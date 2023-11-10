На этой неделе в Абхазии искали диверсантов, которые якобы проникли в страну из Грузии. Информация появилась в телеграм-канале Соловьева, где назывался первоисточник – Минобороны Абхазии и указывался маршрут диверсантов – Сухумский аэропорт. Несмотря на ссылку на столь значимый источник и последовавшее за ним подтверждение министра внутренних дел Роберта Киут, сообщение вызвало недоверие.

Пользователи социальной сети прежде всего выражали недоумение по поводу того, что диверсионной группе удалось незамеченной пройти сквозь пограничные российские и абхазские посты на государственной границе, оснащенные современными техническими средствами наблюдения и дойти до села Азанта в Кодорском ущелье. В официальном сообщении указывалось, что группу диверсантов увидели охотники, которые сообщили как о вооружении, так и о летающем диверсионном коптере. Минобороны, МВД, ГСО искали диверсантов полтора дня с земли и с самолета, но никого не нашли. После чего вопросов стало еще больше – где все это время находился Главнокомандующий, глава Совбеза и президент Аслан Бжания; почему сообщение о диверсантах подавалось не через национальные, а иностранные СМИ; почему до последнего (до окончания розыскных мероприятий) молчало СГБ и так далее. Вывод общественности неутешительный – ход фейковой новости дало руководство страны. И опять вопрос: с какой целью?

Между тем выяснилось, что Аслан Бжания как обычно находится дома, в Москве, с 7 ноября. Он выехал из Абхазии сразу после того, как попил чай с отдельно отобранными журналистами и посетил (7 ноября) праздник урожая в Гагрском районе. Там уже и до границы было рукой подать. Пресс-служба не обозначила ни время, ни цель его пребывания в «рабочей командировке». Но известно, что 9 ноября он встретился с заместителем секретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым и говорил с ним об энергетике. Напомню, что сын Нургалиева «выиграл» конкурс на реконструкцию Сухумского аэропорта – как раз того, к которому, по официальной версии, двигались диверсанты. Пресс-служба отметила присутствие на встрече и премьер-министра Александра Анкваб, который, в отличие от нашего президента, чрезвычайно редко выезжает из Абхазии.

Негосударственные СМИ на этой неделе сообщали, что между Абхазией и Россией не достигнута договоренность о перетоке электроэнергии, а нынешний переток осуществляется на платной основе, по коммерческой цене и рассчитан только на 10 дней. Если эта информация соответствует действительности (а ее никто не опроверг), то становится понятно, почему под различными предлогами постоянно обесточиваются различные районы страны и столицы.

Но сенсацией недели стали не диверсанты и уж тем более не совместный визит к Нургалиеву президента и премьера, а документ, опубликованный в Телеграмканалах, – смета расходов на приобретение автомобилей Министерством обороны на 2024 год. Автомобиля дешевле 3 млн 600 тысяч рублей в списке не было. Самый дорогой – 11 млн 600 тысяч рублей. Сперва народ взялся пересчитывать стоимость автомобилей Минобороны в коптерах, потом стал считать стоимость автомобилей Главнокомандующего Аслана Бжания в военной технике… И это не праздная арифметика. Дело в том, что в уходящем году Аслан Бжания жаловался, что бюджетных средств недостаточно для содержания армии, и абхазские бизнесмены, проникнувшись идеей безопасности, пускали «шапку по кругу». Документ, появившийся в телеграмканалах и социальных сетях, стал еще одним объяснением хронической нехватки средств в нашем дефицитном бюджете. Все прекрасно понимают, что ничем не обоснованные расходы на приобретение и содержание автомобилей во всех министерствах и ведомствах – это самое тяжелое бюджетное бремя.

Объединенная оппозиция обвинила руководство страны в необоснованных расходах, в подмене своих прямых обязанностей «обеспечением охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий», явно намекая на участие Вооруженных сил в охране президентской администрации во время митинга оппозиции в мае нынешнего года. Оппозиция советует руководству страны деньги, предназначенные на покупку дорогих автомобилей, потратить на приобретение беспилотных летательных аппаратов, необходимых для ведения боевых действий в современных условиях. Авторы заявления назвали действия силовиков по преследованию «неких диверсантов» несогласованными и обвинили их в некомпетентности.

На этой неделе произошло очередное снесение шлагбаумов. На сей раз отличился депутат парламента Бейя, который снес сразу два шлагбаума у здания администрации Гагрского района. В чем причина такого поведения, неизвестно: правоохранительные органы не уделили никакого внимания данному инциденту, несмотря на видеозапись, опубликованную в социальных сетях.

История с курортным объектом «Самшитовая роща», который руководство страны решило передать в управление чекистам, получила свое продолжение на этой неделе. Арбитражный суд назначил судебное заседание по иску ООО «Самшитовая роща» к Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия. ООО оспаривает решение Министерства по налогам и сборам о неполной выплате налогов и требует признать его недействительным. Суд назначен на 29 ноября 2023 г. и у нас будет возможность поговорить об этом подробней.

А пока Министерство по налогам и сборам предало публичности размеры налоговых поступлений от деятельности пяти курортных объектов с 2021 по 2023 год включительно. Самым крупным налогоплательщиком, как и предполагалось, оказалась ООО «Самшитовая роща». Порыв прозрачности в министерстве случился не просто так, а на фоне депутатского запроса и предстоящего судебного разбирательства по иску ООО.

Но продолжим «судебную тему». В Кассационной коллегии судьи изменили меру пресечения на домашний арест Георгию Зухба, обвиняемому в похищении человека. Зухба обвиняется в похищении предпринимателя и вымогательстве денежных средств в размере 50 000 000 рублей, в хищении имущества в особо крупном размере, угрозе убийства и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Судьи освободили Зухба из-под стражи в зале суда.

К другим разным и хорошим новостям. Армянский праздник «Амшен» прошел в селе Алахадзы во вторник, 7 ноября. Большая часть чиновников, руководителей министерств и ведомств, во главе с президентом страны, здесь и провела свой рабочий день, наслаждаясь хорошей погодой и национальными вкусностями.

Государственная телерадиокампания АГТРК отпраздновала свое 45-летие. По случаю юбилея сотрудники телевидения, журналисты были массово награждены званиями «заслуженный журналист» и «заслуженный работник культуры». Но и тут не обошлось без ложки дегтя – ветеранская организация «Аруаа» выразила сожаление, что АГТРК утратило свои славные традиции и превратилось в структуру, обслуживающую власть.

Намерение создать «город-сад» посетило администрацию Галского района, после официального визита в Тамбовскую область. Из 100 саженцев, подаренных делегации Абхазии в Тамбовской области, будет заложена яблоневая аллея Дружбы в городе Гал.

Абхазская милиция отметила свое 102-летие. Министр внутренних дел Роберт Киут в своем поздравительном обращении отметил важность работы правоохранительных органов и пожелал успехов в работе.

Мельцеровский бокс строится в Сухумской инфекционке, газ из России в Абхазию будет возить без уплаты таможенной пошлины, министр соцобеспечения Руслан Аджба заявил о необходимости пенсионной реформы, урожай фейхоа в этом году в два раза больше, чем в прошлом, за два месяца нынешнего года из Абхазии вывезено мандарин в два раза больше, чем в прошлом году, а русский драматический театр покажет на фестивале в Санкт-Петербурге спектакль «Радость вопреки всему». И на этой позитивной ноте, наставлениями поэта я и завершу свой обзор недели: «Измученный душевной борьбой и доведенный до предела – любовью, грязью, мерзостями, я остаюсь верен моему правилу – радость вопреки всему».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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