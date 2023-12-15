ПРАГА---14 декабря грузинский народ получил вожделенный статус страны-кандидата в Евросоюз. Что дальше? Что это изменит для властей Грузии, которые в предшествующий период отмечались беспрецедентной непоследовательностью в действиях и жесткой риторикой по отношению к Западу, и что изменится для простого народа? Какой реакции, наконец, надо ожидать от России, которая всеми силами пытается противостоять расширению Евросоюза на Восток? Об этом мы говорим с политическими аналитиками из Тбилиси Кахой Гоголашвили и Давидом Дарчиашвили.

– Итак, веселится и ликует весь грузинский народ, ну или почти весь. Батоно Давид, как вам кажется, так же искренне ликуют грузинские власти, которые устроили грандиозный праздник по этому поводу? Ведь этот статус ко многому обязывает, и теперь вряд ли можно будет увиливать от выполнения всего, на что Евросоюз временно закрыл глаза. Или я ошибаюсь?

Давид Дарчиашвили: Я думаю, что есть представители в грузинском правительстве, которые тоже искренне рады этим новым шансам для страны, потому что слишком было бы ненормально этому не радоваться. Хотя для некоторых главное – найти себя в этой ситуации, как-то продвинуться в своей роли и получить удовольствие в любой ситуации. Ясно, что власти понимают, что им надо сейчас сохранить себя и нужно играть в европейскую игру. Главное в будущем – насколько искренне они будут играть в эту игру, как они выдержат нажим необходимости проводить такие решения, которые были и остаются в рекомендациях Европейской комиссии, насколько они все будут выполнять на самом деле. Ну, посмотрим…

– …Как они будут выполнять обязательства дальше. Понятно. Батоно Каха, если власти будут продолжать свою политику, а мне почему-то кажется, что они ее не изменят в одночасье, тем более что впереди такой соблазн в образе выборов, – как будет Евросоюз реагировать дальше? Будет просто держать в этом статусе Грузию вечно? Или у него появятся дополнительные рычаги давления на власти?

Каха Гоголашвили: Я думаю, что все зависит от динамики, от развития ситуации, потому что даже факт того, что мы получили статус кандидата, может быть, во многом и в большей части был именно поддержан тем, что геополитическая ситуация так сильно изменилась в мире и у Европейского союза появились какие-то приоритеты, какие-то новые видения. Расширение стало намного более актуальным, чем это виделось в Европейском союзе раньше. То есть если раньше расширение рассматривалось как какой-то груз, который надо нести, который связан с затратами, который не очень-то отражает интересы стран-членов ЕС и т.д., теперь расширение рассматривают как необходимость для Европейского союза, чтобы он укрепился, чтобы у него было больше влияния в регионе и у него была возможность сопротивляться сильному напору авторитарных сил – и с внешней стороны, и с внутренней. И я думаю, что мы должны вот такую логику так же распространить и на будущее. Но этот год, может быть, ничем не будет отличаться от прошедшего года – новый год я имею в виду. Дело в том, что война в Украине вряд ли закончится за это время, и геополитические реалии будут на месте. Так что, может быть, грузинское правительство продолжит такую же двойственную политику – с одной стороны, говоря о том, что у них есть желание, чтобы Грузия вошла в ЕС, и даже требовать, чтобы с нами начали переговоры, но делаться будет меньше. Хотя и в этих условиях продвижению может быть место.

В то же время, чем дальше в лес, тем больше дров и чем ближе Грузия к моменту интеграции в Европейский союз, тем больше растет ответственность, тем больше растет мониторинг, тем больше растут требования со стороны ЕС. И я думаю, что так легко уже пройти это будет невозможно: если из 12-ти выполнили только три приоритета и в таких условиях все равно получили статус кандидата, – такого, наверное, уже не будет. Возможно, при каких-то не совсем выполненных делах в какой-то степени какие-то поблажки все равно будут, но глобально, конечно, Европейский союз будет более строгим к оценке реформ и заданий, которые будут поручаться грузинскому правительству.

– Батоно Давид, у вас другой ответ на этот вопрос?

Этот статус был дан грузинскому народу в первую очередь. Так не подчеркивается, когда правительство адекватно чаяниям своего народа, но в данном случае все понимают, что с этим правительством не все в порядке

Давид Дарчиашвили: Предугадывать очень трудно, но надеюсь, что особое внимание со стороны Евросоюза будет нацелено на подготовку и проведение выборов в Грузии в следующем году – от этого многое зависит, как они пройдут. Прекрасно в Евросоюзе знают, и это подчеркивалось Урсулой фон дер Ляйен, что этот статус был дан грузинскому народу, грузинскому обществу в первую очередь. Так не подчеркивается, когда правительство адекватно чаяниям своего народа, но в данном случае все понимают, что с этим правительством не все в порядке, мягко говоря, что это правительство будет очень мало готово на то, чтобы проводить серьезные, качественные, фундаментальные реформы. Так что все зависит от выборов, от их проведения, от нового правительства, которое будет создано.

– Когда я спрашивала про дополнительные рычаги давления на власть, я имела в виду, будут ли перед ней так же расшаркиваться, как раньше. Теперь это будет более жесткая политика по отношению к грузинским властям?

Давид Дарчиашвили: Я думаю, что шанс будет даваться, это в стиле европейцев – быть максимально дипломатичными и дружелюбными. Шанс будет даваться, в том числе, и чисто прагматически, чтобы не слишком раскачивать грузинскую лодку и вдруг не получить полный отказ от сотрудничества, потому что главная ценность для этого правительства – сохранение себя в центре политических процессов, и это понимают в Брюсселе тоже. Так что будут давать сейчас шанс, будет политика интенсивная – привязывания власти к европейским принципам, структурам, поведению, – но также будет увеличиваться нажим на то, чтобы политический процесс в Грузии проходил равноправно для других игроков, в первую очередь для неправительственных организаций, гражданского сектора, медиа. И главным вопросом будет свобода выборов, потому что на многое часто закрываются глаза или, во всяком случае, не делается эффективного нажима, когда выборы проходят плохо, но в данном случае, я думаю, максимальное внимание будет на этом и на том, чтобы климат выборов был более или менее сносным в плане равноправия участников.

– Батоно Каха, вчера Роберта Метсола сказала: «Мы сделали историю, теперь вместе напишем будущее». И это, наверное, своего рода предупреждение, что не надо расслабляться. Что должно поменять вчерашнее решение в плане внутренней политики и в плане экономики?

«Грузинская мечта» надеялась, что главным лозунгом для выборов будет повышение благосостояния народа, и определенные разговоры велись о каких-то попытках примирения с абхазами и осетинами. На самом деле, все это абсолютная иллюзия

Каха Гоголашвили: В первую очередь, я думаю, что как-то в воздухе уже ощущается со вчерашнего дня, что мы проснулись в новой реальности, и теперь появляются новые задачи, новые перспективы, новые надежды и новые требования, конечно же, в первую очередь к правительству. Во-первых, «Грузинская мечта» надеялась, что главным лозунгом для выборов будет повышение благосостояния народа, и определенные разговоры велись как будто бы о каких-то попытках примирения с абхазами и осетинами, реинтеграции, восстановлении территориальной целостности. На самом деле, все это абсолютная иллюзия. Но сейчас, я думаю, вот эту повестку дня «Грузинская мечта» уже не будет определять таким образом, каким она хотела. Сейчас повестку дня будет определять именно вопрос интеграции Грузии в ЕС. Если кто-то читает внимательно документы, которые в последнее время выпускаются европейскими институтами, то я бы отметил вышедшую позавчера резолюцию Европейского парламента, где прямо говорится, что надо ускорить процесс расширения и завершить его где-то к концу этой декады, к 2030 году.

Мы уже явно видим, что не получится, чтобы на выборах европейская интеграция и результаты, показанные в этом направлении, были проигнорированы и каким-то образом переведены на второй план, чтобы на первый план выступили какие-то другие вопросы – построили где-то ГЭС или где-то провели дорогу. Это все, конечно, очень важно, но основным, наверное, будет первый вопрос: как мы продвигались по пути европейской интеграции. И в этом смысле правительству придется давать ответ своему избирателю – не только избирателю в Грузии в общем, но и своим, лояльным избирателям «Грузинской мечты» придется давать ответ, что они действительно делают все, и действительно это все имеет успех, и что европейские институты довольны в этом отношении. Я думаю, что вот это самое главное.

Статус кандидата в этом направлении уже открывает определенные перспективы, дает какие-то шансы стране повысить международный имидж и привлекательность

А что касается экономики… Я думаю, что, конечно, вопрос экономического развития, социальной стабильности и развития благосостояния – это все очень важно, и статус кандидата в этом направлении уже открывает определенные перспективы, дает какие-то шансы стране повысить международный имидж и привлекательность. Иными словами, страна, которая уже является кандидатом или находится на стадии начала переговоров с ЕС, рассматривается инвесторами и другими экономическими агентами как страна с более стабильной системой правосудия и более стабильной институциональной, регулятивной базой, развитой и похожей на европейскую, т.е. приближающейся к европейскому рынку по своим параметрам и показателям. И поэтому это не может не повлиять на инвестиционный климат в стране и на экономическое развитие. Так было, когда расширение происходило при других волнах, особенно при пятой волне – везде происходил такой экономический взлет, и я думаю, что все это именно из-за этого.

– Батоно Давид, надо ли ожидать реакции из России и какой она может быть? Не станут ли еще более привлекательной мишенью для нее самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия?

Россия будет что-то делать, что-то предпринимать, но она, думаю, на 90% занята Украиной и увязла в войне в Украине, и не слишком-то много рычагов у нее, чтобы сейчас давить на Грузию

Давид Дарчиашвили: Мне кажется, в России все-таки надеялись, что этого не произойдет. Я думаю, из-за этого интенсифицировалась российская политика потакания грузинским властям и какие-то шаги, которые никак не соответствовали европейской повестке дня – опять же история с т.н. русским законом, попытками наладить какое-то стратегическое партнерство с Китаем и т.д. Но все-таки это произошло, и это предлагает грузинским властям и грузинскому обществу рамки дальнейшего поведения: от них будут ожидать и требовать конкретные шаги, которые не понравятся России, которые будут отдалять Грузию от России, это может отразиться и на авиационных полетах грузинской авиакомпании в РФ и так далее. Все это России не понравится, Россия будет что-то делать, что-то предпринимать, но она, думаю, на 90% занята Украиной и увязла в войне в Украине, и не слишком-то много рычагов у нее, чтобы сейчас давить на Грузию или доводить ситуацию в Грузии до новых военных столкновений. Думаю, что это маловероятно.

Да, ситуация не абсолютно однозначная и не абсолютно легкая в грузинском правительстве, и на каких-то ключевых позициях, думаю, есть люди, которым более интересно сотрудничество с Россией, чем с Брюсселем, они будут стараться делать свое… Вот появился недавно в Грузии этот (Отар) Парцхаладзе, который находится под санкциями и который, мы знаем, занимался раньше подготовкой и проведением выборов, из тени, - так что, может быть, кто-то думает, что он и сейчас будет этим заниматься, и не исключено, что попытается. Ну вот, это и есть как бы русский вектор, русский след. Да, он будет сталкиваться с европейским, но, посмотрим, кто кого. Просто в данной ситуации, с вчерашним решением качественно усилились европейский вектор и влияние Европы на Грузию. Я думаю, что это дает нам шансы европеизироваться и не оставаться в этой криминально-феодальной среде, куда нас всегда тянет российская политика.

– Батоно Давид, тут же спрошу у вас, хотя, может быть, этот вопрос вам покажется притянутым, но мне думается, что все это взаимосвязано, я имею в виду кейс президента Саломе Зурабишвили. Как вы считаете, во-первых, есть ли ее доля в положительном решении вопроса о статусе, и второе, чего ожидать от нее в вопросе помилования Михаила Саакашвили, если она отныне захочет быть последовательной?

Помилование Михаила Саакашвили оздоровило бы и предвыборный, и вообще политический климат в Грузии. Тогда появилась бы абсолютно равная ситуация, которая дала бы возможность равной конкуренции

Давид Дарчиашвили: Знаете, я думаю, что помилование Михаила Саакашвили оздоровило бы и предвыборный, и вообще политический климат в Грузии. Тогда появилась бы абсолютно равная ситуация, которая дала бы возможность равной конкуренции. Сейчас все-таки над политической конкуренцией довлеет существование узников, в первую очередь именно Михаила Саакашвили – кто бы как к нему ни относился. Ну, сделает этот шаг Саломе или не сделает, трудно стопроцентно предугадать, хотя в первый раз было позавчера, когда на вопрос «что она думает в этом направлении», она как-то замялась и вроде бы своим body language показывала, что абсолютно не исключает этого, как она говорила это раньше. Но я думаю, она опасается именно «Грузинской мечты» и ее неформального лидера Иванишвили – какова будет их реакция. Но в целом вот эта ситуация… Каха тоже говорил, что мы проснулись в новой среде, в новой ситуации, и это в дальнейшем толкает ее на неординарные шаги. Так что, как говорят, «будем посмотреть».

– Батоно Каха, ваше мнение на этот счет?

Президент должна просто открыто проявить свою волю, свое желание его помиловать, а потом уже искать возможности, как это осуществить таким образом, чтобы практически это получилось

Каха Гоголашвили: Конечно же, я всегда был за то, и считал это совершенно необходимым не только из гуманитарных соображений, но и с точки зрения рационального, т.е. надо помиловать Саакашвили, и это должна сделать президент. Я не знаю, есть какие-то разные мнения по этому поводу: говорят, что все равно это не возымеет эффекта, потому что на него открыты еще какие-то другие дела, и, как только его помилует президент, ему выпишут новый ордер на арест и его так и не выпустят из тюрьмы. Но, я думаю, президент должна просто открыто проявить свою волю, свое желание его помиловать, – это очень важно, – а потом уже должны искать возможности, как это осуществить таким образом, чтобы практически это получилось. Но пока еще, я думаю, не совсем по этому поводу сформировалось у нее отношение. Надеюсь, что это получится, потому что и для нее, и для ее политической карьеры так же это очень важно.

– А для Евросоюза?

Каха Гоголашвили: Для Евросоюза это, конечно же, всегда было важно, и у нас было бы намного меньше преград на этом пути. Мы видим, что Грузия продвигается по этому пути благодаря войне в Украине и многим другим вещам, благодаря борьбе грузинского народа и его стремлению – это везде отмечает Европейский союз. То есть мы получили статус, мы движемся вперед, но мы видим, что существуют определенные тормоза, и я думаю, что этими тормозами являются такие вещи, как, например, вопрос помилования Саакашвили, – он всегда был важным для европейцев. И я думаю, что еще отношения с Украиной очень важны. Я вот вижу, что ко всем странам-кандидатам, которые стремятся в ЕС, и странам, которые в пакете расширения, практически ко всем обращается Европейская комиссия и рекомендует, чтобы они проявили больше усилий относительно Украины и стояли бок о бок с Европой в ее борьбе в защиту независимости Украины. И это, я думаю, будут требовать и от Грузии тоже в будущем. Я думаю, в этом направлении еще надо сделать очень многое.

Подписывайтесь на нас в соцсетях