Рекомендация Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата – реакции

Грузинские и европейские политики комментируют рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский:

«Сердечно поздравляю всех политических лидеров – правительство, оппозицию, парламент, президента, гражданское общество, вас – СМИ. Прежде всего, поздравляю народ Грузии, людей, которые твердо и последовательно поддерживают европейский путь Грузии. Это большое признание решительной поддержки Европейским Союзом европейского будущего населения Грузии и прогресса, достигнутого за последние годы. Поскольку европейские устремления объединяют всех граждан Грузии. Я не встречал ни одного гражданина Грузии, который не хотел бы, чтобы их стране был присвоен статус кандидата… Не следует забывать, что рекомендация о предоставлении Грузии статуса кандидата связана с реализацией важных шагов. Их реализация будет иметь решающее значение для перехода к следующему этапу».

Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель:

«Грузинский народ неоднократно демонстрировал свою непоколебимую верность европейским ценностям. Сегодня Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз. Двери Евросоюза открыты. Мы продолжим поддерживать Грузию на пути в Европейский Союз».

Европарламентарий Виола фон Крамон:

«Мы, друзья Грузии в Европейском парламенте, поздравляем грузинский народ с исторической рекомендацией комиссии о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС. Это достижение – заслуга грузинского народа».

Посольство США в Грузии:

«Поздравляем всех грузин! Сегодняшняя рекомендация – самый большой шаг на пути евроатлантической интеграции Грузии. Соединенные Штаты продолжат тесно сотрудничать с Грузией на ее пути в Европейский союз. Мы верим в ваше европейское будущее».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили:

«Европейская комиссия опубликовала положительную оценку и рекомендовала предоставить Грузии заслуженный статус кандидата. Мы благодарны за поддержку, продолжаем путь к полноправному членству в Европейском Союзе».

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили:

«Это сигнал о том, что Грузия не одинока и что наши европейские партнеры и друзья поддерживают нас. Это первый шаг в стратегическом решении по установлению европейского плацдарма на Кавказе. Этот день создает прочную основу для лучшего будущего Грузии. Решение Еврокомиссии принадлежит и абхазским, и осетинским братьям, сестрам и всем гражданам нашей страны, ценящим европейское будущее нашего народа – это наше общее достижение».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Я радуюсь вместе с грузинским народом и приветствую позитивную рекомендацию Европейской комиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата. Как президент, я продолжу выполнять свою роль проевропейского лидера, чтобы продвигать и продолжать реформы, которые все еще необходимы».

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили:

«Грузинская нация представляет собой особое единство, не только европейское, но и проникнутое евроэнтузиазмом. Большинство старой Европы не верят так в сильную Европу, как грузины, поэтому наш народ заслужил положительного ответа! В то же время наш народ не меньше заслуживает того, чтобы не жить в условиях олигархии и мафиозного государства, эта жестокая система заставляет грузин покидать Грузию, искать свое будущее, для себя и своих детей в Европе, Америке, но наша задача - привести к нам Европу и создать условия для возвращение наших людей с Запада».