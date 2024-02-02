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Политика

Абхазская неделя: задержания на КПП, тишина в правительстве и парламенте

Главным событием уходящей недели стала реакция общественности на задержание граждан Абхазии на российско-абхазской границе. Около сотни граждан, считающих безосновательные задержания на границе нарушением своих прав, обратились к послу России в Абхазии с требованием провести незамедлительные консультации с представителями компетентных структур для прекращения дальнейших недружественных и противоправных действий в отношении граждан Абхазии.

Посол на обращение граждан все еще не прореагировал, но в Сухуме тем временем прошла пресс-конференция общественной организации «Комитета по защите суверенитета Абхазии». Ее глава Леван Микаа (дважды задержанный в течение одной недели) считает, что беседы с гражданами Абхазии проводятся по просьбе руководства Абхазии. Участники пресс-конференции обозначили темы «бесед»: об отношении к России, к договору о передаче госдачи в Пицунде в собственность России, к неправительственным организациям и продаже недвижимости иностранцам, президенту Абхазии и министру иностранных дел. Микаа обвинил руководство Абхазии в использовании стратегического партнера в оказании давления на граждан Абхазии, в разжигании антироссийских настроений.

Участники пресс-конференции высказывают опасения, что позиция руководства по отношению к международным и неправительственным организациям приведет к изоляции Абхазии. Леван Микаа называет деятельность руководства страны – антиабхазской и подрывной. «Вся государственная машина работает на кучку людей, которые хотят распродать страну», – говорит он, сравнивая методы Бжания со Сталином и Берия. Другой участник пресс-конференции Тенгиз Джопуа называет «личным достижением Аслана Бжания» антироссийские настроения. Он подчеркивает, что борьбу со своими оппонентами действующий президент Абхазии ведет руками российского ФСБ.

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Абхазская неделя: задержания на КПП, тишина в правительстве и парламенте
by Эхо Кавказа

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Продолжением темы стал обмен письмами между представителями гражданского общества и министром иностранных дел Иналом Ардзинба, который взял на себя функцию главного надзирателя за финансовыми потоками неправительственных организаций, то ли желая выслужиться перед своим начальством, то ли – извлечь выгоду из крышевания НПО. Ну не могу же я предположить, что обладать славной фамилии основателя современного абхазского государства пытается уничтожить завоевания первого президента страны? Инал Ардзинба настаивает на индивидуальных встречах с представителями НПО в присутствии СГБ, но без СМИ. Представители гражданского общества требуют придать встречам публичный характер – прежде всего, чтобы опровергнуть ложные обвинения, выдвинутые МИДом и СГБ в их адрес, приравнявших их к «врагам народа». С этой целью они обратились и к директору национального канала Ирине Агрба, с предложением предоставить им право на опровержение, прописанное в законе о СМИ. Директор национального телевидения, также игнорирует законные требования представителей гражданского общества.

В начале недели президент Бжания и министр энергетики Нанба выехали в Москву для переговоров в правительстве России по поводу отмены постановления о предоставлении «Роснефти» единоличного права на ввоз топлива в Абхазию. Уехали и «пропали с радаров». Рабочая неделя подошла к концу, но никаких новостей из златоглавой так и не поступило: общественности неизвестно, с кем встречались представители Абхазии, какие вопросы обсуждали, какой КПД от их очередного визита. Ну если не считать, что после выезда Россия ограничила поставки электричества в Абхазию. Теперь жители страны сидят без света и воды по графику четыре часа в сутки и вне графика – как кому повезет. График тоже плавающий и без ограничений – на неделю, месяц или навечно, никто не сообщает. Конечно, никакой речи и о мерах, предпринимаемых руководством, или планах по выходу из энергетического кризиса. Ситуация провальная – даже оппозиция перестала что-либо предлагать беспрецедентно бестолковому правительству.

Что касается истории с топливом, напомню, что началась она в прошлом году – 16 декабря правительство России приняло решение наделить российскую компанию «Роснефть» исключительным правом поставок топлива в Абхазию и Осетию.

Тем временем парламент продолжает демонстрировать чудеса закрытости. В понедельник без единого журналиста прошло первое в этом году заседание сессии, на котором депутаты обратились к своим российским коллегам с просьбой посодействовать в отмене решения, принятого правительством России в отношении поставок топлива в Абхазию, и приняли новые правила аккредитации журналистов в парламенте.

2 февраля в парламенте прошла пресс-конференция инициаторов и разработчиков проекта закона о Государственной службе, который парламентский комитет рекомендует коллегам для принятия в первом чтении. Антикоррупционные меры, прописанные в законе – конкурсный отбор, подача деклараций о доходах и расходах со ссылкой на соответствующий закон, который, как показывает практика, не работает, частичный запрет на совмещение должностных полномочий с ведением бизнеса, запрет на работу близких родственников в одном госучреждении. Закон не ограничивает в принятии на работу иностранных граждан. Что касается владения государственным языком, то закон о государственной службе ссылается на закон о государственном языке, которые тоже игнорируется властью на всех уровнях.

Центральная избирательная комиссия на этой неделе предложила парламенту продумать изменения в выборное законодательство. Изменения связаны с графой «против всех», так как «она приобретает все большее значение», с участием в повторных выборах кандидатов, не набравших необходимого количества голосов в первом туре, и вопросов, связанных с обжалованием итогов выборов. ЦИК изложил парламенту свою точку зрения и обратился с предложением о проведении парламентских слушаний.

Кадровые назначения, о которых стало известно на этой неделе. Бывшие сотрудники уголовного розыска Бадри Джикирба и Анзор Чедия, проходившие по делу об убийстве в изоляторе временного содержания административно задержанного Анзора Тарба, получили новые должности – начальника и заместителя начальника в РОВД Галского района. Суд оправдал их за недостаточностью доказательств, но в прежней должности их пока восстанавливать не стали, а отправили на «окраину».

Напомню, что предшественники Джикирба и Чедия в Галском РОВД были отстранены от должности из-за смерти после задержания жителя Ткуарчалского района Виталия Карбая в декабре прошлого года. Здесь тоже речь шла об избиении задержанного.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Изида Чаниа

    В 1978 году окончила сухумскую среднюю школу №2, в 1983 году – биохимический факультет Абхазского госуниверситета. 

    Работала в газетах «Абхазский государственный университет», «Советская Абхазия», «Аидгылара», на Абхазском ТВ, в газетах «Экспресс-хроника», «КоммерсантЪ», внештатным корреспондентом в российских информационных агентствах «Постфактум», «Интерфакс». С 1998 года по 2016 год – редактор газеты «Нужная газета», с 2016 года – редактор газеты «Мырзаканаа».

    Член Союза журналистов Абхазии, председатель Ассоциации журналистов и работников СМИ Абхазии.

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