ПРАГА---Может ли Украина под влиянием запада согласиться на какие-либо переговоры о мире с Россией? Эта тема снова стала актуальной после публикации агентством Bloomberg утверждения о том, что существуют некие сигналы для США от российского президента о его готовности сесть за стол переговоров.

– Агентство Bloomberg, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, утверждает, что Владимир Путин подает Соединенным Штатам сигналы о своей готовности к переговорам о мире в Украине. При этом он готов дать ей гарантии безопасности, – я имею в виду, Украине, – и отказаться якобы от требования ее нейтралитета, при условии, что она не будет претендовать на захваченные Россией территории. Как вы считаете, господин Магда, это похоже на правду? Вы видите какие-нибудь предпосылки к тому, что Путин может отказаться от прежних целей?

У меня есть вопрос: остались ли еще в мире люди, которые верят господину Путину, после всего, что он осуществил на посту президента?

– Я должен сказать, что все происходящее вписывается в одну простую концепцию: Путин готовится к перевыборам Путина, которые пройдут в середине марта, и поскольку Россия намерена проводить эти перевыборы, в том числе на оккупированных территориях Украины, что нарушает норму международного права абсолютно очевидно, Россия пытается маневрировать, чтобы лишить Запад платформы для формирования общей позиции. Мы же прекрасно понимаем, что если Соединенные Штаты и страны «Семерки» не признают эти выборы по причине проведения их на оккупированных территориях, то это будет очередной удар по позициям Путина. Поэтому Путин будет отправлять разнообразные сигналы, будет пытаться запутывать. Ведь совсем недавно, буквально несколько недель назад, Путин говорил о том, что лозунг денацификации абсолютно актуален, что в Украине правят нацисты. Ну, я не буду все это повторять, потому что не вижу смысла повторять чушь. И, соответственно, у меня есть вопрос: остались ли еще в мире люди, которые верят господину Путину, после всего, что он осуществил на посту президента? Я понимаю, что политическая система мира работает так, что представить себе существование мирового сообщества без России невозможно, но это неправда – все империи разваливаются. Российская империя, которая сейчас почему-то называется Федерацией, также развалится. Вопрос времени.

– Агентство отмечает, что это своеобразные сигналы российского президента Соединенным Штатам, хотя там не видят особых признаков того, что Путин готов к переговорам. Тем более что главной целью войны, объявленной Россией Украине, было именно противодействие ее вступлению в НАТО. Как вы думаете, в США не видят или не хотят видеть эти признаки?

Такое стремление завершить войну со стороны Кремля свидетельствует о том, что Кремль далеко не так силен, как он пытается показать мировому сообществу

– В США сейчас достаточно острый политический кризис, связанный с противостоянием демократов и республиканцев в Конгрессе, и они не могут выделить финансовую помощь не только для Украины, но и для своих, я бы сказал более, системных союзников из Израиля и Республики Китай, Тайваня. Но Россия ведь таким образом подрывает один из основополагающих принципов Запада не говорить об Украине без Украины. Россия очень сильна, и это следует признать, в рефлексивном управлении – она умело использует тот факт, что в странах Запада есть представители истеблишмента, которые хотят как можно скорее завершить войну. Завершить войну даже на российских условиях – вот, что самое страшное. А такое стремление завершить войну со стороны Кремля свидетельствует о том, что Кремль далеко не так силен, как он пытается показать мировому сообществу.

– Тем не менее, некоторые западные страны политики все-таки оказывали и продолжают оказывать давление на Украину. Это началось еще весной 2022-го года, об этом, если помните, говорил журналист Time Саймон Шустер в своей книге о президенте Украины…

Если мировое сообщество проглотит факт оккупации, признав итоги перевыборов Путина, то возникнет вопрос кризиса западной демократии, если она оказывается неспособной против этого бороться

– Украинский политик, который в нынешних условиях объявит о своей готовности подписывать мирный договор с Россией, станет политическим трупом. Я бы хотел, чтобы наши слушатели в этом не сомневались, потому что тот объем жертв и тот объем нанесенного ущерба, который существует, он просто исключает действия на условиях России. Не забывайте, что на сегодняшний момент оккупировано порядка 20% территории Украины – это самая крупная площадь в Европе, да и, по большому счету, в мире, после Второй мировой войны. И если мировое сообщество проглотит факт оккупации, признав итоги перевыборов Путина, а я думаю, что ему нарисуют никак не меньше 90% поддержки, то возникнет вопрос кризиса западной демократии, если она оказывается неспособной против этого бороться. Украина же не имеет другого выхода, как бороться.

Я вам приведу простой пример. На прошлой неделе у нас была презентация исследования по СтратКому, которое проводила Академия Службы безопасности Украины, и мне вручили сертификат тренера на тренинге, который проводила Академия СБУ и Центр информации и документации НАТО уже в далеком декабре 2021 года. Как вы думаете, что будет со мной, если гипотетически Россия победит, а я буду оставаться на тот момент в Украине?..

– Понятно. Да, мы знаем, что в Украине официально действует запрет на переговоры… То есть вы хотите сказать, что сейчас побудить Киев на какие-то компромиссы ничто не может – ни затяжная стадия войны, ни уменьшение помощи со стороны Запада, ни усталость Запада от этой войны, ни большие человеческие потери?

– Я правильно понимаю, что вы считаете уменьшение западной помощи фактором давления на Украину?

– Мне приходилось слышать такое мнение.

Если Украина, вопреки логике развития событий, превратится в плацдарм для дальнейшей агрессии, это уже в странах НАТО не смогут спать спокойно

– Но тогда возникает вопрос о моральном лице Запада, который оказывает давление на жертву агрессии для того, чтобы она раздумывала о прекращении сопротивления. Это вполне вписывается в концепцию и планов Кремля, и российской пропаганды. Я спрошу, как историк по образованию: вы же помните из учебников истории, к чему привели попытки умиротворить Гитлера? Почему попытки умиротворить Путина, под любым соусом, нужно рассматривать иначе? Вот, объясните мне. Запад просто должен сформировать новую моральную парадигму. С одной стороны, Украина должна показывать, что она является острием в борьбе добра и зла, и показывать это намного активнее. Это моя главная претензия к украинской власти, что она не показывает этого, что она не демонстрирует Западу своей решимости – не показывает законами, решениями, кадровыми решениями. Но ведь Запад, если он таким образом умиротворит Россию, чисто географически, если Украина, вопреки логике развития событий, превратится в плацдарм для дальнейшей агрессии, это уже в странах НАТО не смогут спать спокойно, понимаете? Во многих странах НАТО. Потому что Россия тогда получит оперативный простор намного больший, и она сможет выстраивать агрессивные планы куда более эффективно.

– А какие настроения в украинском обществе по поводу возможности переговоров? Кто-нибудь говорит о том, что на каких-то приемлемых условиях стоит соглашаться на переговоры?

– Я не знаю политиков, которые говорят о том, что они готовы, чтобы война закончилась побыстрее, на российских условиях. Таких нет. Что значит… ну, скажите, какие приемлемые условия после Бучи, после Мариуполя или после вот нынешней постановки с Ил-76? Какие приемлемые условия, если Россия совершила тысячи военных преступлений за 23 месяца полномасштабного вторжения? Как формулировать приемлемые условия?

– Я говорю в данном случае не о политиках, а об обществе, о народе украинском…

– В обществе настроения разные, потому что минувший 2023-й год стал первым полным годом, когда мы жили в состоянии широкомасштабного вторжения. Это безусловная правда. Но это не означает, что есть какие-то капитулянтские настроения на тему того, что стоит вести переговоры с Россией. Нет, я такого не наблюдаю.

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