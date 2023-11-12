Президент Грузии: судить Путина «нереалистично»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что судить президента России Владимира Путина «нереалистично».

«По моему внутреннему убеждению, это было бы историческим последствием того, что определенным вещам было отведено свое место. Если вы спросите меня, считаю ли я это реалистичным - нет. Потому что мы живем в реалистичном мире, где этого не происходит. Мы не в мире Алисы <в Стране чудес>», - заявила президент французскому телеканалу LCI, пишет SOVA.

Зурабишвили отметила, что российское вторжение в Украину закончится переговорами, потому что «все заканчивается переговорами, чтобы зафиксировать конечный результат». По словам президента Грузии, Россия должна стать государством, которое отказывается оккупировать территории других государств.

«Я настроена оптимистично, потому что эти окончательные переговоры должны охватывать оккупированные территории Грузии, они также должны охватить вывод войск из Приднестровья. Не только Зеленский вернет полностью территории Украины, что является главной целью, но России необходимо вернуться к своим границам», - заявила Зурбишвили.

Президент также заявила, что главными сторонниками Грузии, Украины и Молдовы являются Франция и Германия. Глава государства подчеркнула, что долгий путь уже пройден, и путь к реальному расширению ЕС открыт для Ассоциированного трио.

Напомним, 8 ноября Еврокомиссия опубликовала доклад о расширении, в котором рекомендует 27-ми странам-членам ЕС - на саммите Совета Европы, который состоится 14-15 декабря, предоставить Грузии статус кандидата.