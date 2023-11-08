Источники: Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус — с 9 оговорками

По информации источников Радио Свобода, Еврокомиссия сегодня, 8 ноября рекомендует предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз – с важными оговорками. Документ будет опубликован в 12:00 по брюссельскому времени (15:00 по тбилисскому).

Как стало известно Радио Свобода, речь идет о необходимости осуществления шагов по девяти направлениям. Часть из них содержится в 12 рекомендациях, опубликованных Еврокомиссией в июне 2022 года, а некоторые являются совершенно новыми.

Новой оговоркой является, в частности, борьба с дезинформацией и манипулированием иностранной информацией о ЕС и европейских ценностях.

Европейская комиссия также обращает внимание на необходимость соблюдения Грузией внешней политики и политики безопасности ЕС.

Из рекомендаций в оговорки будут перейдут следующие вопросы:

преодоление политической поляризации;

проведение честных выборов – особенно в контексте парламентских выборов 2024 года;

повышение институциональной независимости – вместе с ЦИК в список попадают Национальный банк и Национальная комиссия по регулированию коммуникаций;

судебная реформа;

борьба с коррупцией;

деолигархизация;

защита прав человека, прав меньшинств, СМИ и гражданских активистов.

В настоящее время статус кандидата на вступление в ЕС имеют Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (2009), Сербия (2009), Турция (1987), Черногория (2008), Украина (2022), Молдова (2022) и Босния и Герцеговина (2022).

Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

Партнеры Киева по Ассоциированному трио, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта. Документ от имени Грузии подписал премьер Ираклий Гарибашвили.

В мае 2022 года Грузия заполнила опросники, на основании которых в Брюсселе рассмотрели вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. 18 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС и заявила, что Грузии статус будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.

Брюссель при этом признал европейскую перспективу Грузии, что в Тбилиси назвали «историческим решением». 23 июня рекомендации Еврокомиссии утвердили лидеры стран ЕС.

В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала промежуточный отчет, согласно которому Грузия полностью выполнила лишь три из 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата (избрание независимого народного защитника; гендерное равноправие; выполнение решений Европейского суда по правам человека). В правительстве Грузии же заявляли, что страна выполнила почти все рекомендации для получения статуса кандидата. Выполнению одного условия – деполяризации – помешала «радикальная оппозиция», утверждали власти.

В ЕС при этом критиковали Грузию, в частности, за планы принять закон об «иноагентах», возобновление авиасообщения с Россией, начало процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили и т.д. Брюссель был обеспокоен отступлением Грузии от общей внешней политики ЕС.