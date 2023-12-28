Российские политики: протесты в Абхазии «подогреваются извне»

Протесты в Абхазии из-за передачи России госдачи в городе Пицунда «искусственно подогреваются извне». Об этом РИА Новости заявил глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин, комментируя решение властей самопровозглашенной республики и реакцию абхазской общественности.
«Это госдача старая, сталинская. <...> Было подписано межправсоглашение России и Абхазии, нам его не надо ратифицировать, а им надо. <...> Все остальное — это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кой-какие страны, которые заинтересованы в этом», — сказал Карасин.
Депутат Госдумы Анастасия Удальцова заявила, что попытки использовать технические моменты взаимодействия России и Абхазии могут быть «следствием иностранного вмешательства». Она добавила, что для граждан обеих стран самое главное – «сохранять здравомыслие и не поддаваться ни на какие провокации, руководствоваться только проверенной официальной информацией».
«Уверена, абхазские органы государственной безопасности уверенно контролируют внутренние процессы в республике, и при необходимости всегда могут обратиться за помощью к своим российским коллегам», – сказала она.
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин говорит, что «никто в России не претендовал на то, чтобы вывезти землю Абхазии на российскую территорию или отколоть кусок Абхазии от Абхазии».
«С самого начала это были конъюнктурные, абсолютно лживые, но будоражащие простых людей обвинения. Обвинения, которые прямого отношения к российско-абхазским отношениям не имели, а имели отношение к той бесконечной борьбе внутриполитической, которая ведется в Абхазии и приводит к тому, что то один, то другой президент вынужден уйти досрочно под влиянием толпы. После того, как эта история стала принципиальной для кого-то, был заторможен процесс ратификации, решили провести переговоры и после нескольких раундов этих переговоров, как я понимаю, пришли к согласию. Потому что речь идет не о том, что Россия претендует на территории Абхазии, речь идет об удостоверении всем известного факта, того факта, что здания и сооружения госдачи в Пицунде, во-первых, были сооружены тогда в союзные времена за счет союзного бюджета, во-вторых, они использовались исключительно Россией. Сейчас речь идет о том, чтобы это все наконец нашло свое законное воплощение во внутриабхазском законодательстве», — сказал он.
Депутат говорит, что госдача в Пицунде была и остается режимным объектом. По его словам, протесты в Абхазии связаны с желанием оппозиции скомпрометировать власть и обвинить ее в антинациональных действиях.
«Абхазия очень нуждается в поддержке России. Абхазия очень нуждается в том, чтобы, как я считаю, был облегчен пропускной режим, особенно в курортный сезон, через границу российско-абхазскую. Абхазия нуждается в том, чтобы работал вновь сухумский аэропорт, и на этом пути достигнут прогресс. К этому уже приступили, к расконсервации сухумского аэропорта. Но люди, которые сегодня с демагогическими лозунгами, значит, пытаются раскачать ситуацию вокруг госдачи в Абхазии. Им до этого дела нет. Им главное свергнуть власть под любым предлогом», — заявил Затулин изданию «Газета.ру».
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия ранним утром 27 декабря, на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Документ уже утвердил абхазский лидер Аслан Бжания. Часть оппозиционеров и общественных деятелей назвала решение властей «позорным» и требует его отменить. По словам экс-омбудсмена Асиды Шакрыл, принятое решение – нелегитимно.
- Комплекс госдач в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
- По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- В соглашении указано, что на объект и участки госдачи «распространяются привилегии и иммунитеты, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года». «Воздушные суда, морские суда и иные транспортные средства, военная и специальная техника уполномоченного органа российской стороны, временно пребывающие на территории Республики Абхазия, пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста, иных принудительных мер, в том числе обеспечительного характера, и исполнительных действий», – говорится в документе.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
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