На заседании парламента Абхазии сегодня обсуждался ряд важных законопроектов, например, о госслужбе. Кроме того, были внесены изменения в закон, регламентирующий борьбу с незаконной добычей криптовалют. А поправки в резонансный закон об инвестиционной деятельности перенесли до лучших времен, чтобы их доработать.

Сегодня в парламенте Абхазии состоялось заседание весенней сессии парламента. Обсуждалось 18 вопросов. Хотя в розданной письменной повестке дня значилось на два больше, спикер Лаша Ашуба предложил депутатам их отложить. Среди них – о внесении изменений в закон об инвестиционной деятельности, докладчиком по которому значился депутат Резо Зантария. Вопрос сняли к разочарованию журналистов, ожидавших острую полемику, и депутата Кана Кварчия, который спросил, почему он снова откладывается. Спикер ответил, что это сделано по просьбе ряда парламентариев, считающих, что законопроект надо доработать. Кварчия же зафиксировал свою позицию, воздержавшись при утверждении повестки дня.

Парламентарии приняли в первом чтении проект закона «О государственной службе», представленный депутатом Эриком Рштуни. Для замещения вакантных должностей государственной службы проектом закона формируется единый кадровый резерв из числа государственных служащих. Кроме того, устанавливается предельный возраст пребывания на госслужбе – 60 лет. По решению руководителя государственного органа лицу, достигшему этого возраста, срок госслужбы может ежегодно быть продлен на 12 месяцев, но до достижения им 65 лет. Одно из важнейших положений проекта закона – об аттестации государственных служащих, которая проводится один раз в пять лет.

Законопроект активно обсуждался депутатами. В ходе дискуссии постоянный представитель президента Абхазии в парламенте, министр юстиции Анри Барциц сказал:

«В первую очередь, конечно, хочется поблагодарить Эрика Сагателовича за то, что он взял инициативу по этому законопроекту в свои руки и была создана вашим решением, решением депутатов рабочая групп. В то же время не могу не упомянуть и, думаю, что было бы справедливым поблагодарить всех тех, кто принимал участие в разработке концепции этого законопроекта в предыдущие годы – и депутатов парламента предыдущих созывов, и всех остальных, кто активно участвовал в этой работе. Сегодняшний законопроект – это фактически некий концепт всех предложений, как научно-теоретических, так и практических наработок на протяжении определенного времени. Ряд вопросов здесь уже был озвучен – связанных со знанием абхазского языка, прохождением воинской службы прежде, чем поступить на государственную гражданскую службу. Все это вопросы очень важные. В какой-то части они находят свое отражение в законопроекте. В случае необходимости мы можем укрепить эти позиции, закрепить не отсылочные нормы, а можем прямо прописать, такая практика у нас тоже есть. Хотя было бы справедливо, что специальный закон регулирует специальные обстоятельства. Мы понимаем количество трудностей, в том числе и финансовых, по обеспечению данного законопроекта. Предложение комитета, что можно пойти по поэтапному вводу отдельных частей этого закона, требующих больших финансовых вливаний, — это практика существующая, мы можем пойти по такому пути».

Депутаты парламента приняли во втором чтении проект четвертой части Гражданского кодекса Республики Абхазия, регулирующий права на интеллектуальную деятельность и средства индивидуализации. Докладчик – председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба сказал:

«О чем идет речь прежде всего? Конечно, об авторских правах. Я вам могу сказать, что данный законопроект очень объемный, около трехсот пятидесяти статей, насколько я помню. Очень серьезная работа проведена за это время, около полутора лет он у нас находится. Я, честно говоря, не хотел спешить, потому что хотелось изучить, есть ли какие-то подводные камни, есть ли проблемы, которые могут помешать нам в принятии данного законопроекта. Могу также проинформировать вас, что обращался к главным специалистам в данной области – судейскому сообществу, выносил на их экспертное мнение. При действующем пока законодательстве в этой области существует много противоречий и создается такой сумбур, который очень мешает судейскому сообществу принимать решения по существу».

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, являются: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Парламент внес изменения и в некоторые законодательные акты в сфере борьбы с незаконной добычей криптовалют. Документ представил Даут Хутаба. Законопроект предусматривает конфискацию оборудования по добыче криптовалют, а также трансформаторов в качестве санкции за первичное присоединение к электросетям и потребление электроэнергии с нарушением законодательства республики.

Лаша Ашуба отметил крайнюю необходимость ужесточения мер по борьбе с незаконной добычей криптовалют для улучшения ситуации в энергетике.

Депутаты парламента приняли в окончательном чтении законопроект «О стратегических объектах». Необходимость его принятия обусловлена отсутствием в действующем законодательстве понятия и перечня объектов стратегического значения для обеспечения национальной безопасности Абхазия. К таким ним относятся: объекты оборонного производства, энергетики, недра, лесной фонд; объекты историко-культурного наследия; объекты, представляющие особую научную ценность и другие. Перечень данных объектов разрабатывается Кабинетом министров и представляется на утверждение в парламент. В законопроекте содержатся нормы, не допускающие приватизацию стратегических объектов.

Парламент утвердил во втором, окончательном чтении бюджеты на 2024 год двух внебюджетных фондов Абхазии. Доходы Фонда репатриации на 2024 год составят 311 млн 850 тысяч рублей, а расходы – 334 млн 460,7 тысяч рублей. Доходы и расходы Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов на 2024 год составят 224 млн 696,9 тысяч рублей.

Парламент принял в первом чтении проект жилищного кодекса Абхазии. Его представил председатель парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария. Он отметил, что сейчас в Абхазии реализуется государственная национальная программа «Жилище», при этом отсутствует законодательное регулирование жилищных вопросов, отвечающих современному этапу развития республики. В настоящее время в Абхазии действует жилищный кодекс, принятый в 1981 году.

Разработка и вынесение на рассмотрение парламента этого вопроса ставит целью восполнение существующего пробела в абхазском законодательстве, обеспечение конституционного права граждан на жилье и регулирование жилищных прав.

В проекте предусмотрено увеличение мер государственной поддержки в получении жилья, возможность его приобретения гражданами, которые отнесены к определенным категориям. Возможность самостоятельного приобретения жилья при текущих расходах и заработной плате становится затруднительной, а то и вовсе невозможной. Поэтому ведущая роль в решении этой проблемы отводится государству. На него возлагается обязательство оказания помощи тем, кому это действительно необходимо.

Проектом жилищного кодекса предусмотрены различные формы дотаций и льгот, а также возможность кредитования с нулевой процентной ставкой покупки жилья определенными категориями граждан. Одна из глав кодекса посвящена долевому строительству. Она предусматривает привлечение частных застройщиков для возведения нового жилья для нуждающихся семей. Кроме того, в проекте прописана возможность приобретения жилья по ипотеке.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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