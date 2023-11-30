В Министерстве туризма Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная итогам курортного сезона текущего года.

Год, как известно, в туристической отрасли республики выдался неровный. Стихийные бедствия из-за ливневых осадков и разливов рек в июне и июле ударили прежде всего по курортной Гагре, и в целом эти месяцы были прохладными. Зато августовское «пекло» прогрело море у берегов Абхазии на удивительные плюс 29 градусов на несколько недель подряд, что, конечно, привлекло в республику больше обычного любителей пляжного отдыха. Но примечательно, как в жизни все взаимосвязано порой самым неожиданным образом – именно этот температурный контраст между долго остывающим и очень прогретым нынче морем и резким похолоданием воздуха над ним в самом конце осени и вызвал к жизни, по утверждению многих синоптиков, недавний «шторм века», который на днях обрушился на черноморское побережье. И, можно сказать, поставил жирную точку в нынешнем турсезоне в Абхазии. Есть, конечно, и сейчас в республике какое-то незначительное число российских туристов, но до новогодних каникул первой половины будущего января оно будет оставаться мизерным и не влияющим практически на итоги года.

Итак, на пресс-конференции заместитель министра туризма Астамур Барциц проинформировал, что в 2023 году Абхазию посетили около 1 миллиона 300 тысяч человек, что существенно больше прошлогодних показателей. Но напомним, что в эту общую цифру включаются не только отдыхавшие в средствах размещения, их, он уточнил, было порядка 300 тысяч человек, но и однодневные экскурсанты. Наиболее востребованными маршрутами у гостей, приезжающих в Абхазию на один день, уже лет двадцать остаются «Золотое кольцо Абхазии» (стоимость 2200 рублей), экскурсия на озеро Рица (1800 рублей), к которым сейчас присоединились термальные источники (2300 рублей). Барциц также отметил, что в 2023 году было введено в эксплуатацию 13 новых комфортабельных объектов размещения общей вместимостью порядка 4 500 койко-мест. Он сказал, что нынче в этом плане произошел серьезный положительный сдвиг:

«Мы превысили показатели времен Советского Союза. Тогда в Абхазии было около 44 тысяч койко-мест, на сегодня у нас в республике 46 тысяч 957, и количество объектов размещения составляет 1052».

Средняя продолжительность отдыха в Абхазии составляет 7-10 дней. Средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных учреждений в мае и сентябре составила 57%, в летние месяцы – 87%. В период высокого туристического сезона в работу было вовлечено около 26 тысяч человек в сфере туризма (обслуживающий персонал, экскурсоводы, водители и т.д.). Кроме специализированных мест размещения, в частном секторе более 11 тысяч семей сдавали жилье туристам.

По информации заместителя министра туризма Дмитрия Зантария, в 2023 году количество аттестованных экскурсоводов составило 460 человек. За сезон, согласно данным, полученным от МЧС, было зарегистрировано 20 несчастных случаев с иностранными гражданами, прибывшими в Абхазию на отдых. «В Сухуме и Сухумском районе – 6 случаев, в Гагре и Гагрском районе – 6, в Гудауте и Гудаутском районе – 8», – сказал он. Астамур Барциц напомнил:

«Вы знаете, что в этом году министерством был издан приказ: на территории Рицинского реликтового парка по следованию туристических экскурсионных маршрутов была запрещена остановка в так называемом Каменном мешке из-за того, что там происходили камнепады, и даже однажды дело закончилось летальным случаем».

С января по октябрь отдел контроля за осуществлением туристской деятельности и координационной работы Минтуризма совместно с сотрудниками правоохранительных органов выявил 36 гидов-нелегалов. Пятеро нелегальных гидов оплатили штраф в бюджет Абхазии за ведение экскурсионной деятельности без разрешительных документов.

По предварительным расчетам, занятость в туристической отрасли составляет порядка 26 тысяч человек с учетом частных домохозяйств, экскурсий, общественного питания и транспорта. Средний уровень месячной заработной платы работников курортно-туристической сферы составляет от 14,5 тыс. до 21 тыс. рублей. Самая высокая средняя заработная плата в Гагрском районе – более 70 тысяч рублей в ООО АПМ «Литфонд». Средняя цена за проживание в объектах размещения в 2023 г. составляет: квартиры – от 3000 рублей, гостевые комнаты – от 1500 рублей с человека, пансионат с питанием – от 2700 рублей с человека. «Цены зависят от сезона, удаленности от моря, наличия удобств. Исходя из данных мониторинга сотрудников Минтуризма, среднестатистический турист за семь дней пребывания в стране тратит на проживание, питание, экскурсию, сувениры и прочие расходы от 29 400 до 90 500 рублей», – сказал Барциц.

Сегодня мы поговорили с президентом Союза туризма Абхазии Анной Калягиной. По ее словам:

«Просто ожидали большее количество туристов.

– Да? Ну, рекорд был в каком году… Полтора миллиона было.

– В двадцать первом году. Сыграл роль отложенный спрос из-за пандемии, как мы говорили. В двадцать втором году посещение пошло на спад. Очень много, конечно, тут зависит от общемировых тенденций, от экономических условий, всего-всего, тут очень много важного».

Нынешний туристический сезон запомнится несколькими случаями разгула водной стихии – как речной, так и морской. И, конечно, он наносил ущерб турбизнесу. Калягина говорит про недавний шторм:

«Да, я очень сочувствую предпринимателям, коллегам. Вы знаете, пострадали очень многие. И кафе разбиты прибрежные. И есть даже домики, которые поставили на пляже. Есть которые в прошлом году буквально поставили. Очень жаль набережную в Гагре, которую только отремонтировали, только сделали. Ущерба достаточно этот шторм принес. И пляжному бизнесу, у кого там было что-то построено. Те постройки, которые остаются на прошлый год, были разбиты. Жалко труд и вложения малого бизнеса. Все-таки на малом бизнесе очень много держится. На малом, среднем. Кажется, что они так много налогов не приносят, но очень большое количество развлекательной инфраструктуры дает поддержку всему туристическому бизнесу. И когда они развиваются, это радостно, а когда страдают – грустно. Конечно, нужна поддержка таким предпринимателям».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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