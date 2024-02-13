На фоне успешной операции израильского спецназа на юге Сектора Газа, в результате которой были освобождены двое заложников, в Египет прибыл глава «Моссада» Давид Барнеа. Он примет участие в переговорах по вопросу заключения сделки с ХАМАСом, подразумевающей длительное перемирие в обмен на освобождение остающихся в плену 134 заложников. Факт возобновления переговоров внушает осторожный оптимизм всем, кто выступает за мирный процесс.

Израиль, США, Египет и Катар обсудят возможность перемирия в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников, остающихся в плену у ХАМАСа, признанного в Соединенных Штатах и ряде других стран террористической организацией. Для этого в Каир прибыли главы «Моссада» и ЦРУ Давид Барнеа и Уильям Бернс. К ним должен присоединиться премьер-министр Катара Мухаммед аль Тани, выступавший посредником при заключении предыдущих соглашений о прекращении огня. Повестка переговоров пока не ясна – условия, выдвинутые ранее ХАМАСом, были отвергнуты Израилем, начавшим штурм последнего бастиона радикальной группировки города Рафах на самой границе с Египтом, где нашли убежище около полутора миллионов палестинцев, вынужденных покинуть свои дома на севере и в центральных районах Сектора Газа.

Президент США Джо Байден на встрече с прибывшим в Вашингтон королем Иордании Абдаллой Вторым выразил надежду, что стороны все же сумеют прийти к компромиссу:

«Мы активно работаем ради мира, безопасности и достоинства как палестинского, так и израильского народов. Я работаю над этим день и ночь. Как мы с королем обсуждали сегодня, Соединенные Штаты работают над сделкой по освобождению заложников между Израилем и ХАМАСом, которая принесет немедленный и продолжительный период спокойствия в Секторе Газа, по крайней мере, на шесть недель, это даст нам время для того, чтобы построить что-то более прочное».

При этом Байден в очередной раз предостерег Израиль от масштабной наземной операции в Рафахе. Глава Белого дома уверен, что ввод войск в густонаселенный город чреват огромными потерями среди гражданского населения, что не будет способствовать стратегическим задачам Израиля – нормализовать отношения с арабскими соседями, которые после атаки ХАМАСа 7 октября и последующего вторжения израильских войск в Газу практически сошли на нет.

«Король и я также обсудили ситуацию в Рафахе. Как я сказал вчера, военная операция в Рафахе, крупная военная операция в Рафахе, не должна продолжаться без заслуживающего доверия плана по обеспечению безопасности и поддержки более чем 1 миллиона человек, укрывающихся там. Многие люди были перемещены туда, спасаясь от насилия на севере. И теперь они в ловушке в Рафахе, незащищенные и уязвимые. Их нужно защищать».

Король Абдалла, со своей стороны, дал понять: штурм Рафаха будет означать точку невозврата. Война должна быть прекращена до того, как Израиль перейдет черту, за которой регион будет втянут в масштабную войну.

«Ситуация уже невыносима для более чем миллиона человек, которых вытеснили в Рафах с начала войны. Мы не можем стоять в стороне и позволять этому продолжаться. Сейчас нам необходимо прочное прекращение огня. Эта война должна закончиться».

О том, что регион, действительно, находится в шаге от возобновления арабо-израильских войн прошлого века, говорят сигналы из соседней Сирии. На фоне визита в Дамаск главы иранского МИДа Хоссейна Амира Абдоллахияна, его местный коллега Фейсал Мекдад выступил с прямыми угрозами в адрес Израиля:

«Сирия вела несколько войн против сионистского режима. И теперь мы готовы к новым войнам. Сирия сама решит, когда, где и как начать».

Президент Сирии Башар Асад на встрече с главным иранским дипломатом, со своей стороны, выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся поставок Вашингтоном «летального оружия» Израилю и его военных операций в различных частях Ближнего Востока, заявив, что они создают риск эскалации ситуации.

По мнению наблюдателей, заявления Дамаска – часть политики Тегерана, пытающегося во что бы то ни стало не допустить деэскалации конфликта и побудить арабские страны ввязаться в войну. Именно этим, считают специалисты, обусловлены как трансграничные обстрелы севера Израиля со стороны ливанской «Хезболлы», так и нападения на американские базы в ближневосточных странах, организованные проиранскими группировками в Ираке, а также атаки на торговые маршруты в Красном море и Аденском заливе, осуществляемые йеменскими хуситами. Неслучайно в ходе своего ближневосточного турне Хоссейн Амир Абдоллахиян встретился в Дохе и с лидером политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханией. Специалисты уверены, что иранский эмиссар постарался сорвать возможную сделку между группировкой и Израилем.

Тем не менее, посредники надеются, что поездка главы «Моссада» в Каир – сигнал о готовности Израиля к дальнейшим переговорам, несмотря на риторику его премьера Биньямина Нетаньяху, буквально накануне визита Давида Барнеа в Египет подчеркивавшего, что лишь постоянное военное давление на ХАМАС позволит освободить заложников. На руку Нетаньяху в этом сыграла успешная операция израильского спецназа в Рафахе, в результате которой удалось освободить двоих заложников. На встрече с бойцами, участвовавшими в операции, израильский премьер дал понять, что он предпочитает освобождать заложников именно таким образом:

«Мы переживаем день радости, смешанной с грустью. Радость по поводу спасения наших заложников и печаль по поводу потерь среди наших солдат, но я хочу сказать вам, что освобождение Луи и Фернандо – это одна из самых успешных спасательных операций в истории государства Израиль. Вы уничтожили похитителей, террористов и благополучно вернулись в Израиль. Идеальная операция. Идеальное исполнение. И я хочу сказать вам, как я горжусь вами. Я горжусь вами, ШАБАКом, ЦАХАЛом – вы работали вместе, как смазанная машина».

При этом эксперты отмечают: глава «Моссада» не поехал бы в Каир без санкции премьер-министра. И это внушает участникам переговоров осторожный оптимизм. Тем более что Вашингтон все более отчетливо дает понять Израилю: новые массовые жертвы среди мирного населения Газы, чем чревата полномасштабная наземная операция в Рафахе, могут поставить под вопрос безоговорочную поддержку со стороны США. А, следовательно, и сделать крайне туманными перспективы мирного сосуществования Израиля и его арабских соседей.

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