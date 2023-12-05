Находящийся под санкциями США бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе вернулся в Грузию. В оппозиции считают, что он не мог этого сделать без помощи грузинских спецслужб. В партии власти не видят повода для тревоги или соответствующего расследования, утверждая, что американские санкции, под которыми находится экс-генпрокурор, сами по себе – не преступление.

Отар Парцхаладзе уже около суток находится в Грузии. Бывший генеральный прокурор был сфотографирован журналистами в Тбилисском международном аэропорту. Предположительно, он прилетел рейсом авиакомпании Azimut из Москвы. Пока его местонахождение точно неизвестно – опутанный колючей проволокой особняк в престижном районе Тбилиси усиленно охраняется частными охранниками.

В «Грузинской мечте» к его появлению отнеслись более чем спокойно. По мнению депутата Беки Одишария, санкции Америки не являются уголовным преступлением:

«Думаю, санкции – это неприятность, но не преступление. Поэтому я убежден: ни один преступник, ни я, ни Парцхаладзе, не смог бы незаконно пересечь границу».

В свою очередь, по словам вице спикера парламента Арчила Талаквадзе, если новость подтвердится, спецслужбы все же примут соответствующие меры:

«Если Парцхаладзе вернется в Грузию, уверяю вас, что все структуры, которые контролируют въезд в Грузию, в полной готовности. Этот вопрос также будет находиться под соответствующим контролем. Поэтому ничего скандального в этом нет».

И совсем прямолинеен был спикер парламента Шалва Папуашвили:

«Во всем мире санкции против Парцхаладзе ввели только Америка и Грузия. Евросоюза в этом списке нет, и, думаю, этим все сказано. Как вы знаете, он больше не является гражданином Грузии, поэтому, если он и пересек границу, то с российским паспортом».

В оппозиции считают, что реакция власти еще раз подтверждает: «Грузинская мечта» продолжает игнорировать санкции США, под которые попал экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе за тесные связи с ФСБ, и это значит, что власти покровительствуют тем, кто попал под санкции. Депутат «Нацдвижения» Анна Цитлидзе называет причину происходящего:

«Власти не задержат Парцхаладзе за связи с ФСБ, так как он является приближенным к Бидзине Иванишвили, а значит, стоит выше закона. Он является человеком, который плетет грязные схемы с Россией и является координатором их спецслужб».

С ней согласен лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе:

«Ничего удивительного – все помнят, как в начале осени все государственные институты Грузии встали на защиту экс-прокурора, дали возможность перевести средства с банковских счетов и переоформить все имущество на сына, после чего он благополучно уехал в РФ. Поэтому и в его приезде нет ничего из ряда вон выходящего».

По данным Госдепа США, Парцхаладзе включен в санкционный список за работу или деятельность в сфере управленческого консалтинга РФ, он владеет 50-процентной долей в консалтинговых компаниях ООО «Московский Бизнес-брокераж» и ООО «Международная Бизнес-корпорация» вместе с Александром Онищенко, офицером Федеральной службы безопасности России. По этим же данным, он помог Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство. Онищенко и ФСБ используют Парцхаладзе «для влияния России на грузинское общество и политику». В документе также указывается, что Парцхаладзе получал личную выгоду от контактов с Онищенко и ФСБ.

Напомним, в своем первом интервью Радио Свобода посол США Робин Данниган пояснила цели американских санкций.

«Когда мы вводим санкции, мы ожидаем не только их соблюдения от партнеров, но и предоставляем им полезную информацию для расследования возможных случаев коррупции или, как в случае с Парцхаладзе, в предполагаемом тесном взаимодействии с ФСБ. Мы советуем правительствам во всех случаях использовать наши санкции как своего рода сигнал о том, что есть основание для расследования», – заявила посол.

Напомним, перед отъездом в Россию экс-генпрокурор уже был опрошен в СГБ Грузии, после чего грузинская сторона запросила у партнеров доказательства преступления Парцхаладзе и попавших под санкции судей. На каком этапе находится следствие сейчас, спецслужбы не раскрывают.

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