Не все в Грузии встречают нового посла США в Грузии Робин Данниган радушно и с распростертыми объятиями. Правящая «Грузинская мечта» обвиняет посольство и организации Госдепа США в поддержке «революционных сценариев радикальной оппозиции и НПО» и в желании открыть второй фронт. Нападки по этому поводу на предыдущего посла Келли Дегнан длились нескончаемо. Нового посла тоже не пощадили и уже успели причислить к «Глобальной партии войны».

«Посольство США приветствует прибытие посла Робин Данниган в Грузию», – американская дипмиссия с утра сообщила новость грузинскому обществу одним предложением и фотографией посла Данниган прямо из аэропорта. Но и по этому краткому сообщению можно сделать вывод, что сотрудники посольства вздохнули с облегчением. Все последнее время, а в особенности в последний месяц, приходится нелегко. Не только потому, что все это время бывший посол Келли Дегнан была мишенью для громких, скандальных и беспочвенных обвинений со стороны представителей «Грузинской мечты» и ее сторонников. Эти обвинения звучат по сей день, даже после отъезда Дегнан. В деле СГБ о планируемой оппозицией и НПО революции фигурирует и имя организации Госдепа США – USAID, и ее представителю даже сегодня приходилось объяснять, что USAID – это помощь американского народа для развития демократии в Грузии, для верховенства закона.

Поэтому груз, с которым прилетела новый посол Робин Данниган, никак не сопоставим с тем грузом проблем, с которым ее встречают в посольстве и в самой Грузии. «Грузинская мечта» недовольна, что под санкции США попали четверо грузинских судей и бывший генпрокурор Отар Парцхаладзе. Со стороны «Грузинской мечты» слышна антиамериканская риторика с обвинениями, что некая «Глобальная партия войны» хочет втянуть Грузию в войну – это далеко не полный перечень проблем в отношениях двух стран.

И здесь комментаторы берут в расчет другой – «дипломатический багаж» посла. Робин Данниган – кадровый дипломат, занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной и Восточной Европе. В контексте отношений с Россией на это указала депутат «Лело», бывший посол Грузии в Бельгии Саломе Самадашвили:

«Мы видели, какая реакция была у российских властей на решение США ввести санкции против грузинских судей как представителей судейского клана в системе. Или же ввести в санкционный список «грузино-российского олигарха» Отара Парцхаладзе (за тесные связи с ФСБ). Поэтому мы надеемся, что новый посол продолжит поддерживать интересы нашей страны».

И хотя еще один оппозиционный депутат из политической группы «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе пожелал, чтобы правящая «Грузинская мечта» начала с нового и чистого листа отношения с новым американским послом, в это мало верится ему самому:

«Какой бы ни была посол, с ней у «Грузинской мечты» случится конфликт через один месяц, потому что для «Грузинской мечты» неприемлемы демократия, западные ценности и те стремления, которые есть у граждан Грузии. «Грузинская мечта» стала на путь России».

Роман Гоциридзе призвал представителей парламентского большинства при новом после воздержаться хотя бы от оскорбительных и неуважительных заявлений, которые часто звучали в адрес бывшего посла Келли Дегнан. В рядах «Грузинской мечты» сегодня старались быть более корректными, но многие до сих пор хорошо помнят прощальные слова депутата Ираклия Заркуа прежнему послу.

«Вы – вредитель, госпожа бывший посол», – обратился к Келли Дегнан напрямую 21 августа Ираклий Заркуа, обвинив ее в следовании интересам не государства, а оппозиции. Вместо прощальных слов депутат Заркуа решил попрощаться с ней хоть и по-английски, но довольно фамильярно: «Мне ничего не остается, кроме как сказать вам: «Goodbye, my darling» (Прощай, моя дорогая)!»

Обозначением границ сферы деятельности для нового посла Данниган сочли критики сегодняшние слова главы парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Беки Одишария:

«Уверен, если между нами будут коллегиальные, объективные дискуссии, которые не будут опираться на сплетников-оппозиционеров и аффилированных с ними так называемых неправительственных, плутовских организаций, все будет продуктивно».

Представители оппозиции и НПО обратили внимание на то, что с приездом нового посла США Робин Данниган активизировались аффилированные с «Грузинской мечтой» группы в соцсетях. Появились ироничные комментарии о том, что новый посол продолжит организовывать революцию. На ультрарадикальных страницах Facebook стали продвигать видеоролики, в которых диктор задавался вопросом, кто такая новый посол Робин Данниган, а далее рассказывал, что она часто встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступает за антироссийские санкции и приехала в Грузию с особым поручением как представительница «Глобальной партии войны». Видеоролик заканчивается такими словами:

«Насколько токсичное облако нависнет над Грузией минимум до президентских выборов в США и что является главной задачей для посольства США по отношению к нашим властям, судите сами».

Профильные НПО, изучающие фейк-ньюсы и пропаганду в соцсетях, указывают на их схожесть с пропагандой российских властей.

Возможно, градус напряжения между новым послом и властью не будет высоким, предполагает политолог, руководитель Школы международных отношений грузинского Института общественных дел (GIPA) Торнике Шарашенидзе, указывая на «неопытность» бывшего посла Келли Дегнан по сравнению с новым послом Робин Данниган. Но основная политика и риторика посольств США не меняется, напоминает Торнике Шарашенидзе:

«Хотя нужно всегда понимать, что посол является фильтром информации, которая из американского посольства в Тбилиси идет в Вашингтон, в Госдеп. Наверное, в «Грузинской мечте» думают, что Дегнан играла негативную роль в этом. Конечно, индивиды играют свою роль, но рассчитывать на радикальные изменения, конечно же, не стоит. Если «Грузинская мечта» надеется, что сейчас ситуация улучшится, для этого им тоже придется приложить немало усилий, потому что это двусторонний процесс. В возобновлении полноценных партнерских отношений нужно двустороннее движение. Надеяться на то, что вот сейчас новый посол приедет и все наладится – полная ерунда, тем более что мы имеем дело со сверхдержавой, самой сильной страной в мире. Если хочешь иметь полноценные отношения, ты тоже должен сделать встречный шаг, в смысле, Грузия должна».

Новый посол Соединенных Штатов в Грузии Робин Данниган официально вступила в полномочия после того, как поздно вечером вручила копии верительных грамот министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили и президенту Саломе Зурабишвили.

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