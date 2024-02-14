Против Ахры Авидзба в России возбуждено уголовное дело – BRIEF

Телеграм-канал BRIEF сообщил о возбуждении Следственным комитетом РФ уголовного дела против командира батальона «Пятнашка» Ахры Авидзба (позывной «Абхаз») за «неисполнение приказа начальника… в военное время» и «отказ от участия в боевых действиях».
В сети опубликовано постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. Документ, предположительно, был составлен 29 декабря.
Согласно постановлению, Авидзба был переведен на новую, «равную должность» – заместителем командира стрелкового батальона в войсковую часть 52892, однако в назначенную дату в расположение он не прибыл, аргументируя это «незаконностью приказа». Согласно документу, его действия «причинили существенный вред интересам службы».
Источник BRIEF в «ДНР» говорит, что впервые слышит о возбуждении уголовного дела против Авидзба, однако отмечает, что у него «давно были проблемы с [военным] руководством, и что на этот счет есть разные мнения, в том числе и то, что к нему есть обоснованные претензии».
Сам Авидзба информацию не комментировал. В ноябре 2023 году он рассказывал о создании «Дикой дивизии Донбасса». «Мы расширились. «Пятнашка» – это один отряд. Чтобы не ограничивать людей, мы создали «Дикую дивизию Донбасса», в которую входят еще и другие отряды», – говорил он.
- Ахра Авидзба участвует в военных действиях на Донбассе с 2014 года, является героем самопровозглашенной «ДНР». В конце января 2021 года Служба безопасности Украины объявила Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавляет незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
- Авидзба был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября того же года он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 4 марта 2021 года Авидзба вместе с его донецкими друзьями задержали в Абхазии. Их обвинили в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору. При этом в абхазской Службе госбезопасности заявили об оперативной информации – якобы Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота». По данной статье обвинение Авидзба не предъявили. В июне его приговорили к условному сроку и освободили из зала суда.
- В сентябре 2022 года Авидзба заявил, что его не выпустили с контролируемой Россией территории Украины – так называемой «Донецкой народной республики». Позже он смог выехать в Москву, где встретился с лидером партии «Справедливая Россия – за правду» Сергеем Мироновым и выступил на митинге-концерте «Своих не бросаем». 29 сентября Авидзба вернулся в Абхазию. На пресс-конференции он, в частности, высказался против передачи России комплекса госдач в Пицунде.
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