В «Аруаа» обещают аннулировать договор аренды «Перепадной ГЭС»

В абхазской оппозиционной организации ветеранов «Аруаа» прокомментировали переговоры о передаче в аренду одной из «Перепадных ГЭС» компании «СухумГЭС» и заявили, что могут провести акцию протеста в Сухуми – «если власти передадут в аренду коммерсантам народное достояние в неприемлемых условиях».

«Условия передачи в аренду объекта, генерирующего электроэнергию, противоречат интересам нашего народа», – сказано в заявлении «Аруаа».

Абхазские ветераны считают, что при передаче в аренду гидроэлектростанций государство должно получать не менее 50% от общей генерации.

«Хотим напомнить, что благодаря Владиславу Ардзинба сегодня «Ингур ГЭС» отдает 40% от общей генерации и наше государство получает электроэнергию с Ингур ГЭС абсолютно бесплатно», – сказанов заявлении.

В «Аруаа» обратились к «людям, которые хотят арендовать ГЭС».

«После смены власти в Абхазии, данный договор будет аннулирован. Также хотим обратиться к парламенту (с просьбой) не принимать ошибочное решение, которое будет пересмотрено. Отдельно обращаясь к коммерсантам: хотим предупредить, что все ваши вложения будут национализированы и возвращены хозяевам, народу Абхазии. А наш народ, особенно все, кто голосовал за нынешнюю власть, должны понять, что сделали исторически большую ошибку, и в скором времени будет возможность ее исправить», – говорится в заявлении.

Ранее появилась информация, что вопрос о передаче «Перепадной ГЭС-2» должны были обсудить на заседании парламентского комитета по бюджету 14 ноября, однако этот вопрос на заседании не ставился.