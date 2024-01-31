Абхазские ветераны, журналисты и общественные деятели обратились к послу России «с требованием провести незамедлительные консультации с представителями компетентных структур для прекращения дальнейших недружественных и противоправных действий в отношении граждан Абхазии».

Речь идет об участившихся длительных проверках в отношении абхазских оппозиционеров, общественных деятелей и журналистов со стороны российских пограничников.

«Их или задерживают на несколько часов без объяснения причин, либо опрашивают на предмет их взглядов и гражданской позиции. Это касается рядовых граждан, независимых журналистов, общественных деятелей.

Только в январе 2024 года таким образом были задержаны журналистка независимого телеканала «Абаза-ТВ» Элеонора Гилоян; Герой Абхазии, оппозиционный политик Леван Микаа; режиссер Ибрагим Чкадуа; представители общественной организации «ҲараҲПицунда». Считаем вышеперечисленные действия в отношении граждан Абхазии недружественными и необоснованными», – сказано в обращении.

Ветераны, журналисты и общественные деятели уверены, что «кампания по оказанию давления» организована «руководством Абхазии и лично президентом страны, продвигающим антигосударственные инициативы в различных областях».

«Понимая непопулярность проводимой политики и не имея возможности изнутри препятствовать действиям общественности, власть Абхазии фактически пытается оказать давление на соотечественников через спецслужбы РФ, дезинформируя последние о якобы имеющихся среди них «антироссийских» настроениях. Это абсолютно деструктивная политика, которая может привести только к нарастанию гражданского протеста и созданию ненужного напряжения в отношениях между дружественными народами России и Абхазии», – говорится в документе.

В обращении указано, что «политические процессы, происходящие в Абхазии — это внутреннее дело граждан Абхазии и никак не затрагивают интересы России или двусторонние абхазо-российские отношения».

«Мы также вынуждены напомнить, что Российская Федерация заключала договоренности о дружбе и сотрудничестве не с Асланом Бжания, а с Республикой Абхазия, тем самым взяв на себя обязательства уважать конституционные права граждан Абхазии, важнейшими из которых мы считаем свободу волеизъявления и политический плюрализм.

Ежегодно на протяжении десятилетий миллионы россиян приезжают в Абхазию на отдых или по делам. И еще ни разу, ни один из них, даже во времена, когда Россия входила в международную группу «друзей Грузии», не был задержан или допрошен службой безопасности Абхазии в связи с их взглядами или убеждениями», – сказано в обращении.

Подписанты считают, что абхазо-российские отношения «не должны быть объектом политических игр безответственных чиновников».

Отметим, что о задержаниях и возможном давлении со стороны российских пограничников абхазские оппозиционеры и активисты рассказывали и ранее.