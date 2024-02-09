Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, по сути, предложил Вашингтону начать процесс переговоров по окончанию войны в Украине. Глава Кремля в течение двух часов излагал претензии к Западу и постоянно намекал: все эти проблемы можно решить. Но для этого надо убедить Киев смириться со статус-кво. Украина, впрочем, на такие условия явно не готова – решение президента Зеленского сменить главнокомандующего ВСУ было обставлено как следствие как раз отсутствия хороших вестей с фронта. Новый Главком, по замыслу главы государства, очевидно должен оживить ситуацию.

Утешительный приз для Валерия Залужного – президент Украины подписал указ о присуждении уже бывшему Главкому ВСУ звания «Герой Украины». Как говорится в документе – «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу». При этом отставка «железного генерала», как Залужного прозвали на Западе, хоть и была ожидаемой, тем не менее определенные вопросы все же оставила. Сам Владимир Зеленский в своем видеообращении дал понять: замена Залужного на командующего Сухопутными войсками Александра Сырского – следствие неудачного контрнаступления:

«Мы должны честно говорить: ощущение стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донбассе повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе. Но украинский дух не утратил веру в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его – наша обязанность. Этот год должен стать временем Украины – временем, когда каждый украинский воин будет знать по-прежнему, что Украинское государство, украинская армия способны побеждать».

Каким образом Сырский сможет изменить ситуацию на поле боя, украинский президент не сообщил. При этом отношение к новому Главкому в украинской армии и в экспертной среде неоднозначное. Некоторые аналитики отмечают, что генерал получил среди личного состава ВСУ нелестное прозвище «мясник». И что, в отличие от Залужного, для Сырского результат важнее «сопутствующих потерь» в рядах военнослужащих.

Тем не менее, союзники Киева, которые по данным западной прессы были не в восторге от решения Зеленского убрать популярного военачальника, ограничились короткими комментариями относительно того, что это внутреннее дело Украины. В Москве, со своей стороны, дали понять, что не видят разницы в том, кто будет возглавлять ВСУ.

«Мы не думаем, что эти факторы могут изменить ход спецоперации. Она будет продолжаться. Она будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, по мнению многих аналитиков, в Кремле решение Зеленского восприняли скорее позитивно. Неудачное ввиду многих факторов контрнаступление не перечеркивает успешных операций, разработанных под руководством генерала Залужного – освобождение Херсона, харьковское наступление и многие другие операции за почти два года войны показали стратегическое превосходство бывшего Главкома над российским Генштабом, который, несмотря на явное превосходство в численности войск и военной техники, так и не сумел добиться перелома на фронте. Сможет ли Сырский повторить и тем более преумножить успехи Залужного, пока остается под вопросом.

Но в Москве явно хотят свернуть боевые действия. Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое в российских СМИ анонсировалось как информационная бомба, способная перевернуть восприятие на Западе украинского конфликта и действий России, показало – глава Кремля не пожалел двух с лишним часов своего времени, чтобы донести до главных адресатов в Вашингтоне свою готовность к переговорам:

«Скажите сегодняшнему руководству Украины: слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались. Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли эти решения – там приняли решение, пусть они от него и отказываются. Вот и все».

При этом Путин в первый раз произнес слово «ошибка» не только в контексте политики США и Европы в отношении России, но и собственного решения от 24 февраля 2022 года. Правда, тут же дал понять, что эта «ошибка» вынужденная:

«Понимаю, можно сказать, что наша ошибка, что мы интенсифицировали действия и с помощью оружия решили прекратить эту войну, как я сказал, начатую в 2014 году на Донбассе. Но я вас верну еще поглубже, я уже об этом говорил, мы с вами сейчас обсуждали это. Тогда вернемся в 1991 год, когда нам обещали НАТО не расширять, вернемся в 2008 год, когда ворота в НАТО открыли, вернемся к Декларации о независимости Украины, где она провозгласила себя нейтральным государством. Вернемся к тому, что базы НАТО и американские базы, английские стали возникать на территории Украины, создавать нам эти угрозы. Вернемся к тому, что госпереворот совершили на Украине в 2014 году. Бессмысленно, правда? Можно этот шар катать туда и обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще-то?»

Свои не очень завуалированные призывы к переговорам Владимир Путин предварил ставшим уже привычным 20-минутным экскурсом в историю. Но на этот раз глава Кремля начал издалека – аж с Рюрика и закончил своей версией новейшей истории Украины, обвинив президента Зеленского в обмане собственных избирателей. Впрочем, тут же намекнув, что еще можно «все вернуть»:

«Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил – он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом. Но потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные – от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, – это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей. Могут они к этому вернуться или нет? Это вопрос: хотят они или нет? А после этого еще господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда».

Владимир Путин даже нашел «выход» – сделать крайним бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который якобы сорвал почти состоявшийся компромисс на переговорах в Стамбуле:

«А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал господин Арахамия, «мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались». Где теперь господин Джонсон? А война продолжается».

На уточняющий вопрос Такера Карлсона зачем он это сделал, Путин сослался на «общую установку» со стороны пресловутого «коллективного Запада»:

«Да хрен его знает, сам не понимаю. Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, – от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума».

К слову, не упустил Владимир Путин обратиться и напрямую к лидеру этого самого «коллективного Запада», попытавшись донести до Вашингтона, что с Россией дружить выгоднее, чем с Украиной:

«Это нужно Соединенным Штатам? Зачем? За тысячи километров от национальной территории! У вас нечем заниматься? У вас проблем на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом – 33 с лишним триллиона долларов. Нечем заниматься – нужно воевать на Украине? А не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и, понимая это, собственно, вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к ее интересам и искать какие-то решения? Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее».

Впрочем, делать первый шаг в диалоге с Джо Байденом Владимир Путин не готов:

«Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? «Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте. О чем говорить-то?»

И тут же намекнул, о чем он говорить готов: Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что ждет от Вашингтона и его союзников признания украинских территорий, занятых российскими войсками. Во всяком случае это стартовая позиция Москвы на гипотетических переговорах. Теперь слово за Вашингтоном и Киевом.

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