Накануне принятия решения Брюсселя о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС политики продолжают полемику о значении этого события для страны. А некоторые продолжают тревожиться из-за того, что позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине может отразиться на перспективах Грузии.

Накануне исторического решения премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратился с одинаковыми письмами к лидерам всех стран-членов ЕС, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру Испании, страны-председателя ЕС, Педро Санчесу. Гарибашвили отмечает, что предоставление статуса кандидата в ЕС придаст дополнительный импульс установлению долгосрочного мира в Грузии.

«Верим, что активное участие Евросоюза будет иметь решающее значение в обеспечении мирной реинтеграции оккупированных регионов Грузии и примирения разделенного общества. Будущее Грузии в Евросоюзе, и этому нет альтернативы. Наша страна и правительство с нетерпением ждут, когда государства-члены ЕС примут на этой неделе стратегическое и ориентированное на будущее решение, которое прочно свяжет Грузию – будущего члена ЕС, с семьей европейских демократий», – говорится в письме.

В «Грузинской мечте» утверждают, что все страны ЕС поддерживают статус кандидата Грузии. В оппозиции также ждут положительного решения, хотя некоторые из них считают позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана серьезной угрозой.

Напомним, в сегодняшнем интервью будапештскому изданию Mandiner премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в резких тонах высказался о вступлении Украины в ЕС.

«Европейский союз вот-вот совершит ужасную ошибку, которую необходимо предотвратить. Даже если все члены ЕС захотят это сделать, мы будем единственные, кто против. На самом деле, Украина не в состоянии начать переговоры о присоединении, но из-за войны, по геостратегическим, скажем так, политическим причинам, переговоры с ней все же решено начинать. Я думаю, что это ошибка».

С тревожными заявлениями, в частности, вступает депутат от фракции «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе.

«Мы понимаем, что на этом этапе расширения ЕС Грузия представлена вместе с Украиной и Молдовой, и если Венгрия не поддержит единую, согласованную с лидерами Евросоюза позицию в отношении Украины, расширение может затянуться на несколько месяцев. Высказывания Орбана подтверждают опасения, что расширение может быть сейчас не утверждено, однако все же надеюсь, что Грузия получит статус кандидата», – сказала Деканоидзе.

В «Грузинской мечте» заявления такого рода считают спекулятивными. Позиция Венгрии в отношении Украины не будет препятствовать предоставлению Грузии статуса кандидата, заверил журналистов председатель партии Ираклий Кобахидзе:

«В любом случае, этот вопрос не должен отразиться на Грузии, тем более что есть прошлогодний опыт, когда статус был присвоен Украине и Молдавии, а Грузии – нет. То есть предоставление статуса кандидата Украине и Молдове не означало автоматического предоставления статуса Грузии. Наоборот, они отделили нас от общей повестки. Тогда зачем в этом году Грузию помещать в одну корзину с Украиной и другими странами? Конечно, это не так, и любые заявления о том, что позиция Венгрии по Украине может воспрепятствовать предоставлению статуса Грузии, являются спекулятивными».

В то же время лидер правящей партии заявляет, что план действий по выполнению рекомендаций уже подготовлен. Он уже опубликован на сайте Генерального секретариата Европейского совета. В нем Совет министров Евросоюза положительно оценивает реальные стремления абсолютного большинства грузинского народа к членству в Евросоюзе. В документе отмечается, что Совет призывает Грузию продемонстрировать несомненную приверженность ценностям ЕС, продолжить прогресс в программе реформ и выполнять условия, поставленные Комиссией, инклюзивно, значимо и необратимо, двигаясь к будущему членству в ЕС.

В честь знаменательного события президент страны Саломе Зурабишвили разослала всем грузинским политикам приглашение на торжественную церемонию, которая пройдет во дворце на улице Орбелиани. Большинство оппозиционных партий приняли приглашение.

На этом фоне, впрочем, особую позицию заняла «Европейская Грузия». По словам ее лидера Гиги Бокерия, его партия принципиально не согласна с президентом и большинством оппозиции. Статус кандидата, считает он, является важным фактором, однако стране не до праздников, пока не произойдет смена пророссийского режима на прозападную, прогрузинскую власть.

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