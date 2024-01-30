Израиль и ХАМАС в шаге от заключения новой сделки – посредники считают, что шансы на долгосрочное перемирие довольно высоки. Однако палестинские радикалы пока не дали ответа на предложение, да и в самом Израиле отношение к вероятной сделке неоднозначное. Но союзники еврейского государства, похоже, намерены использовать все свое влияние, чтобы процесс прекращения огня, а затем и окончательного урегулирования самого застарелого конфликта на планете, был запущен.

Мяч на стороне ХАМАСа – группировка, признанная террористической в США и ряде других стран, получила от посредников предложение о новом прекращении огня в Секторе Газа. На встрече в Париже представители Израиля, США, Катара и Египта сумели прийти к консенсусу по вопросу перемирия в обмен на освобождение заложников. В Вашингтоне считают, что шансы на заключение сделки довольно высоки. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров высказал осторожный оптимизм:

«В ходе первого раунда мы смогли с нашими партнерами в Катаре и Египте достичь соглашения, в результате которого было освобождено более 100 заложников. И я считаю, что предложение, которое находится на столе и которое разделяется всеми игроками, в первую очередь, конечно, Израилем, но также Катаром и Египтом, играющим решающую роль в посредничестве между Израилем и Хамасом, является сильным и убедительным, что, опять-таки, вселяет некоторую надежду на то, что мы можем вернуться к этому процессу. Но ХАМАСу придется принимать свои собственные решения. Я могу просто сказать вам, что есть согласие среди участвующих стран в том, что это хорошее и сильное предложение. И работа, проделанная за выходные, в том числе директором ЦРУ Биллом Бернсом, сыграла важную роль в продвижении этого дела».

В самом Израиле решение правительства Биньямина Нетаньяху пойти очередную сделку с ХАМАС вызвало неоднозначную реакцию. Часть общественности, в первую очередь родственники удерживаемых в Секторе Газа граждан, считают, что любая возможность, которая позволит вернуть их родных домой, должна быть использована. При этом родственники заложников считают, что главную роль в этом процессе должен сыграть Катар, где нашли убежище многие из руководства ХАМАС:

«Катар должен выбрать, будут ли они вместе с западной цивилизацией, маяком на Ближнем Востоке, или они продолжат выступать убежищем для ХАМАС. Если Катар захочет, заложники вернутся завтра. Это в их руках, у них есть власть сделать это, поэтому необходимо оказать международное давление на Катар, чтобы тот помог освободить их», – говорит брат близнецов Гали и Зива Берманов Лиран.

Другая часть израильского общества считает возможное долгосрочное прекращение огня ошибкой, которая позволит ХАМАС перегруппироваться и восстановить свои позиции в палестинском анклаве. Министр общественной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, представляющий крайне правое крыло израильского политического истеблишмента, уже пригрозил покинуть правительство Нетаньяху, если Израиль все же решит остановить боевые действия:

«Сегодня все уже понимают, что бегство приводит к войне и что если вы не хотите нового 7 октября, то должны вернуться домой и контролировать эту территорию».

Впрочем, пока ХАМАС взял паузу – предложение о новой сделке глава политбюро группировки Исмаил Хания намерен обсудить с посредниками в ходе предстоящего визита в Каир. Ранее ХАМАС неоднократно заявлял, что условием для освобождения заложников должно стать не временное, а полное прекращение огня и вывод израильских войск.

Израиль, со своей стороны, дал понять: пока ХАМАС размышляет, операция будет продолжаться:

«Мы продолжаем наступление в районе Хан-Юниса. У нас есть еще оперативные задачи по демонтажу военных структур остальных батальонов ХАМАС. В общей сложности, в Хан-Юнисе мы ликвидировали более 2 тысяч террористов на земле и под землей. Кроме того, мы разрушили значительную подземную инфраструктуру, в которой обнаружили помещения для содержания заложников, командные центры, оружие, производственные мощности и разведывательные материалы», – заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Сам премьер-министр Биньямин Нетаньяху заверяет: какие бы спекуляции ни велись в последнее время вокруг темы заложников, Израиль не прекратит войну пока не выполнит свою главную задачу – уничтожение ХАМАСа:

«Я слышу высказывания о всевозможных сделках, поэтому хочу уточнить: мы не закончим эту войну, не достигнув всех ее целей. Это означает ликвидацию ХАМАСа, возвращение всех наших заложников и обеспечение того, чтобы Сектор Газа больше не представлял угрозу Израилю. Мы не выведем ЦАХАЛ из Сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего из этого не произойдет. Что же произойдет? Абсолютная победа».

Параллельно с переговорами о перемирии и освобождении заложников посредники в палестино-израильском конфликте обсуждают вопросы будущего устройства региона. Союзники Израиля, при этом, настаивают: ни заявления премьер-министра Нетаньяху, отвергшего идею создания палестинского государства, ни высказывания ряда израильских политиков относительно необходимости выселения арабского населения из Сектора Газа, не способствуют урегулированию конфликта. В частности, в Вашингтоне уверены, что положить конец круговороту насилия в регионе и обеспечить безопасность Израиля может лишь реализация формулы «два государства для двух народов»:

«Мы наблюдали некоторые из этих высказываний некоторыми из министров. Это безответственно и безрассудно. Я бы даже сказал, что это определенно не соответствует нашему решительному политическому заявлению. Мы ясно дали понять, что сокращения территории Газы быть не может. Но безрассудное поведение пары министров, делающих подстрекательские комментарии, не означает, что у нас нет открытой линии связи с премьер-министром Нетаньяху и его военно-политическим кабинетом, и что они не прислушиваются к нам и нашим посланиям. Это отдельные члены правительства. Они могут говорить за себя. Но это не соответствует нашему мнению. И мы считаем это безрассудным», – заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

При этом именно сценарий, согласно которому по соседству с Израилем должно появиться независимое палестинское государство, считают самым оптимальным не только США, но и Великобритания. В частности, глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон намекнул, что Лондон готов приблизить момент официального признания палестинского государства.

По словам главы внешнеполитического ведомства Его Величества, ради мира на Ближнем Востоке палестинскому народу необходимо обозначить политические горизонты, к которым он мог бы стремиться. А Британия позаботится о том, чтобы вопрос признания палестинского государства был рассмотрен в том числе в Организации Объединенных Наций. И это, на фоне начинающегося визита Кэмерона на Ближний Восток, довольно недвусмысленный сигнал правительству Биньямина Нетаньяху – если Израиль и впредь хочет рассчитывать на поддержку союзников, то ему придется свыкнуться с необходимостью окончательного решения конфликта по формуле «два государства для двух народов».

Подписывайтесь на нас в соцсетях