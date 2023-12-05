Обзор грузинской прессы

«Продолжающееся противостояние в ЕНД. Какая судьба ждет Мелия?» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». О процессах в оппозиционном «Национальном движении» издание пообщалось с политологом Гией Абашидзе. По мнению респондента газеты, «изгнание» экс-председателя дорого обойдется партии:

Вместо того чтобы готовиться и усиливать партию, ее разрушают и этому способствует Давид Кезерашвили

«Где вы слышали, чтобы лидер партии изгонял из партии бывшего председателя?! Возникает вопрос, а где здесь устав партии, структура, организация? Это фарс и прежде всего оскорбление «Национального движения». В условиях Саакашвили-Кезерашвили партия еще больше ослабла. Конечно, этот спектакль еще больше обострит ситуацию. Не будем забывать, что это происходит за 11 месяцев до выборов. Вместо того чтобы готовиться и усиливать партию, ее разрушают и этому способствует Давид Кезерашвили. В таких условиях «Национальное движение» еще больше распадется».

Что касается отколовшегося от партии Ники Мелия, политолог считает, что создание независимой партии ему сегодня не по силам:

«Создание новой партии требует огромных финансовых ресурсов, которых, скорее всего, у Ники Мелия и его окружения нет. Поэтому им следует отправиться в сторону того гравитационного поля, где финансы есть. Таковым является клан Хазарадзе-Джапаридзе», – заявил Абашидзе в интервью изданию.

О проблемах в сфере образования пишет информационное интернет-издание interpressnews. Одной из таких является отсутствие аттестационных экзаменов и слишком растянутая программа в школах, из-за чего значительное количество учащихся XI-XII классов практически не посещают занятия, говорит президент НПО «Лига образования» Манана Николаишвили. Эксперт в области образования считает, что система школьного образования «стала жертвой политических расчетов», вместо того чтобы искоренять проблемы путем проведения реальных и эффективных реформ, в Минобразования говорят лишь о зарплатах учителей, трудоустройстве молодых кадров в школах, питании учащихся.

Государство не может дать детям никаких знаний, и правительство не думает это исправлять

«В общем, в системе школьного образования ужасная ситуация, тупиковая, государство не может дать детям никаких знаний, и правительство не думает это исправлять. Дети вообще не ходят в школу в XI-XII классе, разве правительство этого не знает? Я не сторонник 12-летнего образования».

12-летняя «растянутая» программа обучения – также одна из причин, по которой ученики отказываются от посещения школы, продолжает Николаишвили:

«Это вредная политика. Чем быстрее ребенок окончит школу, тем лучше, однако, сколько бы ни сокращали время обучения, если не будет экзаменов, дети все равно не пойдут в школу, даже если останется только 9 классов. Необходимы глубокие реформы. Необходимо назначить экзамены при переходе из одного класса в другой и аттестационные экзамены, чтобы дети вернулись в школы и взяли учебники в руки».

На ЕГЭ выясняется, что дети не могут писать по-грузински и не знают таблицу умножения… Верните экзамены

Отменить аттестационные экзамены около 10 лет назад представители правящей партии решили во время предвыборной кампании, когда недовольные количеством тестирований родители, ученики и педагоги попросили их об этом, утверждает Николаишвили. С того момента ученики старших классов просто не посещают школы.

«Система образования полностью стерлась. Дети уже десять лет не ходят в школу. Выросли целые поколения, которые не могут написать свою фамилию и имя и не знают, сколько будет дважды два, о других вещах говорить излишне. На ЕГЭ выясняется, что дети не могут писать по-грузински и не знают таблицу умножения… Верните экзамены», – заявила в беседе с изданием Манана Николаишвили.

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Мяч, забитый Хвичей Кварацхелия в ворота итальянского клуба «Аталанта», был назван лучшим голом Серии А сезона 2022-2023. Нападающий сборной Грузии и «Наполи» был награжден на традиционной церемонии итальянской футбольной премии в Милане. Награду «Кваре» вручил итальянский футболист-ветеран Фабио Квальярелла. А его бывший тренер Лучано Спаллетти сказал:

«Когда мы рассматривали возможность его покупки, я разговаривал с несколькими людьми в России. Все они говорили мне одно и то же: он не идеален, но у него потрясающие качества и большой потенциал. Однажды на тренировке я спросил Джованни Ди Лоренцо: «Дило», как тебе этот парень? И он мне ответил: «Пожалуйста, дайте ему сыграть на втором фланге».

Во время выступления на церемонии награждения сам Хвича Кварацхелия похвалил себя и других игроков команды.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня. Голы других игроков тоже были очень красивыми. Это не был запланированный гол. Когда я забил, а позже увидел его, только тогда понял, какой это был красивый гол», – цитирует Кварацхелия информационное интернет-издание Sportall.

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