Длившийся девять месяцев конфликт в «Нацдвижении» между бывшим главой – Никой Мелией и новым – Леваном Хабеишвили, пришел к логическому концу. Ника Мелия заявил об уходе из партии и создании новой политической силы. Многие оппоненты власти и наблюдатели позитивно оценили его решение и увидели в нем потенциал для успешного выступления на парламентских выборах и шансы стать третьей силой.

«Значит ли это, что я ухожу? Да!» – этого ответа от Ники Мелия, бывшего председателя «Нацдвижения», в Грузии ждали почти девять месяцев – столько длилось противостояние между ним и новым главой партии Леваном Хабеишвили. Последний опирается на поддержку бывшего министра обороны, владельца ТВ «Формула» Давида Кезерашвили. Именно против его теневого влияния выступил в свое время Ника Мелия и был смещен с поста. Но он продолжал критиковать новое руководство и долго оттягивал свой уход из партии. Перелом случился 23 ноября, когда члены «Нацдвижения» в честь годовщины 20-летия «Революции роз» по инициативе Михаила Саакашвили подписали манифест о единстве, в том числе в борьбе против называемого ими «российским олигархом» Бидзины Иванишвили. На том торжественном партийном мероприятии Ника Мелия и его соратники, давно обжившиеся в другом офисе, не появились. 27 ноября Леван Хабеишвили в прямом эфире ТВ «Формула» подписал распоряжение об исключении Мелия из партии. Ника Мелия же о своем уходе официально заявил лишь теперь, в эфире телекомпании «Мтавари».

«К сожалению, и «Нацдвижение» сделало политическим стандартом олигархическое правление и кулуарное влияние, преследование инакомыслия, политическую торговлю, закрыло двери для демократии», – заявил Ника Мелия, признав, что не смог разорвать этот порочный круг. И решил завтра же приступить к созданию новой партии. Ведь рядом с ним много единомышленников, которые также покидают ряды ЕНД, и среди них представители партии в десяти региональных сакребуло. И Ника Мелия задал тот самый вопрос и сам на него ответил: «Ухожу или нет? Да, ухожу вперед к будущему, прошлое оставляю с прошлым».

В «Нацдвижении» новость встретили с холодным осуждением, но и без вздоха облегчения. Почти все лидеры в своих заявлениях оценивали вероятность перехода в новую партию к Мелия значительной части избирателей «Нацдвижения» и, соответственно, сохранения за ЕНД статуса «крупнейшей оппозиционной силы», с которым она не расстается после прихода к власти «Грузинской мечты». Несмотря на то, что ее ряды за эти 11 лет редели не один раз, о чем напомнил депутат «Нацдвижения» Леван Бежашвили:

«Здесь нет ничего нового – из партии вышел избирательный штаб одного кандидата. Подобное несколько раз происходило в истории «Единого национального движения», ни один из этих случаев не повлиял на партию. Такие деструктивные действия на фоне завершения 9-месячной кампании не будут иметь никакого электорального значения».

Утверждение Бежашвили ставят под сомнение некоторые из таких ушедших из «Нацдвижения»: ветеран грузинской политики, депутат парламентской группы «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе и бывший лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе. Они верят в потенциал Ники Мелия и не исключают будущего сотрудничества с ним. Роман Гоциридзе убежден, что за Мелия потянется молодежь, сторонники «Нацдвижения» более либерального толка, да и для маленьких партий фигура Ники Мелия приемлема, считает Роман Гоциридзе:

«Мне Ника представляется ведущей политической силой. Его партия может стать новым политическим центром главного политического альянса, без которого невозможна будет смена власти после выборов. Конечно, это создает новую ситуацию на оппозиционном фланге и придаст жизнь новым политическим процессам».

Ценным политиком назвали Мелия и в «Лело», пожелали ему успехов. Тем не менее один из партийных лидеров, депутат Саломе Самадашвили, четко дала понять, что для нее важнее укрепление своей партии, за которой еще до разговоров о новой партии Мелия, хоть и с долей условности, признавали возможность стать третьей силой. Назвав Мелия «важным игроком на оппозиционном поле последних лет», Саломе Самадашвили продолжила:

«В то же время «Лело» всегда говорила и говорит сегодня, что мы готовы сотрудничать со всеми политиками и политическими партиями, которые разделяют видение «Лело». Нам необходимо победить российский режим, но будущее не означает возврата к прошлому, то есть не означает восстановления однопартийного правления «Единого национального движения» в стране».

Не все в оппозиции приветствовали планы Мелия. Лидер «Гирчи» Яго Хвичия иронизировал по поводу запоздалого ухода из партии. По его словам, «теперь избиратель Мелия не поймет, его выгнали или он сам ушел». А депутат партии «За Грузию» Бека Лилуашвили не исключил, что партия Мелия станет продолжением «Нацдвижения»:

«Для нас не имеет значения, отделяется Ника Мелия от «Нацдвижения», потому что по бытовым причинам не поделили внутрипартийную власть или же не смогли перераспределить между собой теневое правление. И не имеет значения, станет ли партия Мелия таким же подразделением «Нацдвижения», как у «Грузинской мечты» – «Сила народа». Мы хорошо знаем, кто есть кто и какие радикальные цели ставят как в одной, так и в другой партии».

Потому Лилуашвили ответил отрицательно на вопрос журналистов о сотрудничестве его партии с Мелия. Несмотря на то, что оппозиционная судьба депутата Лилуашвили, других членов партии и ее лидера, бывшего премьер-министра Георгия Гахария напрямую связана с Никой Мелия. Георгий Гахария 18 февраля 2021-го подал в отставку. Он был против решения «Грузинской мечты» штурмом взять офис «Нацдвижения» и силой задержать укрывавшегося в нем председателя партии Нику Мелия. И сегодня многие наблюдатели не исключали, что после парламентских выборов в 2024-м партиям Гахария и Мелия, которым прогнозируют преодоление 5-процентного барьера, возможно, придется сотрудничать.

В «Грузинской мечте» сегодня вспоминали не только этот эпизод из политической жизни Ники Мелия. Он был депутатом двух созывов. И оба раза правящая сила лишала его депутатского иммунитета, а потом и мандата. В июле 2019-го во время протестных акций из-за российского депутата Сергея Гаврилова Мелия обвиняли в организации и участии в беспорядках. В 2021-м – в связи с делом о банкротстве банка «Карту». За это время Мелия успел поносить и электронный браслет слежения, который демонстративно снял на одной из акций протеста, и побыть в заключении из-за отказа платить помимо 30-тысячного залога дополнительные 40 000 лари за второе уголовное дело.

Депутат «Грузинской мечты Алуда Гудушаури напомнил, что Мелия практически выгнали из ЕНД. Видимо, врезались в память депутату правящей партии и слова Мелия трехлетней давности. После парламентских выборов, итоги которых в оппозиции сочли фальсифицированными, Ника Мелия заявил, что оппозиционер, который войдет в такой парламент, станет не оппонентом власти, а пуфом. Вспомнил Алуда Гудушаури и другие эпизоды политической жизни оппозиционера:

«Мы смело можем назвать Никанора Мелия пуфом. Очень скоро мы увидим, кто присядет на этот политический пуф. Наше общество хорошо помнит, как он говорил, что его не поймают, но закон в отношении его был исполнен. Говорил, что не выплатит залог, но согласился, чтобы за него заплатили, и вышел из заключения. А потом ругался, заявлял, что, кто войдет в парламент из оппозиции, будет пуфом. А сам первым ворвался. После такой беспринципности, без самолюбия, о какой его серьезной политической заявке может идти речь?»

К слову, упомянутый Гудушаури залог в мае 2010-го заплатил для разрешения политического кризиса в стране аффилированный с ЕС Европейский фонд за демократию (European Endowment for Democracy) через грузинскую НПО «Ассоциация молодых юристов».

Тогда же в акциях в поддержку Мелия появились оранжевые флаги надписью «Fox» – по-английски «лиса». По-грузински – «Мелиа». Сможет ли что-то выиграть, надумай обыграть такой логотип для новой партии Ника Мелия, неизвестно. Тем более что прецеденты в грузинской политике были и запомнились не лучшим образом. «Белым лисом» звали оппоненты президента Эдуарда Шеварднадзе.

Оппоненты Мелия из правящей партии уже считают его будущую партию мертворожденной, а бывшую смертельно больной. Так считает и депутат парламентского большинства Гурам Мачарашвили, отмечая, что «Нацдвижение» не спасет и нынешний визит в США Левана Хабеишвили:

«Конечно, «Нацдвижение» закончилось бы как политическая сила. Как это оформится де-юре, уже не имеет значения. Хабеишвили, который с голливудской улыбкой ходит на встречах в США, послали срочную телеграмму и сообщили, что его партия присоединена к аппарату ИВЛ, и, если застанешь ее живой, будет хорошо. Но не думаю, что он успеет. Потому что Мелия прямо анонсировал, что собирается на руинах старого создать новое «Нацдвижение».

Оппонентам в соцсетях ответил Михаил Саакашвили. Он пообещал что его и «его единомышленников этот режим не сломает» и что «Нацдвижение» вместе со «Стратегией Агмашенебели» выступит единым списком на предстоящих выборах.

Возможно, на них и встретятся уже как конкуренты «Нацдвижение» и его бывший лидер Ника Мелия, у которого, как и у Михаила Саакашвили, день рождения 21 декабря. В свое время и это казалось Саакашвили символическим.

Теперь все связанное с «Нацдвижением» в прошлом, утверждает Ника Мелия. Его политическая звезда сегодня, после ухода из ЕНД, засияла гораздо ярче, наблюдатели вспоминают традиционно высокие политические рейтинги, его харизму, манеры «коренного тбилисца, рубахи-парня». Но останется ли он на такой же волне и дальше, как отмечали сегодня многие, зависит от того, кто окажется рядом с Никой Мелия и какую он стратегию выберет.

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