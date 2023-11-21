В минувшие выходные Южную Осетию посетил начальник Управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов. Официальная пресса, освещавшая этот визит, обошла вниманием встречу куратора с парламентариями. Между тем югоосетинские эксперты считают, что именно она заслуживает отдельного внимания. Что осталось за кадром?

Официальная пресса отчиталась о визите в Южную Осетию на минувших выходных Игоря Маслова – начальника Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Отчиталась, как всегда, не полностью. Традиционно подобные визиты югоосетинская государственная пресса освещает одинаково: все федеральные чиновники, независимо от ранга, едут в РЮО лишь за тем, чтобы походить по стройкам и похвалить правительство за качество и темпы строительства.

Никаких разногласий, никаких критических замечаний. Эта часть, как правило, просачивается не сразу, а спустя некоторое время после визита. Что просочилось после визита товарища Маслова, так это разногласия по поводу поправок к закону о государственной границе. Во время кулуарной встречи с депутатами парламента Игорь Венедиктович рекомендовал им воздержаться от приятия поправок к этому закону. В частности, речь идет о поправках ко второй статье «Принципы установления и изменения прохождения Государственной границы, установления и поддержания правоотношений на Государственной границе».

В действующей редакции эта статья закона звучит так: «Государственной границей Республики Южная Осетия является административная граница бывшей Югоосетинской автономной области, закрепленная международными договорами и законодательными актами бывшего СССР. Государственная граница Республики Южная Осетия с сопредельными государствами, не оформленная в международно-правовом отношении, подлежит ее договорному закреплению».

Парламентарии предлагают установить границы по Декрету №2 Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета народных Комиссаров ССР Грузии «Об образовании автономной области Юго-Осетии» от 22 апреля 1922 года и, соответственно, прилагаемые к декрету протоколы разграничений территорий между населенными пунктами, расположенными вдоль границы автономии.

По словам участников встречи, Игорь Маслов сообщил депутатам, что принятие поправок сопряжено с риском спроецировать в Грузии некие нежелательные реакции, политические процессы, которые, в конченом счете, могут нарушить и без того хрупкую стабильность в регионе. По отзывам депутатов, изъяснялся куратор весьма деликатно, не предлагал и не настаивал, но все же рекомендательные нотки в его голосе чувствовались.

Совет куратора (назовем это так) воспринят депутатами настороженно. С 2008 года это был первый случай, когда Москва настаивала на корректировке внутренней повестки именно с учетом возможной реакции на нее со стороны Тбилиси. По мнению осетинского блогера Алика Пухати, реакция парламентариев вполне объяснима – куратор предложил отложить в сторону решение по такому весьма чувствительному для общества вопросу, как граница, территория…

Еще недавно оппозиция упрекала президента Анатолия Бибилова в том, что он пытался протолкнуть через парламент полученную из России карту Южной Осетии (с прилагаемым к ней описанием границ), которая, как выяснили депутаты, не учитывала около двухсот квадратных километров югоосетинской территории.

Еще недавно оппозиция упрекала президента Анатолия Бибилова в том, что он пытался протолкнуть через парламент полученную из России карту Южной Осетии (с прилагаемым к ней описанием границ), которая, как выяснили депутаты, не учитывала около двухсот квадратных километров югоосетинской территории.

Собственно, с этого скандала и началась работа над новой картой и поправками к закону о государственной границе. Иными словами, это значимый и весьма болезненный пункт в югоосетинской повестке, говорит Алик Пухати:

«Нынешняя редакция закона предполагает некий незавершенный статус по вопросам границы, будто ее еще необходимо определить в результате какого-то договора, в то время как по декрету граница уже определена и все согласовано.

– Пусть так, но все-таки отчего такая нервная реакция на слова Игоря Маслова и у депутатов, и у прочих, кто посвящен в эту историю?

– Все-таки в данном вопросе надо понимать контекст. Общественность Южной Осетии находится под тяжелым впечатлением от падения Карабаха. В каждом слове, в каждом действии Москвы они ищут сигнал, пытаются понять ее настроения, особенно на фоне улучшающихся российско-грузинских отношений. Пытаются понять, каковы перспективы Южной Осетии, в том числе и в контексте того, что произошло с Карабахом, и вообще глобальной ситуации, которая становится все более пугающей».

Российские эксперты в свою очередь указывают на другие обстоятельства, на фоне которых происходила встреча Игоря Маслова с депутатами – недавний трагический инцидент на границе, в результате которого погиб гражданин Грузии Тамаз Гинтури, заявление о строительстве военно-морской базы в Очамчире. Все это поводы для оппозиции упрекнуть действующие власти Грузии в неспособности отстаивать национальные интересы. Возможно, их набралось слишком много, чтобы расширять этот список, говорит российский политолог Николай Силаев:

«Европейский союз и Штаты давят на грузинские власти, чтобы они заняли более жесткую позицию против России. Хотя и так сейчас там позиция не за Россию, но им нужно больше и больше агрессии по отношению к Москве со стороны всех соседей, которые только есть. В самой Грузии есть оппозиция, которая громко заявляет, мол, если вы нам поможете прийти к власти, то мы будем с Россией воевать. Разумеется, ни Москве, ни властям Грузии не нужно, чтобы у оппозиции были поводы наращивать популярность, а любой скандал с Южной Осетией или с Абхазией такого рода, будь то какой-то перенос пограничных сооружений и т.п., – это повод для оппозиции набирать популярность. Естественно, что таких ситуаций в Москве хотят избежать. Означает ли это, что кто-то торгует Южной Осетией? Нет, не означает. Позиция России по признанию никуда не делась. Теперь представим себе, будто дело дошло до того, что Грузия признала Южную Осетию. В этом случае будут переговоры по границе? Я думаю, что будут вне зависимости от того, какие законы принял парламент РЮО.

– Когда мы говорим о том, чтобы не допустить обострения ситуации, это прежде всего в интересах Южной Осетии.

– Ну да. То есть, если Грузия решит повоевать с Россией, то она пойдет в первую очередь в Южную Осетию, наверное, а не в Дагестан».

По заверениям депутатов, поправки к закону о государственной границе будут вынесены на ближайшее заседание парламента. Собеседники «Эха Кавказа» полагают, что, скорее всего, они будут приняты. При этом они уверены, что ни к каким последующим действиям это не приведет: никто столбы переставлять не станет. Закон скорее нужен для другого – чтобы предупредить новые территориальные потери.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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