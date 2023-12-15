Украина получила приглашение, но не деньги – решение ЕС начать переговоры с Киевом о вступлении страны в содружество было несколько омрачено венгерским вето на предоставление финансовой помощи. Но сам факт того, что Брюсселю удалось провести политическую составляющую проекта, несмотря на сопротивление Будапешта, дает надежду, что и многомиллиардный пакет также будет утвержден. Сам венгерский премьер Виктор Орбан уже дал понять, на каких условиях он закроет глаза на плохое, с его точки зрения, решение. В Москве же усмотрели в этом решении попытку в очередной раз досадить России.

Украина получила приглашение начать процедуру переговоров по вступлению в Европейский союз, но не получит финансовой помощи. Во всяком случае, в ближайшее время. Венгрия, выступавшая против начала интеграции Киева в ЕС, хоть и не стала накладывать вето на решение остальных 26 стран-членов содружества, сказало свое категорическое «нет» включению многомиллиардного пакета помощи Украине в бюджетный план Евросоюза.

Президент Евросовета Шарль Мишель, впрочем, выразил надежду, что ЕС вернется к обсуждению вопроса уже в январе:

«Двадцать шесть лидеров согласились с переговорным пакетом во всех его компонентах. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что я хочу поработать с коллегами в ближайшие дни, в ближайшие недели, чтобы подготовить саммит, который состоится в следующем году, в начале следующего года».

Помимо 54 млрд экономической помощи, Евросоюз намеревается заложить в бюджет и 24 млрд на военную помощь Украине. «Осторожный оптимизм» по поводу того, что в итоге удастся прийти к согласию и по этому вопросу, выражают и другие представители ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поделился своими ожиданиями и подробностями того, как проходил процесс голосования. По словам Рютте, венгерский лидер Виктор Орбан в момент принятия решения покинул помещение, причем по настоятельной просьбе канцлера Германии Олафа Шольца:

«У меня – осторожный оптимизм относительно того, что мы сможем добиться прорыва вместе с Венгрией в начале следующего года. У нас еще есть время, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель. Мы договорились с 26 странами. С Виктором Орбаном, Венгрией, мы пока не смогли этого сделать. Я вполне уверен, что мы сможем заключить сделку в начале следующего года. Мы думаем о конце января. Мы хорошо подискутировали, но к концу дискуссии я чувствовал, что прийти к соглашению будет сложно. И тут Шольц предложил Орбану: а не сочтете ли вы возможным, чтобы мы приняли решение без вашего присутствия в помещении? По правилам так можно. Тогда получается единогласное решение, просто без присутствия Венгрии. Ну, он и вышел».

Сам Орбан объяснил отказ от участия в голосовании тем, что лидеры остальных стран «отчаянно» хотели добиться одобрения переговоров с Киевом, что венгерский премьер назвал «плохим решением». По его словам, он восемь часов боролся за свою позицию, но не смог убедить коллег. Тем не менее Орбан подчеркнул: принятие Украины в ЕС – долгий процесс, и его можно остановить в любое время:

«Венгрия не несет за это никакой ответственности, мы можем остановить этот процесс позже, если понадобится, нажмем на тормоза, а окончательное решение примет венгерский парламент».

Что касается вето на предоставление финансовой помощи, то Орбан дал понять: Будапешт может изменить свою позицию, если Евросоюз разблокирует оставшуюся сумму из 30-миллиардного пакета помощи самой Венгрии, замороженной из-за попыток правительства Орбана взять под контроль судебную систему страны. Накануне голосования по Украине Брюссель разморозил 10 миллиардов. Многие наблюдатели назвали это ценой отсутствия венгерского премьера в момент принятия решения по началу процедуры переговоров о вступлении Киева в ЕС. Вторую часть сделки Орбан, судя по всему, оценивает в два раза дороже:

«Это прекрасная возможность дать понять, что мы должны получить то, что принадлежит нам по праву. Не половину или четверть, мы должны получить все. Мы требуем справедливого обращения, и сейчас есть хороший шанс получить это».

В Москве одобрение лидерами ЕС начала переговоров по вступлению Украины и Молдовы и предоставлению статуса кандидата Грузии назвали «абсолютно политизированным решением». Впрочем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не видит никаких перспектив ни для этих стран, ни для самого ЕС:

«Во-первых, переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями. В ЕС всегда были достаточно жесткие критерии вступления. Очевидно, что на данный момент ни Украина, ни Молдова этим критериям не отвечают. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории – и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики. Поэтому, конечно, понятно, что это абсолютно политизированное решение, это желание ЕС демонстрировать таким образом поддержку этих стран. Но, безусловно, подобные новые члены фактически могут дестабилизировать ЕС».

При этом Песков также усмотрел в этом шаге Евросоюза попытку «досадить России»:

«Понимаете, это абсолютно суверенные дела и Грузии, и Украины, и Молдовы, но здесь сразу видна политизированность этих решений. Потому что, если идти строго из соображений практичности, из прагматичных соображений и необходимости соответствовать критериям, то, конечно, об этом говорить не приходится. Поэтому здесь торчат уши желания продемонстрировать политическую волю. Даже может быть в ущерб самой структуре, очень сложной структуре ЕС, которая, еще раз повторяю, переживает не самые лучшие времена. И, к нашему сожалению, каждый раз вот это желание продемонстрировать такую политическую волю делается во многом исходя из желания еще больше досадить России и антагонизировать эти страны по отношению к России».

Впрочем, в самой Украине, даже несмотря на неполноту принятого решения, видят в этом шаге Евросоюза большую победу. Поздравляя украинцев со знаменательным событием, президент страны Владимир Зеленский выразил надежду, что за этим решением в ближайшем будущем последуют и остальные шаги:

«Принято решение начать переговоры о вступлении в ЕС. За этим шагом последуют следующие. Это масштабная работа – интегрировать государство, все институты, все нормы – все в Евросоюз. Но мы это сделаем. Именно так это и работает. Это действительно замечательный результат для Украины и для всей Европы. Еще один шаг к полноправному членству Украины в ЕС. Я благодарен всем, кто нас поддержал и выполнил именно то, о чем мы договаривались».

По мнению аналитиков, после неудачного визита в Вашингтон Зеленскому было крайне необходимо заручиться поддержкой Брюсселя. И теперь, после того как ЕС пошел навстречу Киеву, украинский президент может вновь обрести уверенность в том, что и противостояние на Капитолийском холме в ближайшем будущем также завершится в пользу Украины.

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