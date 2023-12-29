Сегодня, в последний рабочий день уходящего года, на коротком заседании абхазского парламента депутаты приняли во втором, окончательном, чтении законопроект «О республиканском бюджете на 2024 год». «За» проголосовали все 25 депутатов, присутствовавшие на заседании.

Докладчиком, как и по остальным вопросам сегодня, был председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. Он рассказал о ходе работы комитета над поправками к законопроекту, а вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба сообщил об основных цифрах. Главные параметры государственного бюджета Республики Абхазия на 2024 год: по доходам – более 15 млрд 526 млн рублей, по расходам – более 16 млрд 273 млн рублей, дефицит государственного бюджета – 746 млн 117,3 тыс. рублей. Параметры республиканского бюджета на 2024 год: по доходам – более 12 млрд 097 млн рублей, по расходам – более 12 млрд 832 млн рублей, размер дефицита республиканского бюджета – 735 млн 667,6 тыс. рублей.

Финансовая помощь Российской Федерации Абхазии в 2024 году составит: в целях социально-экономического развития более 3 млрд 900 млн рублей, в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы – 1 млрд 93 с половиной млн рублей, на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики по Программе социально-экономического развития РА на 2022-2025 годы – 162 млн рублей.

Владимир Делба, в частности, сказал:

«Основной посыл бюджета 24-го года – пятнадцать с половиной миллиардов рублей… С каждым годом уменьшается доля российской финансовой помощи, что обусловлено приростом собственных доходов. Самый большой прирост у нас в районах, это очень хорошо».

Делба отметил, что дефицит бюджета небольшой, и выразил надежду, что удастся его преодолеть.

В ходе обсуждения вопроса депутат Кан Кварчия обратился к министру:

«Мы из года в год об этом говорим… Есть дебиторские, или какие там, задолженности по комитету по приватизации. Вот что там по этому вопросу сделано. Я, насколько знаю, даже эти объекты с такими задолженностями вообще собираются вынести на приватизацию. Вообще, насколько реальны эти вещи и почему эти недоимки до сих пор остаются, в чем проблема. В ком… даже не в чем, а в ком проблема, можете сказать?

Ему отвечали и Делба, и Халваш, но Кварчия продолжил:

«Владимир Валерьевич, вот вы человек большого опыта работы. Этот человек должен… Я имею в виду, что сами объекты работают, и за ними остается неуплата или еще что-то… Просто знаете, какое мое предложение… Давайте так решим. Поставить ему задачу в первом квартале, все вопросы, которые у него не решены, решить. Если не решит, то, думаю, давно вопрос его витает в воздухе. Потому что у него с координатами путаница, у него путаница с МВО, ПВО, у него вообще везде путаница. Человек… ну, возможно, устал, понимаете. Он очень образованный человек. Возможно, он устал, возможно, его надо отпустить домой. Понимаете, домой надо отпустить. Ручку забрать его, в которой паста не заканчивается никак. Наверное, какие-то вещи надо принимать, в конце концов. Мы позавчера вот тут, народ чуть не поубивал друг друга – за что. За то, что какие-то вещи упустили. А тому, кто упустил, мы ничего не хотим предъявить. Они сидят дома, отсиживаются, а мы потом ночами тут не спим. И народ, и мы – все взбудоражены. И как будто ничего не произошло, как будто нет ответственности».

Кварчия не называл имен и деталей, но все присутствующие понимали, что речь идет о Беслане Кубрава и о том, что в первом варианте законопроекта соглашения по госдаче возглавляемый им комитет пропустил ошибки с географическими координатами территории госдачи…

Парламент принял постановления об учреждении сметы расходов Национального банка Абхазии на будущий год и об определении аудиторской организации для проведения внешнего аудита Нацбанка. Последней определена аудиторская организация ООО «ФБК», которая более 30 лет работает на российском рынке аудиторско-консалтинговых услуг и проводила аудит финансовой отчетности Банка Абхазии за 2011, 2012, 2014, 2017 и 2019 годы. Стоимость услуг – 1 млн 800 тыс. руб. (с учетом накладных расходов).



Депутаты парламента утвердили бюджет аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2024 год. Бюджетная смета аппарата Уполномоченного по правам человека на 2024 год утверждена в размере 9 млн 508 тыс. 640 рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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