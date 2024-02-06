Европа сосредоточена на обеспечении стабильной финансовой и военной помощи Украине – это лейтмотив визита в Киев Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности. Жозеп Боррель пытается убедить страны-члены европейского содружества в активизации усилий по наращиванию поставок боеприпасов, чтобы обеспечить ВСУ паритет с Россией на фронте. При этом Москва старается не допустить такого развития событий, идя на откровенное нарушение санкций ООН, чтобы обеспечить себе поставки вооружений из Северной Кореи. Для осуществления теневых схем Россия, по данным западных спецслужб, задействовала самопровозглашенную Южную Осетию.

Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев с уже четвертым по счету визитом с начала российского вторжения в Украину. Согласно заявлению европейского дипломата, цель поездки – обсудить с украинским руководством поддержку со стороны ЕС в военной и финансовой сфере, и, конкретно, новый план Ukraine Facility, подразумевающий предоставление стране 50 млрд евро в ближайшие годы:

«Спасибо руководителю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, европейским странам. Наконец-то, все государства-члены согласились на эти 50 миллиардов евро для поддержки Украины в тот момент, когда Украина, безусловно, нуждается в этом больше, чем когда-либо. И мы будем продолжать работать, чтобы увеличить нашу военную поддержку».

Ранее лидеры стран Евросоюза, сломив сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана, утвердили ассигнования на экономическую и финансовую помощь Украине. При этом, по словам Борреля, одним из главных вопросов остается количество и качество военных поставок. Основная проблема, уверен главный европейский дипломат, не в том, что у ЕС не хватает производственных мощностей, а в том, что те же самые артиллерийские снаряды, помимо Украины, экспортируются и в другие страны:

«Мы должны обеспечить Украину боеприпасами, не важно, где эти боеприпасы производятся. Но проблема сегодня не в нехватке мощностей европейской промышленности по производству боеприпасов, и не в том, что мы должны идти и покупать где-то еще, потому что мы не можем производить. Нет, мы можем производить, но большая часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Поэтому лучший способ предоставить больше боеприпасов Украине – это попытаться сказать остальным: «пожалуйста, подождите, вы не воюете, вы можете подождать несколько месяцев» и перенаправить это производство в Украину. Это политическое решение, которое должны принять государства-члены».

ЕС в прошлом году пообещал до марта поставить Украине один миллион снарядов, но на деле сможет выполнить это обещание максимум наполовину. Поэтому некоторые страны ЕС предлагают закупить снаряды для Украины за пределами союза.

«Я полностью поддерживаю Верховного представителя в этом вопросе, потому что Украина по-прежнему уступает в этом русским на фронте, и нам нужно помочь им выровнять баланс. Но пока мы говорим о закупках на мировых рынках для Украины, я считаю, что чем больше, тем лучше», – заявил Радослав Сикорский – глава МИД Польши, которую Боррель посетил перед визитом в Киев.

Москва, со своей стороны, пытается не допустить паритета в вооружениях и боеприпасах, также всеми способами наращивая как собственное производство, так и закупки. В частности, по данным американской газеты The New York Times, Россия в обмен на поставки вооружений, разблокировала замороженные активы Северной Кореи на миллионы долларов и помогла получить доступ к международным банковским сетям. Издание, со ссылкой на источники в западных разведках, отмечает, что речь идет по меньше мере о 9 миллионах долларов из 30 миллионов северокорейских активов, все это время бывших замороженными в российских финансовых учреждениях в рамках санкций ООН.

Аналитики считают, что эти деньги Пхеньян, предположительно, будет использовать для закупки нефти. Кроме того, по данным западных спецслужб, для помощи КНДР в обходе санкций Москва использует самопровозглашенную Южную Осетию:

«Новый банковский счет открыт в Южной Осетии, самопровозглашенном государстве в Кавказском регионе, имеющем тесные связи с Россией, говорят чиновники на условиях анонимности в связи с деликатностью информации, полученной от разведки. Американские официальные лица заявили, что не могут говорить о деталях банковских соглашений. Но один высокопоставленный чиновник, который также пожелал остаться анонимным, отметил, что эти договоренности соответствуют ожиданиям США относительно того, что Северная Корея будет требовать от России в отношении поставок оружия».

При этом в Москве считают недопустимым использование собственных замороженных на Западе активов для помощи Украине. В Кремле подобное развитие событий, о чем все чаще говорят в США и Европе, называют крайне опасным прецедентом для мировой финансовой и правовой системы:

«В случае, если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконными. И они будут иметь, собственно и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень долгие, на многие десятилетия, судебные перспективы. Потому что, разумеется, Российская Федерация будет такие решения оспаривать, мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные. И поэтому, конечно, посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы, в том числе и экономической системы тех, кто будет реализовывать подобное решение. Вот так мы к этому относимся. Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будет очень внимательно наблюдать», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Европе, действительно, несмотря на призывы Киева решить проблемы финансирования Украины таким способом, относятся к такой перспективе с крайней осторожностью. В частности, против выступает Германия, считающая, что подобный шаг, действительно, может иметь крайне негативные последствия для всей европейской финансовой системы. На данный момент страны Европы нашли промежуточное решение – использовать для помощи Украине пассивные доходы от замороженных российских активов. Но о конфискации речь пока не идет.

В США тоже не спешат создавать прецедент, последствия которого сложно прогнозируемы. При этом многие американские экономисты считают, что возможное негативное влияние такого шага на мировую финансовую и правовую системы преувеличено. А польза – налицо. 300-миллиардные российские активы могли бы существенно снизить нагрузку на бюджеты США и их союзников в контексте помощи Украине в войне, которую развязала Москва.

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