Выдавших гражданину Украины абхазский паспорт амнистировали

Гудаутский районный суд завершил рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению бывших сотрудников паспортного управления МВД самопровозглашенной республики – Вадима Квадзба, Фатимы Джения, а также их соучастников – Лолиты Халваш и Квициния Гурама.

Жителей Абхазии обвинили в незаконной выдаче паспорта гражданину Украины за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении всех фигурантов уголовного дела, они были признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы. Этим же приговором осужденные были амнистированы, передает «Апсныпресс».