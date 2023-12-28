Российские политики: протесты в Абхазии «подогреваются извне»

Протесты в Абхазии из-за передачи России госдачи в городе Пицунда «искусственно подогреваются извне». Об этом РИА Новости заявил глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин, комментируя решение властей самопровозглашенной республики и реакцию абхазской общественности.

«Это госдача старая, сталинская. <...> Было подписано межправсоглашение России и Абхазии, нам его не надо ратифицировать, а им надо. <...> Все остальное — это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кой-какие страны, которые заинтересованы в этом», — сказал Карасин.

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова заявила, что попытки использовать технические моменты взаимодействия России и Абхазии могут быть «следствием иностранного вмешательства». Она добавила, что для граждан обеих стран самое главное – «сохранять здравомыслие и не поддаваться ни на какие провокации, руководствоваться только проверенной официальной информацией».

«Уверена, абхазские органы государственной безопасности уверенно контролируют внутренние процессы в республике, и при необходимости всегда могут обратиться за помощью к своим российским коллегам», – сказала она.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин говорит, что «никто в России не претендовал на то, чтобы вывезти землю Абхазии на российскую территорию или отколоть кусок Абхазии от Абхазии».

«С самого начала это были конъюнктурные, абсолютно лживые, но будоражащие простых людей обвинения. Обвинения, которые прямого отношения к российско-абхазским отношениям не имели, а имели отношение к той бесконечной борьбе внутриполитической, которая ведется в Абхазии и приводит к тому, что то один, то другой президент вынужден уйти досрочно под влиянием толпы. После того, как эта история стала принципиальной для кого-то, был заторможен процесс ратификации, решили провести переговоры и после нескольких раундов этих переговоров, как я понимаю, пришли к согласию. Потому что речь идет не о том, что Россия претендует на территории Абхазии, речь идет об удостоверении всем известного факта, того факта, что здания и сооружения госдачи в Пицунде, во-первых, были сооружены тогда в союзные времена за счет союзного бюджета, во-вторых, они использовались исключительно Россией. Сейчас речь идет о том, чтобы это все наконец нашло свое законное воплощение во внутриабхазском законодательстве», — сказал он.

Депутат говорит, что госдача в Пицунде была и остается режимным объектом. По его словам, протесты в Абхазии связаны с желанием оппозиции скомпрометировать власть и обвинить ее в антинациональных действиях.

«Абхазия очень нуждается в поддержке России. Абхазия очень нуждается в том, чтобы, как я считаю, был облегчен пропускной режим, особенно в курортный сезон, через границу российско-абхазскую. Абхазия нуждается в том, чтобы работал вновь сухумский аэропорт, и на этом пути достигнут прогресс. К этому уже приступили, к расконсервации сухумского аэропорта. Но люди, которые сегодня с демагогическими лозунгами, значит, пытаются раскачать ситуацию вокруг госдачи в Абхазии. Им до этого дела нет. Им главное свергнуть власть под любым предлогом», — заявил Затулин изданию «Газета.ру».

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия ранним утром 27 декабря, на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Документ уже утвердил абхазский лидер Аслан Бжания. Часть оппозиционеров и общественных деятелей назвала решение властей «позорным» и требует его отменить. По словам экс-омбудсмена Асиды Шакрыл, принятое решение – нелегитимно.