблений в наш адрес… Уверены, соответствующие структуры разберутся с этой ситуацией и расставят все точки в этом споре. В свою очередь мы хотим, чтобы «самшитовое дело» имело логическое завершение и было доведено до конца, тогда, уверены, будут сняты все вопросы». Просим руководство страны после завершения проверки в этом комплексе их результаты опубликовать в СМИ».

И тут же как бы дуплетом появилось более пространное заявление провластного Союза политических партий и общественных объединений Республики Абхазия, который возглавляет Рауль Лолуа и в который входит и партия «Амцахара». Прежде всего, его авторы напомнили, что пансионат «Самшитовая роща» был и остается государственной собственностью, этот факт неоспорим, а потом обратились к «истории вопроса». 2 июня 1999 года постановлением кабмина госкомпания «Абхазкурорт» передала имущество пансионата «Самшитовая роща» со своего баланса на баланс Госкомимуществу, которому было поручено ликвидировать госпредприятие «Самшитовая роща», а имущество пансионата предоставить в аренду ООО «Анакопия» сроком на 15 лет. При этом следует отметить, что передача пансионата в аренду в 1999 году прошла с многочисленными нарушениями. Эти нарушения, пишут авторы заявления, стали предметом расследования парламентской комиссии в составе депутатов Кецба В. И., Смыра В. А., Кецба Т. И. Результаты расследования парламентской комиссии были опубликованы в газете «Нужная» от 20 декабря 1999 г. Согласно произведенному расследованию, комиссия сочла необходимым признать незаконным и отменить постановление кабинета министров от 2 июня 1999 года. Однако решение парламентской комиссии осталось без должного реагирования. Далее в заявлении говорится:

«31 июля 2014 года было заключено новое соглашение между Госкомимуществом и арендатором о продлении срока аренды до 8 сентября 2039 года. Стоит отметить, что оно состоялось после, а возможно, и вследствие печально известных событий 27 мая 2014 года. Также вызывает недоумение молчание авторов заявления о серьезных нарушениях, выявленных в ходе налоговых проверок пансионата в период с 1 января 2020 по 1 января 2023 г. Речь идет о неуплате налогов и сборов, сокрытии доходов, занижении налога на имущество и занижении налогооблагаемой прибыли на общую сумму свыше 133 миллионов рублей. По всей видимости, это молчание обусловлено попыткой опротестовать нарушения в судебных органах. Видимо, поэтому арендаторы санатория и противятся дальнейшей проверке финансовых документов правоохранительными органами. Нежелание допустить представителей правоохранительных органов к финансовой отчетности может свидетельствовать о том, что арендаторам «Самшитовой рощи» есть что скрывать от народа Абхазии. Авторы заявления также молчат о невероятно низкой стоимости арендной платы за санаторный комплекс – 3 800 000 рублей в год. Исходя из характеристик объекта, количества отдыхающих и стоимости услуг можно утверждать, что эта стоимость является фактическим подарком государства отдельно взятым гражданам, извлекающим сверхприбыли из государственной собственности и не желающим направлять их в государственный бюджет. К примеру, аренда офисного помещения площадью 500 м² у частного собственника стоит 3 000 000 рублей ежегодно, а пансионат «Самшитовая роща», учитывая его площади, арендуется частными лицами у государства за стоимость в 72 раза меньшую!»

В заключение заявления говорится, что Союз партий и общественных объединений Республики Абхазия не приемлет язык угроз, ультимативных заявлений и высказываний о «персональной ответственности» руководителей государственных органов и государства в целом. И напоминает, что ответственность устанавливается законами Республики Абхазия, а не отдельными организациями и политическими активистами.

И уже на следующий день оппозиционные силы выступили с комментарием к этим заявлениям. Его подписали представители политических партий «Форум народного единства Абхазии» и «Апсны», общественных организаций «Абхазское народное движение», «Аруаа», «Наша столица». В нем говорится:

«После многочисленных преступлений и нарушений Конституции и законов Республики Абхазия циничны и аморальны любые высказывания о совести от представителей организации, которая требовала досрочной отставки национального лидера, Первого президента Абхазии, основоположника современного государства Владислава Ардзинба, участвовала в штурме МВД в 2016 году, предпринимала многочисленные силовые попытки свергнуть президента Рауля Хаджимба, участвовала в перекрытии республиканской трассы, ввергая страну в транспортный коллапс, и т.д. Заявления «Амцахара» уже давно представляют малый интерес как в оппозиционной среде, так и в обществе в целом, так как они не выражают собственного мнения, а являются лишь придатком политики Аслана Бжания. Ужасно другое, в истории с пансионатом «Самшитовая роща» президент сделал руководство Службы государственной безопасности инструментом в своих коммерческих проектах и фактически своими действиями превратил их в рэкетиров в погонах. У абхазского народа всегда было особое отношение к этой службе, и она пользовалась заслуженным авторитетом. Сегодня, из-за личных интересов Аслана Бжания и его родственников в погонах, это все перечеркивается. Но, несмотря на это, в СГБ остаются настоящие патриоты и офицеры, верные службе интересам народа. Однако представители партии «Амцахара», конечно, не озабочены этими вопросами».

Далее авторы комментария переходят к ответу Союзу:

«А что же касается некоего Союза политических сил, хотелось бы, чтобы представители организаций лично подписывались под заявлениями, чтобы народ Абхазии знал, кто является активным сторонником сегодняшнего режима и выгодополучателем его действий, чтобы завтра не было возможности открещиваться, когда придет время нести ответственность. Руководству необходимо осознать, что наши правоохранительные органы – это не ЧОП, а мы не дадим превратить наше государство, признанное великой Россией, в закрытое акционерное общество, где родственники президента являются ее акционерами».

Сегодня «Эхо Кавказа» решило выслушать мнение по этой ситуации у общественного деятеля Нугзара Агрба. Вот что он сказал:

«Ну, власть немножко перегибает палку. Вот так, это моя точка зрения. Потом там, в пансионате, ребята тоже непростые, с биографией. Надо все это учитывать. Это как? Солдатскую причину искать и менять арендатора – я, например, не понимаю этого. Я бы на месте властей не делал этого. Да, нашел бы общий язык, договорился. Если надо повысить арендную плату и есть в этом объективная необходимость, конечно, надо повысить. Это другой вопрос. Но так как поступает сегодня власть, – это девяностые годы, после развала Советского Союза – так не делается.

– Но власть же и не ставит вопрос так, что мы меняем арендатора…

– Ну, потом, завтра поменяют, какая разница. А СГБ – это Служба государственной безопасности. Если бы в «Самшитке» засели враги, которые наносят ущерб стране, тогда совсем другая ситуация.

– Да, есть ведь Госкомимущество, которое само может…

– …отрегулировать. А это превратилось в политику. Оно и не могло не превратиться в политику».

Мы вспомнили о том, как в 1999 году было тоже разбирательство в парламенте и СМИ, потому что на аренду этого «лакомого куска» в турбизнесе явно были и другие претенденты, а не только нынешние. Агрба говорит:

«Естественно, кто-то был. Но получает тот, кто ближе к действующей власти. Спору нет, и тогда были возмущения».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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