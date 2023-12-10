Саломе Зурабишвили едет в Чехию, несмотря на критику «Грузинской мечты»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник, 11 декабря, встретится со своим чешским коллегой Петром Павелом в Праге. Об этом сообщает пресс-служба президента Чехии.
Встреча состоится накануне саммита лидеров стран ЕС 14-15 декабря, где будут рассматривать решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставлении кандидатского статуса Грузии. Перед принятием окончательного решения Павел хочет выразить поддержку Грузии.
«Президент Зурабишвили – одна из тех, кто вносит значительный вклад в продвижение европейских ценностей и положительного имиджа Грузии в глазах европейских партнеров. Европейские устремления пользуются значительной поддержкой среди грузинской общественности. Предоставление статуса кандидата связано с рядом условий, выполнение которых связано с большими ожиданиями со стороны ЕС», – отметили в пресс-службе чешского президента.
В ходе встречи президенты Чехии и Грузии также обсудят вопросы безопасности, последствия российской агрессии для Украины и Европы, ситуацию на Кавказе. Кроме того, в Праге у Зурабишвили запланированы встречи с председателем Сената Милошем Выстрчилом и главой палаты депутатов Маркетой Пекаровой-Адамовой.
Визит президента в Чехию не был санкционирован правительством Грузии, как и все другие зарубежные поездки Зурабишвили в рамках кампании в поддержку евроинтеграции.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что глава государства «в очередной раз» «сознательно» нарушает Конституцию.
«Она заводит государственное устройство Грузии в досадный тупик. Это прямая вражда по отношению к грузинскому государству… Это прямой удар по государственности Грузии», - заявил Папуашвили журналистам, передает агентство «Новости-Грузия».
- Отношения «Грузинской мечты» и Зурабишвили обострились после российского вторжения в Украину. Президент регулярно стала критиковать партию власти за недостаточную солидарность с Украиной.
- Этой осенью «Грузинская мечта» выступила с инициативой импичмента Зурабишвили. Поводом послужили встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом ЕС Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Дело в том, что Германию, Бельгию и Францию Зурабишвили посещала без одобрения правительства и за собственный счет.
- 16 октября Конституционный суд Грузии удовлетворил иск «Грузинской мечты», постановив, что президент нарушила основной закон страны. Процессы переместились в парламент, но отстранить Зурабишвили от должности правящей партии так и не удалось – импичмент поддержали 86 депутатов из как минимум 100 необходимых.
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