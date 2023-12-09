Спикер парламента Грузии раскритиковал организаторов марша «Наш голос - ЕС»

Председатель парламента Грузии прокомментировал марш «Наш голос - Евросоюзу», прошедший 9 декабря в Тбилиси, сообщает SOVA. Шалва Папуашвили резко раскритиковал организаторов акции:

«Радикальная оппозиция и несколько богатых НПО прибегают к подходу «строителей села», один споет, другой сошьет флаг, третий сделает презентацию, снимет видеоклип и думают, что за это нам присвоена европейская перспектива и будет предоставлен статус кандидата. У нас есть положительная оценка. А это печальный тупик, в котором сегодня находятся элитные НПО, тратящие миллионы на пустое дело. Они думают, что делают дело шитьем флага и проведением митинга…

Когда нужно было дело делать, они не входили даже в рабочие группы. Вы знаете, что они мешали решениям парламента…

Власти Грузии заняты делом, и именно это приведет нас в Евросоюз», - заявил Шалва Папуашвили.

Напомним, что на площади Европы в Тбилиси завершился «Европейский марш», представители неправительственного сектора, политики и рядовые граждане развернули, по утверждениям организаторов, самый большой флаг ЕС.