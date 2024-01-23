В Абхазии выявили несовершеннолетнего «телефонного террориста» – СГБ

В Абхазии выявили подозреваемого в ложном сообщении о минировании cухумской школы N2 и торгового центра «Вавилон» в Гудауте. Им оказался несовершеннолетний житель Абхазии, сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) самопровозглашенной республики.

Подозреваемого вместе с родителями доставили в сухумское УВД.

«В ходе оперативно-технических мероприятий был выявлена схема отправки ложного сообщения, а именно установлено, что подросток подписался на закрытый телеграм-канал, модераторы которого находятся за пределами Абхазии, и состоял с ними в активной переписке. Участники закрытой группы обсуждали возможность осуществления анонимного звонка с целью вовлечения подростка в их сообщество. В результате переписки участники группы сподвигли подростка на осуществление противоправного действия», – сказано в сообщении.

По информации СГБ, после осуществления анонимного звонка, эвакуации здания и выезда оперативных служб на место происшествия, подросток осуществлял видеосъемку, которую впоследствии загрузил в указанную группу в качестве отчета своих действия.

«По данному факту в настоящее время проводится сбор материалов для последующего принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 201 УК Республики Абхазия – «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». С целью установления личностей и место нахождения модераторов данной группы продолжаются оперативно-розыскные мероприятия», – говорится в сообщении.

СГБ отмечает, что истинная цель таких интернет-атак – «совершение более тяжких преступлений руками детей и подростков из расчета на их доверчивость, стремление к самостоятельности и самоутверждение».

Абхазская спецслужба призывает родителей, педагогов общеобразовательных школ «быть более бдительными и обращать внимание на активное использование соцсетей и проводить с молодёжью необходимую разъяснительную работу».