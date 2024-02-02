Главным событием уходящей недели стала реакция общественности на задержание граждан Абхазии на российско-абхазской границе. Около сотни граждан, считающих безосновательные задержания на границе нарушением своих прав, обратились к послу России в Абхазии с требованием провести незамедлительные консультации с представителями компетентных структур для прекращения дальнейших недружественных и противоправных действий в отношении граждан Абхазии.

Посол на обращение граждан все еще не прореагировал, но в Сухуме тем временем прошла пресс-конференция общественной организации «Комитета по защите суверенитета Абхазии». Ее глава Леван Микаа (дважды задержанный в течение одной недели) считает, что беседы с гражданами Абхазии проводятся по просьбе руководства Абхазии. Участники пресс-конференции обозначили темы «бесед»: об отношении к России, к договору о передаче госдачи в Пицунде в собственность России, к неправительственным организациям и продаже недвижимости иностранцам, президенту Абхазии и министру иностранных дел. Микаа обвинил руководство Абхазии в использовании стратегического партнера в оказании давления на граждан Абхазии, в разжигании антироссийских настроений.

Участники пресс-конференции высказывают опасения, что позиция руководства по отношению к международным и неправительственным организациям приведет к изоляции Абхазии. Леван Микаа называет деятельность руководства страны – антиабхазской и подрывной. «Вся государственная машина работает на кучку людей, которые хотят распродать страну», – говорит он, сравнивая методы Бжания со Сталином и Берия. Другой участник пресс-конференции Тенгиз Джопуа называет «личным достижением Аслана Бжания» антироссийские настроения. Он подчеркивает, что борьбу со своими оппонентами действующий президент Абхазии ведет руками российского ФСБ.

Продолжением темы стал обмен письмами между представителями гражданского общества и министром иностранных дел Иналом Ардзинба, который взял на себя функцию главного надзирателя за финансовыми потоками неправительственных организаций, то ли желая выслужиться перед своим начальством, то ли – извлечь выгоду из крышевания НПО. Ну не могу же я предположить, что обладать славной фамилии основателя современного абхазского государства пытается уничтожить завоевания первого президента страны? Инал Ардзинба настаивает на индивидуальных встречах с представителями НПО в присутствии СГБ, но без СМИ. Представители гражданского общества требуют придать встречам публичный характер – прежде всего, чтобы опровергнуть ложные обвинения, выдвинутые МИДом и СГБ в их адрес, приравнявших их к «врагам народа». С этой целью они обратились и к директору национального канала Ирине Агрба, с предложением предоставить им право на опровержение, прописанное в законе о СМИ. Директор национального телевидения, также игнорирует законные требования представителей гражданского общества.

В начале недели президент Бжания и министр энергетики Нанба выехали в Москву для переговоров в правительстве России по поводу отмены постановления о предоставлении «Роснефти» единоличного права на ввоз топлива в Абхазию. Уехали и «пропали с радаров». Рабочая неделя подошла к концу, но никаких новостей из златоглавой так и не поступило: общественности неизвестно, с кем встречались представители Абхазии, какие вопросы обсуждали, какой КПД от их очередного визита. Ну если не считать, что после выезда Россия ограничила поставки электричества в Абхазию. Теперь жители страны сидят без света и воды по графику четыре часа в сутки и вне графика – как кому повезет. График тоже плавающий и без ограничений – на неделю, месяц или навечно, никто не сообщает. Конечно, никакой речи и о мерах, предпринимаемых руководством, или планах по выходу из энергетического кризиса. Ситуация провальная – даже оппозиция перестала что-либо предлагать беспрецедентно бестолковому правительству.

Что касается истории с топливом, напомню, что началась она в прошлом году – 16 декабря правительство России приняло решение наделить российскую компанию «Роснефть» исключительным правом поставок топлива в Абхазию и Осетию.

Тем временем парламент продолжает демонстрировать чудеса закрытости. В понедельник без единого журналиста прошло первое в этом году заседание сессии, на котором депутаты обратились к своим российским коллегам с просьбой посодействовать в отмене решения, принятого правительством России в отношении поставок топлива в Абхазию, и приняли новые правила аккредитации журналистов в парламенте.

2 февраля в парламенте прошла пресс-конференция инициаторов и разработчиков проекта закона о Государственной службе, который парламентский комитет рекомендует коллегам для принятия в первом чтении. Антикоррупционные меры, прописанные в законе – конкурсный отбор, подача деклараций о доходах и расходах со ссылкой на соответствующий закон, который, как показывает практика, не работает, частичный запрет на совмещение должностных полномочий с ведением бизнеса, запрет на работу близких родственников в одном госучреждении. Закон не ограничивает в принятии на работу иностранных граждан. Что касается владения государственным языком, то закон о государственной службе ссылается на закон о государственном языке, которые тоже игнорируется властью на всех уровнях.

Центральная избирательная комиссия на этой неделе предложила парламенту продумать изменения в выборное законодательство. Изменения связаны с графой «против всех», так как «она приобретает все большее значение», с участием в повторных выборах кандидатов, не набравших необходимого количества голосов в первом туре, и вопросов, связанных с обжалованием итогов выборов. ЦИК изложил парламенту свою точку зрения и обратился с предложением о проведении парламентских слушаний.

Кадровые назначения, о которых стало известно на этой неделе. Бывшие сотрудники уголовного розыска Бадри Джикирба и Анзор Чедия, проходившие по делу об убийстве в изоляторе временного содержания административно задержанного Анзора Тарба, получили новые должности – начальника и заместителя начальника в РОВД Галского района. Суд оправдал их за недостаточностью доказательств, но в прежней должности их пока восстанавливать не стали, а отправили на «окраину».

Напомню, что предшественники Джикирба и Чедия в Галском РОВД были отстранены от должности из-за смерти после задержания жителя Ткуарчалского района Виталия Карбая в декабре прошлого года. Здесь тоже речь шла об избиении задержанного.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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