В Грузии продолжаются дискуссии вокруг отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и ожидаемых кадровых изменений в новом правительстве. Комплектовать его будет бывший председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Сегодня ни Кобахидзе, ни Гарибашвили публичных заявлений не делали. Тем не менее в грузинских СМИ и оппозиции активно обсуждают возможный состав нового правительства.

Сегодня депутаты «Грузинской мечты» уже не обвиняли СМИ в спекуляциях в ответ на вопросы о кадровых перестановках в правительстве. Правда, не ответили и на вопрос о том, как вышло, что накануне, когда с утра СМИ анонсировали об отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили, депутаты правящей силы, в том числе и члены партийного политсовета, информацию называли вымыслом. Своей категоричностью особенно запомнился спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Идет спекуляция, такие спекуляции были не раз, так что спекуляции я не комментирую», – отрезал журналистам Папуашвили еще вчера днем. А спустя пару часов Гарибашвили заявил, что подает в отставку и займет должность председателя партии «Грузинской мечты». И хотя Гарибашвили не заявлял, что он меняется с должностями с Ираклием Кобахидзе, сегодня депутаты уже не стали отпираться, что на пост главы правительства, как сообщали СМИ, рассматривается Ираклий Кобахидзе.

Напротив, сегодня они говорили о том, какое ротация хорошее дело. Усердствовал в этом и спикер Папуашвили. Правда, почему-то он прокомментировал тему не для прессы, а в своем кабинете и только в присутствии журналиста Первого канала ОВГ:

«Ираклий Кобахидзе является одним из главных действующих лиц грузинской политики: и в ведущей силе – «Грузинской мечте», и в генерации идей, и в управлении политическими процессами. Поэтому в его лице исполнительная власть будет иметь исключительно сильного человека как в управлении, так и в политических взглядах, что важно для достижения еще более амбициозных вызовов в развитии страны».

Хвалил, и беспрецедентно успешным называл Папуашвили и трехлетнее премьерство Гарибашвили. И что вся эта перестановка – «станет уникальным и прогрессивным шагом для грузинской демократии, поскольку после перехода к парламентской системе впервые в грузинской демократии премьер-министр выйдет из недр парламента. Это правило и стандарт, который есть в европейских странах», – заключил спикер парламента Шалва Папуашвили, обещая, что уже на следующей сессионной неделе парламент утвердит и нового премьер-министра, и его кабинет.

Но отвечать на вопрос, какой министр сохранит пост, а какой нет, представители правящей силы наотрез отказывались. Судя по их заявлениям, почти под копирку, их обязали отвечать, что смена Гарибашвили на Кобахидзе – проявление внутрипартийной демократии, что это не наказание кого-то, а дело для лучшего будущего государства, то есть «Грузинской мечты». Это утверждал и глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе:

«Это было целесообразно не для выборов, а для страны. [...] трехлетний период руководства Гарибашвили правительством был успешным. Венцом этого успеха стало получение нашим государством статуса кандидата в ЕС. А эти изменения, ротация – принцип внутрипартийной демократии – обуславливают больше возможностей».

От слова «спекуляция» не удержалась и депутат Нино Цилосани. Обращаясь больше к избирателям «Грузинской мечты», она убеждала, что не следует верить всему, о чем в эти дни говорят и будут говорить в СМИ:

«Весь этот процесс означает то, что сильный премьер-министр команды сменится незаурядным лидером – мы это гарантируем нашим избирателям. На протяжении этого времени, наверное, будут спекуляции, разные интерпретации по этому поводу. Но хочу сказать, что все это – для еще большего усиления нашей партии и наилучшего проведения парламентских выборов 2024 года».

А версий и интерпретаций вокруг значения и цели этих перестановок уже много, так же, как и ожидаемого обновления кабинета министров. Сегодня грузинские СМИ в первую очередь пророчили отставку министров обороны, экономики, иностранных дел и юстиции – Джуаншера Бурчуладзе, Левана Давиташвили, Ильи Дарчиашвили и Рати Брегадзе соответственно. На последний пост вернется Тея Цулукиани, которая сегодня занимает кресло министра культуры. К ее жесткой министерской руке, к слову, все никак не привыкнут деятели культуры и представители сопредельных профессиональных кругов.

Ожидается, что новых министров Кобахидзе наберет из своей парламентской команды. По версии ТВ Пирвели, зампредседателя парламента Ираклий Чиковани займет пост министра обороны, глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе возглавит профильное ведомство уже в исполнительной власти – в МИД, туда же пророчат и перевод главы комитета по вопросам евроинтеграции Маки Бочоришвили.

В партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» предложили обществу еще одну версию, согласно которой министерских портфелей лишаться все, кто на международной арене пожаловались на Бидзину Иванишвили. По утверждению депутата Анны Бучукури, именно за это поплатился премьерством Ираклий Гарибашвили:

«У нас остались друзья в «Грузинской мечте», есть они и среди международных партнеров. От них у нас есть информация, что высокопоставленные политические лица международным партнерам стали, скажем так , доносить или жаловаться по поводу реального стиля правления Бидзины Иванишвили. Мы уверены, что об этом стало известно и Иванишвили. Результат мы видим – Гарибашвили больше не премьер-министр. Предлагаем подождать и посмотрим, кто будет следующим».

Оппоненты власти и наблюдатели считают, что все эти изменения продиктованы желанием и интересами одного человека – Бидзины Иванишвили. Что от этих изменений не следует ждать ничего нового, действенного, что на самом деле было бы продиктовано стремлением к демократическим стандартам.

Изменения в правительстве также станут индикатором того, кто кроме известных до сих пор министров смог войти в круг доверия Иванишвили, и какая «квота» на назначения у Кобахидзе, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«Фундаментальная линия «Грузинской мечты» останется той же. А персон могут менять для создания видимости новшеств и изменений. Обновленный состав правительства, возможно, объявит тот же мораторий на выселение должников, будут другие решения по тем социальным вопросам, которые сейчас беспокоят общество. Поэтому с приходом Кобахидзе, вполне ожидаемо будут какие-то кадровые изменения в составе правительства. Не думаю, что это коснется министров, пользующих особым доверием у Иванишвили, каковыми являются министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури или глава СГБ Григол Лилуашвили, для назначения же новых кадров в кабинет министров, наверное, Кобахидзе дадут больше свободы».

Официально кандидатуру Ираклия Кобахидзе на пост-премьер-министра представит Иванишвили, как почетный председатель и единоличный правообладатель. Ожидается, что это произойдет в четверг, 1 февраля, на политсовете «Грузинской мечты».

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