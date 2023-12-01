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Выдавших гражданину Украины абхазский паспорт амнистировали

Гудаутский районный суд завершил рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению бывших сотрудников паспортного управления МВД самопровозглашенной республики – Вадима Квадзба, Фатимы Джения, а также их соучастников – Лолиты Халваш и Квициния Гурама.

Жителей Абхазии обвинили в незаконной выдаче паспорта гражданину Украины за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении всех фигурантов уголовного дела, они были признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы. Этим же приговором осужденные были амнистированы, передает «Апсныпресс».

  • В январе текущего года абхазская Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего инспектора отделения паспортизации сухумского паспортного отдела Виктории Джинджолия. По версии следствия, она приняла от гражданина Российской Федерации Александра Лебедева документы для получения абхазского паспорта, в том числе поддельную копию справки из Комиссии по вопросам гражданства при абхазском президенте о предоставлении ему гражданства. Справка содержала заведомо ложные сведения, утверждают в прокуратуре.
  • В конце февраля стало известно о задержании председателя общественной организации «Ассоциация силовых структур Абхазии» за попытку «сделать» россиянину абхазский паспорт за триста тысяч рублей. За эту же сумму он был отпущен под залог.
  • В октябре прошлого года оппозиционное Абхазское народное движение обратилось в Генпрокуратуру. В заявлении говорилось, что в 2020–2022 годах абхазские паспорта получили 6693 человека: русских – 1526 человек, грузин – 1102, армян – 3061, лица иных национальностей – 1004. Оппозиция требовала провести проверку на предмет соблюдения абхазского законодательства, однако в прокуратуре заявили, что в обращении не содержались сведения о нарушении законов. В ведомстве добавили, что вопрос, отраженный в обращении, будет принят во внимание при планировании проверок Генпрокуратуры.

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