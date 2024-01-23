В Абхазии выявили несовершеннолетнего «телефонного террориста» – СГБ

В Абхазии выявили подозреваемого в ложном сообщении о минировании cухумской школы N2 и торгового центра «Вавилон» в Гудауте. Им оказался несовершеннолетний житель Абхазии, сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) самопровозглашенной республики.
Подозреваемого вместе с родителями доставили в сухумское УВД.
«В ходе оперативно-технических мероприятий был выявлена схема отправки ложного сообщения, а именно установлено, что подросток подписался на закрытый телеграм-канал, модераторы которого находятся за пределами Абхазии, и состоял с ними в активной переписке. Участники закрытой группы обсуждали возможность осуществления анонимного звонка с целью вовлечения подростка в их сообщество. В результате переписки участники группы сподвигли подростка на осуществление противоправного действия», – сказано в сообщении.
По информации СГБ, после осуществления анонимного звонка, эвакуации здания и выезда оперативных служб на место происшествия, подросток осуществлял видеосъемку, которую впоследствии загрузил в указанную группу в качестве отчета своих действия.
«По данному факту в настоящее время проводится сбор материалов для последующего принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 201 УК Республики Абхазия – «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». С целью установления личностей и место нахождения модераторов данной группы продолжаются оперативно-розыскные мероприятия», – говорится в сообщении.
СГБ отмечает, что истинная цель таких интернет-атак – «совершение более тяжких преступлений руками детей и подростков из расчета на их доверчивость, стремление к самостоятельности и самоутверждение».
Абхазская спецслужба призывает родителей, педагогов общеобразовательных школ «быть более бдительными и обращать внимание на активное использование соцсетей и проводить с молодёжью необходимую разъяснительную работу».
- Ранее в Грузии поступила серия сообщений о минировании. 30 декабря 2023 года и 17 января текущего была объявлена эвакуация в тбилисском торговом центре «Галерия Тбилиси», 20 января – в батумском аэропорту, 21 января – во всех крупных торговых центрах Батуми. Кроме того, в телеграме появилась угроза о якобы планируемых терактах в учебных заведениях и мечетях.
- По информации СГБ Грузии, сообщения о минировании в Тбилиси были связаны «с международными онлайн-играми с участием несовершеннолетних из разных стран, включая Грузию». В случае с Батуми сообщения были сделаны из-за границы, «при этом умышленно был указан номер мобильного телефона, которым пользовался несовершеннолетний гражданин Грузии».
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