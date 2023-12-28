В Вашингтоне прокомментировали передачу России госдачи в Пицунде

Госдепартамент США называет передачу России госдачи в Пицунде незаконной. Вашингтон призывает Москву соблюдать соглашение о прекращении огня от 2008 года и свои обязательства по уставу ООН, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
«Соединенные Штаты осуждают незаконные попытки передать России земли на оккупированной территории Грузии. Продолжающаяся оккупация Россией 20% территории Грузии подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии», – сказал Миллер.
Напомним, что парламент самопровозглашенной республики Абхазия ранним утром 27 декабря, на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Документ уже утвердил абхазский лидер Аслан Бжания. Часть оппозиционеров и общественных деятелей назвала решение властей «позорным» и требует его отменить.
- Комплекс госдач в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
- По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
- В сентябре тему передачи России госдачи в Пицунде прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он говорил, что «информационное сопровождение рассмотрения вопроса» нанесло ущерб абхазо-российскому диалогу. А Россия, по его словам, – «ядро внешней политики» Абхазии. «Потеряем отношения с Россией – потеряем нашего главного союзника и мировую державу», – отметил глава абхазского ведомства.
Форум