Президент Украины задумал масштабное переформатирование руководства страны. Согласно заявлениям Владимира Зеленского, отставкой главнокомандующего дело не ограничится. Впрочем, многие аналитики видят в анонсированной «перезагрузке» серьезную опасность. Но президент, похоже, серьезно настроен устроить «чистку» в руководящих рядах.

Украину ждут масштабные внутриполитические изменения – президент Владимир Зеленский анонсировал «перезагрузку» руководства. Глава государства считает, что это необходимо для того, чтобы страна двигалась дальше. В интервью итальянскому телеканалу RAI Зеленский прокомментировал слухи о вероятной отставке Главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом президент постарался представить дело так, что речь не идет об одном конкретном человеке, но о системе руководства в целом. Впрочем, тут же дал понять, что не потерпит в рядах руководства страны мнения, отличного от его собственного:

«Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в одном секторе, например, в армии. Я думаю об этой замене, но нельзя сказать, что мы заменим одного человека. Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, убежденные в победе, нам нельзя унывать, нас нельзя подводить, у нас должна быть правильная положительная энергия. Вот почему я говорю о перезапуске, замене, я имею в виду нечто серьезное, речь идет не об одном человеке, а о направлении, в котором должно двигаться руководство страны».

Аналитики в связи с этим отмечают: заявление Зеленского лишь подтвердило то, что и так казалось очевидным – вероятная отставка Залужного вопрос не военной стратегии или тактики, а чистая политика. И это очень не нравится многим военнослужащим, находящимся на передней линии. Так командир противотанкового подразделения с позывным «Тигр» дал понять: Залужный имеет серьезную поддержку среди как среди рядового, так и офицерского состава:

«Все зависит от того, кто его заменит. Он нас в целом вполне устраивает. Я думаю, что это увольнение сейчас было бы неуместно, потому что на поле боя командиров не меняют. Самые популярные командиры – это те, кто здесь, которые воюют вместе с ребятами, которые сидят в окопах».

С ним согласен и командир роты по имени Игорь, воюющий на донецком направлении:

«Прежде чем увольнять кого-то с должности, особенно такой важной, нужно быть уверенным, кто заменит этого человека и каково его видение будущего сложившейся ситуации – что он предлагает сделать в будущем, чтобы улучшить ситуацию. Если наше правительство хочет кого-то заменить, эта замена должна улучшить ситуацию, а не ухудшить. Наше правительство должно иметь это в виду».

При этом пока не очень понятно, каких именно руководителей государства Владимир Зеленский хочет «перезагрузить»? Украинские комментаторы уже сравнивают ситуацию с Залужным с событиями двадцатилетней давности, когда подобные действия тогдашнего президента Леонида Кучмы фактически вынудили уволенного премьера Виктора Ющенко уйти в оппозицию. Чем это закончилось, всем известно – Оранжевой революцией.

Эксперты отмечают: аналогия с Залужным, который никогда не заявлял о своих политических амбициях, но теперь находится в шаге от того, чтобы, возможно, в том числе против своей воли, стать символом альтернативы Владимиру Зеленскому, лежит на поверхности. И тем более парадоксально, что президент, который всего два месяца назад предостерегал главнокомандующего от участия в политике, сегодня фактически сам его в нее выталкивает. Но в отличие от событий 2004 года, сегодня Украина находится в состоянии войны и подобное противостояние может обернуться катастрофой для страны.

Поэтому Зеленскому, если он действительно хочет «перезагрузить» систему руководства во благо государства, необходимо полное согласие на этот шаг как со стороны рядовых украинцев, так и союзников, от помощи которых сегодня зависит само выживание страны.

По мнению аналитиков, то, что украинский президент медлит с окончательным решением, в первую очередь обусловлено отсутствием гарантий стабильной финансовой поддержки со стороны главного союзника – США. Несмотря на то, что американский Сенат, наконец, согласовал долгожданный двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на общую сумму 118 млрд долларов, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США, ему еще предстоит пройти слушания в Конгрессе. И, судя по заявлению спикера Палаты представителей Майка Джонсона, республиканцы, большинство из которых поддерживают вероятного противника Джо Байдена на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа, готовы заблокировать проект, если Байден не согласится пойти на уступки в части миграционной политики:

«Мы не были частью этих переговоров. И это было ясно с самого начала… Соглашение, к которому пришли в Сенате, согласно которому помощь Украине будет сочетаться с изменениями в миграционной и пограничной политике, будет мертвым по прибытии в Палату представителей, если текст законопроекта будет соответствовать сообщениям о его содержании… То, что мы имеем сегодня на границе – это самая ужасная катастрофа за всю нашу историю. И виноват в этом президент Байден».

Многие считают, что президент Украины будет ждать с «перезагрузкой» до тех пор, пока не будет уверен в том, что союзники сохранят необходимый уровень поддержки вне зависимости от того, как будет переформатировано руководство страны. Сейчас Владимир Зеленский пытается продемонстрировать в первую очередь военным то, что он из тех политиков, которые готовы находиться в окопах вместе с солдатами. Некоторые считают, что его визит в село Работино – один из ключевых опорных пунктов российской армии на запорожском направлении, отбитый ВСУ в результате тяжелейших боев в ходе осеннего наступления, – часть этой стратегии. Правда, Зеленский и раньше нередко появлялся на передовой. Но в сложившейся ситуации, подобный визит многие рассматривают как попытку Банковой заручиться если не поддержкой, то хотя бы нейтралитетом военнослужащих к предстоящей «перезагрузке».

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