В Вашингтоне прокомментировали передачу России госдачи в Пицунде

Госдепартамент США называет передачу России госдачи в Пицунде незаконной. Вашингтон призывает Москву соблюдать соглашение о прекращении огня от 2008 года и свои обязательства по уставу ООН, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Соединенные Штаты осуждают незаконные попытки передать России земли на оккупированной территории Грузии. Продолжающаяся оккупация Россией 20% территории Грузии подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии», – сказал Миллер.

Напомним, что парламент самопровозглашенной республики Абхазия ранним утром 27 декабря, на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Документ уже утвердил абхазский лидер Аслан Бжания. Часть оппозиционеров и общественных деятелей назвала решение властей «позорным» и требует его отменить.