На фоне все усиливающихся призывов к Израилю со стороны мирового сообщества прекратить военную операцию в Секторе Газа и начать обсуждение создания независимого палестинского государства, израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с жестким комментарием, пообещав сделать все, чтобы идея «двух государств» и дальше оставалась неосуществимой. При этом Нетаньяху дал понять: в этом вопросе Израиль не будет прислушиваться даже к мнению Вашингтона. Столь жесткая позиция не могла остаться без ответа главного союзника еврейского государства. В Белом доме дали понять: Израилю придется в итоге сделать «трудный выбор», иначе ни о какой безопасности не может быть и речи.

Израиль отвергает концепцию «двух государств» – премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху публично ответил на призывы форсировать процесс создания независимого палестинского государства. По мнению главы израильского правительства, подобное развитие событий не даст гарантий безопасности еврейскому государству. Нетаньяху уверен: лишь полный военный контроль Израиля над палестинскими территориями, включая Сектор Газа, поможет предотвратить в будущем атаки, подобные совершенной 7 октября 2023 года боевиками ХАМАСа, признанного террористической организацией в США и ряде других стран.

«Те, кто говорит о дне после Нетаньяху, на самом деле говорят о создании палестинского государства, это на самом деле то, что они говорят. И я хочу вам сказать, что сегодня не день после Нетаньяху, это день большинства граждан Израиля. В течение 30 лет я был очень последователен и говорю простую вещь – этот конфликт касается не отсутствия палестинского государства, а существования еврейского государства. Поэтому я подчеркиваю, что при любом соглашении в обозримом будущем Государство Израиль должно иметь контроль безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан. Это необходимое условие», – сказал израильский премьер.

При этом Нетаньяху дал понять: в этом вопросе он не готов прислушиваться даже к мнению Вашингтона, несмотря на все возможные политические последствия:

«Я говорю эту правду нашим американским друзьям, и я также остановил попытки навязать нам реальность, которая могла бы нанести ущерб безопасности Израиля. Премьер-министр в Израиле должен иметь возможность сказать «нет» даже нашим лучшим друзьям, сказать «нет», когда это необходимо, и сказать «да», когда это возможно».

Комментарий главы израильского правительства прозвучал на фоне все усиливающихся призывов союзников к прекращению боевых действий и возвращению к переговорам о двух государствах. В частности, Вашингтон все более четко выражает свою позицию: безопасность Израиля должна быть обеспечена, но это возможно только в том случае, если будет реализована «концепция двух государств», согласно которой будущее палестинское государство соседствовало бы с израильским. В Госдепартаменте тут же отреагировали на слова Биньямина Нетаньяху. Представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер дал понять: это единственный шанс для Израиля нормализовать отношения с соседями, и его правительству в конце концов придется сделать «трудный выбор»:

«Мы верим, что этот конфликт, как и все конфликты, в какой-то момент закончится, и что должен быть политический путь для создания палестинского государства. Это единственный путь, а не просто ответ на законные надежды, мечты, чаяния палестинского народа, но это также, – и это очень важно, – единственный способ обеспечить прочную безопасность для израильского народа. Мы видели, как правительство Израиля хочет взаимодействовать со своими соседями. Вы видели, как правительство Израиля уже нормализовало отношения с рядом своих соседей. И оно хочет добиваться дальнейшей интеграции. Оно, очевидно, хочет нормализовать отношения с Саудовской Аравией. И мы добились прогресса в этом вопросе и считаем, что прогресс все еще возможен. Но суть этого процесса, и мы объяснили это Израилю, заключается в том, что для достижения этих целей, для обеспечения гарантий безопасности Израилю придется сделать трудный выбор».

Еще более жесткую позицию в этом вопросе высказывают государства, занявшие в нынешнем конфликте пропалестинскую позицию. Россия намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН для того, чтобы форсировать процесс. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров:

«Необходимо провести черту, и такой линией должно стать создание палестинского государства. Я очень надеюсь, что израильское руководство в конечном итоге придет к такому выводу, поскольку не все там сейчас считают это приемлемым для Израиля. Но без создания палестинского государства надежная безопасность Израиля не может быть обеспечена. А Россия очень заинтересована в том, чтобы Израиль, израильтяне жили в безопасности. Это наш давний партнер, наша страна первая признала независимость Израиля. Сейчас около двух миллионов граждан одновременно являются гражданами России и выходцами из России. И, конечно, нам это небезразлично».

События 7 октября, когда боевики ХАМАСа убили около тысячи израильтян и взяли в заложники около 240 человек, стали самым масштабным террористическим актом в истории Израиля. После этого США и многие другие страны поддержали его право на самооборону. Но число погибших в Секторе Газа продолжает расти. И даже те страны региона, с которыми Израиль сумел нормализовать отношения, дают понять: если война продолжится, многолетние дипломатические усилия предшественников Нетаньяху, да и его самого, могут сойти на нет и регион охватит новый цикл жесткого противостояния.

«Что касается текущих приоритетов, то они ясны: прекращение агрессии в Секторе Газа, обеспечение постоянной гуманитарной помощи во всех частях сектора, на юге и на севере, прекращение разрушений и немедленная работа по возвращению перемещенных жителей Газы в свои дома. Приоритетом сейчас является прекращение этой резни в секторе Газа, прекращение этих разрушений в Секторе Газа, прекращение этой эскалации в регионе», – заявил глава МИД Иордании Айман Сафади.

Многие мировые игроки надеются, что нынешний кризис заставит воюющие стороны вернуться к дипломатии как единственной реальной альтернативе бесконечным циклам насилия. Но, судя по последним словам израильского премьера, у него совершенно противоположные намерения:

«Мы не согласимся на меньшее, чем полная победа. А полная победа требует устранения террористических лидеров, а также уничтожения военного и политического потенциала ХАМАСа. Полная победа требует возвращения наших заложников домой. Полная победа требует демилитаризации Газы и полного контроля безопасности Израиля и всего, что попадает в Газу. Мы не остановимся, мы не закончим войну, не вернув наших близких домой. Мы не закончим войну без полной победы».

Последние комментарии премьер-министра Израиля, очевидно, порадуют его сторонников, чьи ряды продолжают редеть, а также крайне правых израильских министров, поддерживающих его правительство. Но, по мнению аналитиков, столь публичная оппозиция дипломатическим усилиям Вашингтона и решимость Нетаньяху продолжать нынешний военный курс показывают, что между ним и западными союзниками еврейского государства расширяется пропасть, в которую может упасть не только сам Нетаньяху, но и увлечь за собой весь Израиль.

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