«Грузинская мечта», ЦИК и оппозиция попытались сегодня договориться о правилах игры на предстоящих осенью парламентских выборах. От их проведения зависит, в том числе и начало диалога Тбилиси с Брюсселем о вхождении Грузии в ЕС. Встреча прошла в атмосфере противостояния, причем конфликт возник не только между представителями власти и оппозиции, но и внутри последней, между «Нацдвижением» и партией экс-премьера Гахария.

Картина конструктивного обсуждения представителями власти, оппозиции и ЦИК конструктивно обсуждают вопросы, связанные с выборами, перестала быть идиллической, едва начавшись. Первой к удивлению присутствовавших, покинула встречу в знак протеста замглавы «За Грузию» Натия Мезвришвили. Разгневали ее не глава ЦИК Георгий Каландаришвили и представители «Грузинской мечты», к которым у оппонентов накопились много претензий, а коллега по оппозиции, лидер «Нацдвижения» Леван Хабеишвили. Получивший право первого слова, он использовал его, как возмущалась соратница бывшего премьера Георгия Гахария, для давних претензий:

«Национальное движение» устраивает цирк. Этот цирк вот сейчас, внутри, устраивает Леван Хабеишвили. Они не осознают, куда пришли, полезные идиоты «Мечты» и вредители! Дискуссию начали так, как не должны были начинать, и думаю, что это было в интересах ЦИК. Чтобы потом, рука об руку с «Нацдвижением», представить ситуацию так, что вот, мол, оппозиция в решении этих вопросов не заинтересована».

Неприемлемой для Натии Мезвришвили оказалась тема, связанная с легитимностью избрания главы ЦИК Георгия Каландаришвили. В 2021-м на его кандидатуре настояла «Грузинская мечта». С тех пор он избирается главой избирательной администрации каждые шесть месяцев, так как оппозиция, отказываясь голосовать за Каландаришвили, не обеспечивает необходимые 2/3 голосов парламентского состава, чтобы глава ЦИК был избран сроком на пять лет. У оппозиции при этом веский аргумент: измененные властью правила укомплектования ЦИК подвергла резкой критике в конце декабря прошлого года и Венецианская комиссия.

Вооружившись всеми этими аргументами, председатель «Нацдвижения» Леван Хабеишвили разъяснял и журналистам, почему именно с этих претензий он начал свое выступление на встрече:

«Это человек (глава ЦИК Каландаришвили) не избран, он нелегитимен. Спросите у него самого, он избран? Они сами знают, что он назначен. Ясно, что проведенные им выборы окажутся под вопросом. Потому что он нелегитимный председатель ЦИК!»

Он не был удивлен тем, что это вызвало недовольство у представителя партии бывшего премьер-министра в правительстве «Мечты» Георгия Гахария:

«Партия №2 Бидзины Иванишвили недовольна тем, что я разоблачаю ЦИК как продолжение «Грузинской мечты». Был бы, наоборот, удивлен, если бы они остались довольны. А вы почему удивляетесь? «За Грузию» – продолжение партии Иванишвили, вторая «Грузинская мечта». Поэтому им не нравится, в свое время они то же самое делали».

С учетом всех претензий к властям и избирательной комиссии лидер «Стратегии Агмашенебели», объединившейся с «Нацдвижением» в «Платформу Победы» Георгий Вашадзе сформулировал вопрос, ответ на который так и не услышал на этой встрече:

«Главный вопрос, на который должен ответить ЦИК: готова ли она подписать итоговый протокол, за которым последует смена власти?»

Оппозиции пока не удалось достичь согласия с представителями власти – а значит и ЦИК – и по другому вопросу: об участии эмигрантов в выборах путем открытия дополнительных избирательных участков или же онлайн-голосования. О том, что этот вопрос будет подниматься и на следующих встречах, сообщил замглавы ЦИК по квоте оппозиции из «Лело» Георгий Сиорадзе:

«Очень важная часть нашего населения не находится в Грузии. Им не предоставлена возможность принять участие в голосовании в день выборов. К сожалению, их голоса практически потеряны – рекордное количество голосов из-за рубежа составляло 13 тысяч, а мы знаем, что около миллиона граждан Грузии находится за пределами Грузии. В этом случае реальное решение проблемы – открытие большего количества избирательных участков в тех странах, в которых находятся больше всех наших соотечественников».

Актуальный для оппозиции вопрос Гурам Мачарашвили, депутат «Силы народа» из парламентского большинства счел поводом для иронии:

«Если 99% грузинского общества не поддерживает тебя внутри страны, тебя и из-за рубежа не поддержат. Они ведут себя как ленивые студенты – если не будешь заниматься и не сдашь экзамен, что в таком случае может сделать экзаменационная комиссия, не понимаю».

Отмел предложения оппозиционеров и представлявший на встрече «Грузинскую мечту», депутат Гия Закареишвили:

«Разговоры о том, что голосовать в день выборов можно онлайн, навязаны оппозицией. Они сейчас стараются наших эмигрантов, людей, оторвавшихся от Родины, настроить против страны, власти, навязывая им мысль, что якобы кого-то ограничивают в праве участия в выборах. Невозможно участвовать в выборах через мобильный телефон – это абсолютно недопустимо».

Закареишвили недоволен и тем, что оппозиция ставит под сомнение надежность системы электронного подсчета голосов, благодаря которой впервые проголосуют более 70% избирателей. В правящей партии утверждают, что электронное голосование и подсчет бюллетеней станут гарантией спокойных, прозрачных, избавленных от спекуляций выборов. От их должного проведения зависит в том числе и начало диалога страны с Брюсселем о вхождении в ЕС.

В свою очередь, и председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили после сегодняшней встречи заверил, что ЦИК будет добросовестно работать в рамках своей компетенции. Жаловался Каландаришвили на то, что в грузинской оппозиции о фальсификациях итогов будущих парламентских выборов заговорили раньше, чем за год. К слову, о возможных манипуляциях с электронной системой голосования предупреждала теперь уже бывший посол США Келли Дегнан и призвала избирателей к большей активности. Между тем, все эти сомнения глава ЦИК Каландаришвили считает пропагандой, с которой ему приходиться ему бороться:

«За это время было много мифов, дезинформации и лжи, распространенных в связи с использованием электронных технологий на выборах. Мы уже наблюдаем новую волну дискредитации данных технологий, пропаганда была начата с использованием темы ее связи с российской системой. Но все это не имеет никакого отношения к российской избирательной системе».

Каландаришвили сразу же после своего назначения первым делом обвинил в дезинформации и нападках на ЦИК представителей оппозиции, профильных НПО и СМИ, всех тех, кто критикуют его и работу ЦИК под его началом. Что также заставляет оппонентов усомниться в его непредвзятости и подозревать в лояльности к властям. Парламентские выборы состоятся 26 октября, для договоренностей об основных правилах игры у политических сил и ЦИК остается мало времени. Тем более, что ЦИК не укомплектован до конца, а правила его укомплектования Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть. Европейские партнеры также рекомендовали снизить избирательный барьер с 5% до 2%. «Грузинская мечта», между тем, и сегодня дала понять, что готова вести переговоры с оппозицией лишь с одним условием – безусловным следованием тем предложениям, которые сочтут нужными в самой власти.

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