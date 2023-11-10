В Абхазии обратили внимание на вчерашнюю публикацию грузинского интернет-издания SOVA, приведенную и на других сайтах, «Абхазские блогеры и активисты, проживающие в Тбилиси, приняли участие во «Всемирном форуме демократии». Этот форум проходил два дня в Страсбурге, он проводится по инициативе Совета Европы уже десять лет. И первая реакция тех наблюдателей, с которыми довелось побеседовать, была такая: а почему в Страсбурге, где размещается штаб-квартира Совета Европы, никогда не выступали и в обозримом будущем вряд ли выступят абхазские блогеры и активисты, проживающие в Абхазии, которых неизмеримо больше?

Наверное, потому, что организаторы подобных мероприятий считают таких неправильными абхазами, а проживающих в Тбилиси – правильными, сказал сегодня «Эху Кавказа» абхазский общественно-политический деятель Аслан Кобахия, который тоже успел прочесть эту информацию:

«Я еще более скажу. В Абхазии проживают сотни грузин, которые могут выступить где угодно по всей планете и заявить любому обществу, что Абхазия – это независимое государство, за эту Абхазию они готовы жизнь отдать и отдавали во время войны. Так что, если они, несколько чудиков абхазской национальности, перебежали в Тбилиси и поехали в Страсбург, это не говорит ни о чем».

Что же говорили в Страсбурге, судя по публикации, двое молодых представителей Абхазского информационно-аналитического центра в Тбилиси, заслужившие такую резкую характеристику, которые обратились к участникам форума на абхазском языке. Во время одной из дискуссий форума под названием «Роль женщин в процессе построения мира», Милена Ажиба рассказала о влоге, то есть видеоблоге, «Девушки из Абхазии», посвященном дружбе девушек, грузинки и абхазки. Она сказала, что проживает в Тбилиси, что «неприемлемо для многих абхазов».

«Я девушка, которая год назад приняла решение, в рамках моих возможностей, позаботиться о лучшем будущем моей страны и моего народа. Я девушка, которая из-за этого подвергается буллингу, мне пишут оскорбительные комментарии в социальных сетях, я девушка, которой угрожают и часто грозят смертью, и знаете почему?! Потому что я осмелилась сказать: пора положить конец конфликту. Пришло время жить дружно, забыть прошлые ошибки, проще говоря, простить их друг другу и найти пути к диалогу… Мне часто пишут, что я их предала. Совсем наоборот. Своими влогами я хочу познакомить всех с абхазским языком, традициями и культурой. Во всех своих выступлениях я говорю, что миру нет альтернативы, а война никогда не была решением проблемы ни в одном столетии… Я решила быть голосом тех девушек, которые живут в оккупированной Россией Абхазии и, несмотря на их желание, не осмеливаются говорить и требовать лучшей системы здравоохранения, возможности получать европейское образование и развиваться в свободной среде».

Из интернета удалось узнать, что Милене 24 года, представляется как актриса, пробовала силы в модельном бизнесе, жила в Москве, а потом решила перебраться в Тбилиси.

С речью также выступила вторая влогер медиапроекта «Девушки из Абхазии» грузинка Нино Папава – вынужденная переселенка из Абхазии:

«Вот уже 30 лет между нашими народами существует искусственный барьер, колючая проволока и блокпосты. Абхазия оккупирована. Однако мы, две молодые девушки, уже преодолели барьер. Нашими влогами мы покажем нашим народам – как мы похожи, как дружим, как преодолеваем трудности и, зачастую, даже ненависть, которую посеяла среди нас третья сила».

В форуме принял участие и основатель молодежного движения «Амра» Даур Буава, который тоже перебрался в Тбилиси из России и против которого в Абхазии возбуждено уголовное дело. Он поделился такими впечатлениями:

«Форум демократии стал для меня интересным опытом, он был важен для будущих проектов моей организации… На закрытых встречах я говорил о российской пропаганде и проблемах, с которыми сталкивается абхазская молодежь, когда мы говорим о примирении грузин и абхазов. Под проблемами, конечно, мы имеем в виду в первую очередь внешнюю силу – Россию, которая всячески пытается помешать диалогу между братскими народами. Я возвращаюсь в Грузию с новыми идеями, мотивацией, интересными контактами. Я обратился к своим абхазским последователям через Тик-Ток, что двери Европы открыты для всех, что я выбираю демократию, прогресс, светлое будущее и призываю их сделать такой же выбор».

Аслан Кобахия высказал свое мнение:

«Мы знаем наших героев, знаем предателей, которых, к большой радости, в абхазском обществе всегда были единицы... Но грузины должны раз и навсегда понять, что вот такой дешевой пропагандой они вызывают просто смех в абхазском обществе. Неужели это не понятно, почему те или иные люди из Абхазии говорят в их адрес плохие слова. А что в их адрес можно хорошего сказать? Какая-то девчонка поехала в Тбилиси, и она будет решать проблему, которая возникла между абхазским и грузинским обществами. Это смешно. Все их родственники должны понять, куда попали, в чьи руки попали их дети. Мне просто жалко этих людей. Я не знаю, для кого это делается… Мне кажется, что западные страны, которые финансируют эти глупости, они думают, что таким образом можно затащить Абхазию обратно в состав Грузии. Они не могут понять, что этого нельзя было сделать путем вооруженной агрессии против Абхазии. А вот это словоблудие, глупости, которые эти дети несут, неужели они думают, что этим на кого-то влиять могут, неужели люди совсем потеряли ориентир? Вот этот Буава – он прямо как стрекоза, его где только не увидишь… Но я тут спрашивал… Знаешь, мы с тобой взрослые люди, но вот я спрашивал у очень многих молодых людей, что они думают о нем. Кто он такой, кто его вообще смотрит... Сперва, когда он появился, людям было интересно. А сейчас никто его не слушает, потому что это же понятное дело. Миру – мир, как он там говорит…(смеется). А эта девочка, которая там появилась и на абхазском к аудитории обратилась…».

К миру призывать – кто с этим будет спорить? Только следующий вопрос, говорит Кобахия, напрашивается: что вы тут имеете в виду? И тут уже выясняется, что, конечно, возвращение в состав Грузии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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