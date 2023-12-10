Саломе Зурабишвили едет в Чехию, несмотря на критику «Грузинской мечты»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник, 11 декабря, встретится со своим чешским коллегой Петром Павелом в Праге. Об этом сообщает пресс-служба президента Чехии.

Встреча состоится накануне саммита лидеров стран ЕС 14-15 декабря, где будут рассматривать решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставлении кандидатского статуса Грузии. Перед принятием окончательного решения Павел хочет выразить поддержку Грузии.

«Президент Зурабишвили – одна из тех, кто вносит значительный вклад в продвижение европейских ценностей и положительного имиджа Грузии в глазах европейских партнеров. Европейские устремления пользуются значительной поддержкой среди грузинской общественности. Предоставление статуса кандидата связано с рядом условий, выполнение которых связано с большими ожиданиями со стороны ЕС», – отметили в пресс-службе чешского президента.

В ходе встречи президенты Чехии и Грузии также обсудят вопросы безопасности, последствия российской агрессии для Украины и Европы, ситуацию на Кавказе. Кроме того, в Праге у Зурабишвили запланированы встречи с председателем Сената Милошем Выстрчилом и главой палаты депутатов Маркетой Пекаровой-Адамовой.

Визит президента в Чехию не был санкционирован правительством Грузии, как и все другие зарубежные поездки Зурабишвили в рамках кампании в поддержку евроинтеграции.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что глава государства «в очередной раз» «сознательно» нарушает Конституцию.

«Она заводит государственное устройство Грузии в досадный тупик. Это прямая вражда по отношению к грузинскому государству… Это прямой удар по государственности Грузии», - заявил Папуашвили журналистам, передает агентство «Новости-Грузия».