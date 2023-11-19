В Грузии протестующие разбили палатку у Министерства охраны окружающей среды

Участники акции протеста разбили палатку на внешней территории двора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

По словам участников акции, поскольку правоохранители не разрешили им войти во двор здания, они вынуждены были разбить палатки снаружи. Перед этим участники митинга хотели пройти во двор министерства, чтобы поставить там палатку, но полиция не разрешила им это сделать.

В данный момент на данной территории спокойно.

Напомним, что движение «За спасение Рионского ущелья» проводит акцию у Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в связи с лесами Рачи. Участники протеста требуют встречи с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Они хотят, чтобы им сообщили, каковы планы ведомства в отношении лесов Рачи.

Граждане неоднократно пытались перекрыть дорогу, чего не допустили правоохранители. На акции полиция задержала в административном порядке 11 человек, в том числе Варлама Голетиани, одного из лидеров движения «За спасение Рионского ущелья».

В Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства отреагировали на этот вопрос заявлением, в котором говорится, что оснований для проведения акций протеста нет и «это ложь, что якобы лес в Раче был продан».