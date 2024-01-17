Сегодня в Цхинвале состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Инала Джабиева. Суд вновь не смог приступить к фактическому рассмотрению дела из-за неявки двоих потерпевших – Герсана Кулумбегова и Николая Цховребова. Все они были задержаны силовиками по обвинению в покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева и подвергались избиениям в заключении.

Суд не удовлетворил ходатайство обвинения зачитать показания потерпевших в их отсутствие.

На прошлом заседании коллегия судей Цхинвальского городского суда во главе с Оксаной Кокоевой постановила принудительно доставить в суд потерпевших Герсана Кулумбегова и Николая Цховребова. Однако служба судебных приставов и УВД города Цхинвал отчитались, что по месту жительства их найти не удалось.

Прокурор Вильям Дзагоев вновь выступил с ходатайством зачитать показания потерпевших в их отсутствие.

Алан Баззаев, защитник одного из обвиняемых – Сергея Козонова, возразил, сославшись на расхождения в показаниях Цховребова. Вместо этого он предложил изменить регламент и начать с допроса свидетелей, а в это время продолжить добиваться появления Цховребова и Кулумбегова на судебном заседании:

«Алан Баззаев: Прошу отказать в удовлетворении ходатайства прокурора. Ходатайствую о том, чтобы было больше времени для приезда Цховребова и Кулумбегова…

Судья Оксана Кокоева: А вы знаете, когда они приедут?

Алан Баззаев: Я не знаю, но пусть прокуратура это выясняет, с ними же связь есть. Если они сюда приезжают для дачи показаний, то могут приехать и в суд для дачи показаний. Поэтому я прошу изменить регламент судебного заседания, и чтобы не затягивать процесс, допросить пока свидетелей. А до этого времени обязать этих лиц явиться на судебное заседание для дачи показаний».

Представитель потерпевших Фатима Гатагонова зачитала заявление от имени Цховребова, в котором он, как и прокуратура, просит суд огласить показания, данные в ходе предварительного следствия:

«Он не может приехать, он не хочет участвовать в процессе, более того, он подписал контракт и каждую минуту ожидает выезда на Украину… Я хочу закончить тем, что я возражаю против изменения регламента, и я вам передаю однозначную позицию: Цховребов Николай на судебное заседание не явится, у прокуратуры полномочий для доставки гражданина иностранного государства для дачи объяснений и показаний в суде нет. Нормами УК это не предусмотрено, и от того, что сейчас сторона защиты просит изменить регламент в надежде на то, что у них [потерпевших] когда-то появится желание… За Кулумбегова сказать не могу, а Цховребов Николай на судебное заседание не явится».

После непродолжительного перерыва судья Оксана Кокоева огласила свое решение:

«… Изменить порядок исследования доказательств и постановить его в следующем вида: продолжим с допроса свидетелей, далее переходим к допросу потерпевших, после чего будут исследованы материалы дела. Разъясняю: для того, чтобы суд не упрекнули в однобокости исследования данного уголовного дела, суд соблюдает баланс интересов сторон. Для того, чтобы соблюсти этот баланс, суд принял это решение. Для того, чтобы не затягивать рассмотрение дела, с понедельника мы начинаем допрашивать свидетелей. После того, как мы закончим допрашивать свидетелей, будут допрашиваться потерпевшие», – сказала судья Оксана Кокоева и добавила, что если потерпевшие до сих пор не захотели явиться в суд, вряд ли они изменят свое мнение.

После окончания судебного заседания Фатима Гатагонова напомнила о судебном разбирательстве по делу о покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева, на котором нынешние потерпевшие – Герсан Кулумбегов и Николай Цховребов, проходили как обвиняемые и им грозило наказание вплоть до пожизненного заключения:

«Мы настаивали на том, чтобы потерпевшего Наниева доставили в суд. Людям грозил пожизненный срок, и даже там не изменили регламент. Отказали нам в том, чтобы доставить его, сказали, что это его законное право, он находится на территории РФ и его не могут доставить. Ранее Цховребов давал показания и в судебном заседании, и в ходе предварительного следствия. С целью оказания на него давления, рассчитывая, что они заставят его изменить показания в суде, они вот это сделали. Ни один из трех судей не смог нам сказать, какой нормой закона предусмотрено изменение регламента».

Для того, чтобы разрешить этот вопрос, остается много времени. Свидетелями по этому делу проходит около 100 человек. Несмотря на озвученное судьей Кокоевой намерение не затягивать его рассмотрение, на то, чтобы допросить всех заново, уйдет не один месяц.

Напомним, Инал Джабиев, Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов были задержаны 23 августа 2020 года. Им были предъявлены обвинения в покушении на экс-министра внутренних дел Игоря Наниева. Все трое были жестоко избиты в здании криминальной милиции РЮО.

28 августа тело Джабиева со следами пыток было доставлено в республиканскую больницу. Фотографии из морга распространились по социальным сетям и вызвали возмущение общества и массовые акции протеста в Цхинвале с требованием отставки генерального прокурора, главы МВД и тогдашнего президента Анатолия Бибилова.

Первоначальное заключение югоосетинского судмедэксперта о насильственной причине смерти Джабиева Генпрокуратура заменила на сомнительное заключение о том, что молодой мужчина умер от синдрома отмены наркотических веществ. При этом задержанные по этому делу силовики проходили лишь по статье о превышении должностных полномочий.

После президентских выборов и прихода к власти новой команды дело было передано в прокуратуру на доследование, а обвинение переквалифицировано на более тяжкую статью.

15 июля 2022 суд прекратил уголовное преследование в отношении Инала Джабиева, Герсана Кулумбегова и Николая Цховребова в связи с непричастностью к указанному делу.

19 апреля 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии объявила о возбуждении уголовного дела уже против экс-министра внутренних дел Игоря Наниева, чуть позже – против бывшего генпрокурора Урузмага Джагаева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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