Виталий Шария

В течение последней четверти века в абхазской внутренней политике сосуществовали и боролись между собой, сменяя друг друга у государственного руля, два основных лагеря. (Хотя их названия уже вышли из употребления, но после острого политического кризиса 2004 года их долго называли «багапшистами» и «хаджимбистами»). При этом, конечно, некоторые из первоначальных лидеров этих лагерей уже ушли из жизни, некоторые ушли из политики, такие тоже есть. Покинувших эти лагеря сменили более молодые, но приверженность их вместе со старожилами политики одному из этих лагерей, которые по очереди носят названия то оппозиционных, то властных, остается, за редким исключением, неизменной.

За минувшее время были эпизоды, включавшие расколы в обоих лагерях. Когда лагерь был у власти, то некоторые президенты отказывались от сотрудничества с отдельными госчиновниками из своей команды., и это чаще всего пополняло ряды противостоящей им оппозиции. Поэтому другие президенты предусмотрительно старались этого избегать.

Но гораздо более памятны расхождения в рядах оппозиции. Так, в преддверии президентских выборов 2009 года тогдашние оппозиционеры решили идти на них, как говорили тогда, двумя колоннами – за кандидатами Раулем Хаджимба и Зауром Ардзинба, много лет возглавлявшим Абхазское морское пароходство. Аналитики предполагали, что, если один из них пройдет во второй тур, сторонники обоих объединятся за него, но действующий президент Сергей Багапш победил уже в первом туре. После этого Хаджимба сумел стать зато единоличным лидером оппозиционного лагеря и к 2014 году собрать под свои знамена – Координационного совета – почти все политические силы страны, кроме партии «Амцахара»…

При действующей власти президента Аслана Бжания оппозиция при всей резкости в выражениях против власти, наоборот, с самого начала оказалась разделенной. Да, сперва, осенью 2020 годы возник союз четырех оппозиционных сил – политических партий «Форум Народного Единства Абхазии» во главе с Асланом Барцицем и «Апсны» во главе с Виталием Габния, а также республиканских общественных организаций – ветеранской «Аруаа» во главе с Темуром Гулия и «Абхазское Народное Движение» во главе с Адгуром Ардзинба. Последнее РОО, которое именуют сокращенно «АНД», – самое молодое из перечисленных, учреждено было только 7 октября того же года, но его руководителя, тоже самого молодого из перечисленных, сразу стали называть в СМИ лидером объединенной оппозиции. Бывший министр экономики при президентстве Хаджимба, он противостоял Аслану Бжания на последних президентских выборах и занял на них второе место с 35 с лишним процентами голосов.

Кстати, любопытный момент – до этих выборов в обществе долго бытовало мнение, что Аслана Бжания и Александра Анкваба есть расхождения и их сторонники не будут объединяться, но они-таки объединились…

После инаугурации Бжания ко времени образования оппозиционной коалиции прошло уже полгода. Сами оппозиционеры объясняли такую паузу тем, что хотели дать время новоизбранному президенту спокойно начать работу, но многие наблюдатели высказывали предположение, что вся общественная жизнь в те месяцы в Абхазии и за ее пределами была во многом парализована наступающей пандемией коронавируса, причем некоторые надеялись на ее быстрое завершение.

27 октября того же года состоялась и презентация еще одного оппозиционного РОО – «Аидгылара», которую возглавил бывший мэр столицы Абхазии, а до этого депутат парламента пятого созыва Кан Кварчия. Но он не присоединился к «союзу четырех». По сарафанному радио это объяснялось тем, что у Кана Кварчия, как и у Адгура Ардзинба, были президентские амбиции, а также тем, что у них имелись какие-то личные счеты.

Больше того, в марте 2021 года РОО «Аидгылара» выступило инициатором выработки Общественного договора между всеми политическими силами республики, а в июле в Сухуме лидеры пятнадцати партий и общественных организаций подписали совместный документ о путях достижения социального согласия и стабилизации общественно-политической обстановки в стране, включая Народную и Коммунистическую партии, но четверку оппозиционных так и не удалось склонить к этому. А после инцидента 30 сентября того же года, когда руководители МВД избили на набережной не подчинившуюся им группу ветеранов войны из села Адзюбжа, в «Аидгылара» состоялось экстренное заседание высшего совета организации, связанное с обострением внутриполитической ситуации в стране. РОО «Аидгылара» приняло решение об отзыве своей инициативы, выдвинутой 22 марта 2021 года. И одновременно произошло сближение организации Кана Кварчия с четверкой оппозиционных сил, а затем они в ноябре того же года создали Народно-патриотический союз Абхазии, в котором помимо этих пяти, оказались также Народная партия Абхазии, общественная организация «Ахьаца», союз казаков Абхазии и союз казаков-ветеранов боевых действий. Но НПСА просуществовал недолго, про него ничего не стало слышно в обществе после того, как ничем закончился протестный митинг 21 декабря 2021 на площадке перед зданием Абхазгосдрамтеатра. В ходе его наиболее радикально настроенная часть протестующих попыталась проникнуть в комплекс правительственных зданий, но власть выстроила основательные оборонительные рубежи, которые те не могли преодолеть, а позже стала привлекать к уголовной ответственности ряд штурмующих, которые раскачивали автобусы, поставленные вплотную друг к другу и преграждавшие путь в парламент.

После тех событий пути оппозиционной четверки и РОО «Аидгылара» снова разошлись, и надолго. Больше того, когда оппозиционные силы во главе с Адгуром Ардзинба объявили в мае 2023 года о подготовке к большому протестному митингу, Кан Кварчия заявил накануне митинга о том, что его организация не присоединится к нему, а когда 30 мая митинг закончился тем, что оппозиционные ораторы снова выступили с обвинительными речами, он сделал заявление, в котором наряду с жесткой критикой главы государства впервые публично жестко отозвался о лидере АНД. Кстати, организаторы митинга не раз подчеркивали, что митинг планировался ими как сугубо мирный, но радикально настроенные оппозиционеры, несмотря на еще более серьезные оборонительные рубежи вокруг правительственного комплекса, были разочарованы.

Оппозиционная четверка и «Аидгылара» продолжали действовать порознь, но все снова изменилось для широкой общественности, когда 21 декабря 2023 года в переполненном конференц-зале сухумского делового центра «Эверест» состоялась встреча представителей общественно-политических сил и интеллигенции. На ней, что называется, в едином порыве собрались противостоять намеченной на ближайшие дни ратификации в парламенте абхазско-российского соглашения о госдаче «Пицунда» не только все лидеры оппозиционных организаций, но и известные представители НПО, что для многих в обществе явилось неожиданностью. Причем Ардзинба и Кварчия сидели на встрече за столом рядом.

День 26 декабря и ночь на 27 декабря круто поменяли ситуацию. Часть оппозиции посчитала произошедшее вполне приемлемым компромиссом, ибо в дополнение к ратификации был принят ряд законов, исключающих негативные для интересов Абхазии возможные последствия соглашения. Но группа оппозиционных политиков – сторонников лидера Комитета по защите суверенитета Республики Абхазия Левана Микаа – назвала это на пресс-конференции 8 января самообманом и заявила о невозможности для себя принять предложенный компромисс. Они заявили о выходе из блока оппозиционных сил и создании новой платформы.

После этого поднялось много шуму и пересудов в среде как оппозиционно, так и провластно мыслящих в абхазском обществе о том, что в оппозиции произошел раскол. При этом почему-то забывалось, что уже на протяжении многих месяцев до «линии разлома» в связи ратификацией соглашения по госдаче Леван Микаа и группа других оппозиционных политиков проводили встречи и давали пресс-конференции отдельно от четверки организаций, лидером которой в СМИ назывался Адгур Ардзинба, в другом помещении. То есть они и до этого обвиняли власть порознь. О Кане Кварчия мы уже говорили.

То есть для внимательных наблюдателей внутриполитической жизни Абхазии последнего времени ничего абсолютно нового не произошло. Это, во-первых. А во-вторых, история объединений в коалиции, расхождений и размежеваний политиков в Абхазии последних десятилетий убедительно говорит, что вслед за очередным расколом может произойти и очередное объединение.

От многих наблюдателей доводилось слышать следующие рассуждения и прогнозы. Если в течение года в стране не произойдет ничего такого, что кардинально изменит политическую ситуацию, и президентские выборы состоятся согласно конституционному сроку, то в них примут участие несколько кандидатов, имена которых уже активно обсуждаются. Нет, их наверняка не будет десять, как в 2019 году, ибо негативный опыт получавших тогда около процента голосов избирателей, очевидно притормозит амбиции тех, кто не хочет услышать затем насмешливых комментариев. Но цифра пять тут вполне прогнозируемая. И, скорее всего, кандидаты от оппозиции договорятся, что в случае второго тура призовут своих сторонников голосовать за одного из прошедших в него.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях