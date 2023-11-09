Итак, после 16 месяцев всеобщей грызни, словесной войны всех против всех, изуверской антизападной пропаганды и поисков новых союзников в Венгрии и Китае, Грузия наконец получила статус кандидата в члены ЕС. Вернее, пока только обещание и демонстрацию готовности со стороны Европы, фактически документ будет подписан в середине декабря, так что теоретически еще остается шанс это самое кандидатство не получить.

Это первый шаг длинного и извилистого пути в Европу, и ему предшествовал, как уже было сказано, 16-месячный чрезвычайно нервный и напряженный период ожидания. Несмотря на то, что «мечтатели» излучали уверенность в том, что статус кандидата будет получен, в какие-то моменты благодаря их художествам казалось, что этому не суждено случиться.

«Грузинская мечта» за этот год с небольшим сделала все возможное, для того, чтобы Европа наконец возмутилась и указала Грузии на дверь. Принимала репрессивные законы, избивала оппозиционеров, ругала последними словами Запад, устраивала коллективные кампании травли посла США в Грузии, называла своих противников сатанистами, и обвиняла Запад в том, что тот пытается втянуть страну в войну с Россией.

При этом почти ни одно из 12 условий, необходимых для получения статуса, полноценно не было выполнено – по крайней мере, ни одно из тех, которые требовали от «Мечты» поступиться хотя бы частью своей власти.

До сих пор в Грузии нет единого мнения по поводу целей всего этого – толи мечтуны делают то, что считают нужным без оглядки на Запад, поскольку для них сохранение своей власти важнее европейской перспективы страны, толи специально пытаются сделать так, чтобы Евросоюз, в конце концов, потерял терпение и послал нас всех за российским военным кораблем.

Почему все-таки решение о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС было принято, несмотря на то, что власть сделала все необходимое, чтобы этого не произошло?

Вероятно, есть несколько факторов. Первое – это то, что по сумме достижений за 30 лет независимости, Грузия заслужила-таки небольшое поощрение – из традиционного наркоманского притона, в котором мужское население ходило в черных одеждах и здоровалось словами «Жизнь ворам», Грузия путем тяжелейшей эволюции превратилась в нечто похожее на балканские страны – не самое лучше, что есть на свете, однако по сравнению с тем, с чего начиналось, – прогресс просто-таки гигантский.

Перемены в Грузии можно охарактеризовать почти как ментальную революцию, и это видно по разнице между поколениями после 50 и до 25-ти. Это две разные нации, каким-то образом оказавшиеся на одной территории и говорящие на одном языке.

Не отметить это, сосредоточившись лишь на подрывной деятельности «Грузинской мечты», было бы большой ошибкой со стороны Европы.

К тому же не надо забывать – Россия – она тут как тут, сразу предложит свои услуги, и как знать, вполне возможно, что отвергнутая Брюсселем «ГМ» пошла бы все-таки под крыло Москвы полномасштабно, а не частично, как сейчас.

Уверен также, что большую роль в принятии Евросоюзом такого решения сыграли события марта 2023 года, когда десятки тысяч человек вышли на улицы Тбилиси против закона об иноагентах, а по сути – за сохранение европейского курса. Акции протеста переросли в трехдневное побоище, в результате которого весь мир увидел, где на самом деле стоит настоящая Грузия 21-го века.

Третий фактор связан с правительством, и не будем у них отнимать этой заслуги.

Если хорошо присмотреться, то 2023 год начался с резкого ужесточения риторики Европы и США в отношении Грузии – над «Мечтой» замаячил грозный призрак санкций за слишком уж близкое сотрудничество с Россией. Продолжалось это несколько месяцев, а потом, вдруг прекратилось – через 3-4 месяца тон европейских и американских политиков в отношении «ГМ» значительно смягчился и стал гораздо более доброжелательным.

Вероятно, это связано с тем, что Запад убедился – вопреки многочисленным обвинениям, Грузия полностью соблюдает все международные санкции, и торгует с Россией только разрешенным товаром. Многочисленные журналистские расследования показали, что даже из Армении грузы двойного назначения идут не самым коротким путем, через Грузию, а через Иран.

Грузия соблюдает санкции практически образцово – соблюдает их лучше стран, которые эти санкции принимают, а потом продают Армении и Кыргызстану прицелы от танковых орудий, даже не интересуясь – с каких пор у армян и киргизов появился гигантский ВПК?

По-видимому, Евросоюз это вполне оценил и решил, что грехи «Грузинской мечты» не могут стать причиной отказа в адрес страны, которая заслужила-таки небольшое поощрение.

Что ж, самое время теперь подумать – а что дальше? Следующий этап – это уже начало переговоров о вступлении, и вот тут-то прошлыми заслугами не отделаться. Условия, выдвинутые ЕС, придется выполнять – иначе не видать нам дальнейшего продвижения как своих ушей.

Если я что-то понимаю в грузинской политике, то для «Мечты» вопрос номер один – это не будущее страны, на которое они плевать хотели, а сохранение власти. Соответственно, большинство рекомендаций ЕС так и останутся невыполненными, и мы будем сидеть со статусом кандидата по меньше мере ближайшие годы, пока не сменится власть.

Но польза все же есть – вероятно, сейчас существенно снизится накал антизападной пропаганды, которая началась как раз после того, как нашего Бидзину обидели – не дали статус. Жесткая антиевропейская риторика стала не только ответом на эту обиду, но и превенцией – поскольку точно никто не знал, дадут статус или нет, «Мечта» вовсю готовила свой электорат к мысли – «нам не дали статус не потому, что мы плохие, а потому, что Запад хочет сделать нас геями, а мы отказываемся».

Конечно, гарантий вам никто не даст, но, скорее всего, мечтательским политикам и СМИ будет дано указание – притормозить с обличением «Гейропы». Мелочь вроде бы, но на самом деле эта пропаганда была настолько противоестественной и фальшивой, что ее приостановка значительно снизит градус ненависти и напряженности в обществе.

Ну и конечно, статус кандидата – это новая веревка, которая так или иначе свяжет руки правящей группировке, и теперь ей немного сложнее будет делать новые вредительства.

В общем, как ни крути, оно того стоит.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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