В Абхазии заявили, что пресекут условия для «цветной революции»

Руководитель администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия Абесалом Кварчия прокомментировал реакцию Тбилиси и Вашингтона на передачу России госдачи в Пицунде.

В заявлении указано, что с начала 2022 года Государственный департамент США «через механизмы USAID и UNDP», а также грузинские офисы международных НПО «финансировал кампании» в Абхазии, «целью которых было создание информационных и общественно-политических условий для провала ратификации, хаотизации общества и нарушения межгосударственных и духовно-нравственных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией». Указанные попытки полностью провалились, говорит Кварчия.

«Стратегия «коллективного Запада» и Грузии, которую именуют «Вовлечение без признания», также бесперспективна. Мы не допустим ее реализации на нашей территории», – отметил он.

Кварчия добавил, что братский союз Россией и Абхазией «ревизии и манипуляциям западных НПО не поддается».

«Деятельность НПО в нашей стране будет гармонизирована с нашими национальными интересами. Они заключаются в безальтернативности союза с Российской Федерацией, а любые попытки манипуляции и создания условий для «цветной революции» будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством суверенной Абхазии», – добавил руководитель президентской администрации.

В Сухуми призвали Вашингтон «сконцентрировать активность на убеждении грузинской стороны в необходимости подписания» с Абхазией соглашения о неприменении силы.

«Мы, как независимая страна с тысячелетней историей государственности, принимаем суверенные решения. Тем, кто наивно полагает, что отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией можно разрушить, сообщаем - ничего у вас не получится!» – сказал он.

Напомним, что глава абхазского МИДа поддерживает идею разработки и принятия закона о регулировании деятельности НПО. Недавно он приостановил согласование новых проектов Программы развития ООН (UNDP) и выдачу сертификатов на их реализацию. Кроме того, он объявил о запрете проектов Агентства США по международному развитию (USAID). Руководитель миссии USAID на Южном Кавказе Джон Пеннел объявлен в Абхазии персоной нон грата.