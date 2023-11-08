Рекомендация Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата – реакции

Грузинские и европейские политики комментируют рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский:
«Сердечно поздравляю всех политических лидеров – правительство, оппозицию, парламент, президента, гражданское общество, вас – СМИ. Прежде всего, поздравляю народ Грузии, людей, которые твердо и последовательно поддерживают европейский путь Грузии. Это большое признание решительной поддержки Европейским Союзом европейского будущего населения Грузии и прогресса, достигнутого за последние годы. Поскольку европейские устремления объединяют всех граждан Грузии. Я не встречал ни одного гражданина Грузии, который не хотел бы, чтобы их стране был присвоен статус кандидата… Не следует забывать, что рекомендация о предоставлении Грузии статуса кандидата связана с реализацией важных шагов. Их реализация будет иметь решающее значение для перехода к следующему этапу».
Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель:
«Грузинский народ неоднократно демонстрировал свою непоколебимую верность европейским ценностям. Сегодня Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз. Двери Евросоюза открыты. Мы продолжим поддерживать Грузию на пути в Европейский Союз».
Европарламентарий Виола фон Крамон:
«Мы, друзья Грузии в Европейском парламенте, поздравляем грузинский народ с исторической рекомендацией комиссии о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС. Это достижение – заслуга грузинского народа».
Посольство США в Грузии:
«Поздравляем всех грузин! Сегодняшняя рекомендация – самый большой шаг на пути евроатлантической интеграции Грузии. Соединенные Штаты продолжат тесно сотрудничать с Грузией на ее пути в Европейский союз. Мы верим в ваше европейское будущее».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили:
«Европейская комиссия опубликовала положительную оценку и рекомендовала предоставить Грузии заслуженный статус кандидата. Мы благодарны за поддержку, продолжаем путь к полноправному членству в Европейском Союзе».
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили:
«Это сигнал о том, что Грузия не одинока и что наши европейские партнеры и друзья поддерживают нас. Это первый шаг в стратегическом решении по установлению европейского плацдарма на Кавказе. Этот день создает прочную основу для лучшего будущего Грузии. Решение Еврокомиссии принадлежит и абхазским, и осетинским братьям, сестрам и всем гражданам нашей страны, ценящим европейское будущее нашего народа – это наше общее достижение».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили:
«Я радуюсь вместе с грузинским народом и приветствую позитивную рекомендацию Европейской комиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата. Как президент, я продолжу выполнять свою роль проевропейского лидера, чтобы продвигать и продолжать реформы, которые все еще необходимы».
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили:
«Грузинская нация представляет собой особое единство, не только европейское, но и проникнутое евроэнтузиазмом. Большинство старой Европы не верят так в сильную Европу, как грузины, поэтому наш народ заслужил положительного ответа! В то же время наш народ не меньше заслуживает того, чтобы не жить в условиях олигархии и мафиозного государства, эта жестокая система заставляет грузин покидать Грузию, искать свое будущее, для себя и своих детей в Европе, Америке, но наша задача - привести к нам Европу и создать условия для возвращение наших людей с Запада».
Грузия на пути в ЕС
Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.
Партнеры Киева по Ассоциированному трио, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта. Документ от имени Грузии подписал премьер Ираклий Гарибашвили.
В мае 2022 года Грузия заполнила опросники, на основании которых в Брюсселе рассмотрели вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. 18 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС и заявила, что Грузии статус будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
Брюссель при этом признал европейскую перспективу Грузии, что в Тбилиси назвали «историческим решением». 23 июня рекомендации Еврокомиссии утвердили лидеры стран ЕС.
В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала промежуточный отчет, согласно которому Грузия полностью выполнила лишь три из 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата (избрание независимого народного защитника; гендерное равноправие; выполнение решений Европейского суда по правам человека). В правительстве Грузии же заявляли, что страна выполнила почти все рекомендации для получения статуса кандидата. Выполнению одного условия – деполяризации – помешала «радикальная оппозиция», утверждали власти.
В ЕС при этом критиковали Грузию, в частности, за планы принять закон об «иноагентах», возобновление авиасообщения с Россией, начало процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили и т.д. Брюссель был обеспокоен отступлением Грузии от общей внешней политики ЕС.
8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. При этом в докладе о расширении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, указаны девять приоритетов, которые предстоит реализовать Тбилиси.
Окончательное решение о присвоении Грузии статуса кандидата 27 стран-членов Евросоюза примут на основании рекомендации Еврокомиссии на саммите 14-15 декабря.
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