Против Ахры Авидзба в России возбуждено уголовное дело – BRIEF

Телеграм-канал BRIEF сообщил о возбуждении Следственным комитетом РФ уголовного дела против командира батальона «Пятнашка» Ахры Авидзба (позывной «Абхаз») за «неисполнение приказа начальника… в военное время» и «отказ от участия в боевых действиях».

В сети опубликовано постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. Документ, предположительно, был составлен 29 декабря.

Согласно постановлению, Авидзба был переведен на новую, «равную должность» – заместителем командира стрелкового батальона в войсковую часть 52892, однако в назначенную дату в расположение он не прибыл, аргументируя это «незаконностью приказа». Согласно документу, его действия «причинили существенный вред интересам службы».

Источник BRIEF в «ДНР» говорит, что впервые слышит о возбуждении уголовного дела против Авидзба, однако отмечает, что у него «давно были проблемы с [военным] руководством, и что на этот счет есть разные мнения, в том числе и то, что к нему есть обоснованные претензии».

Сам Авидзба информацию не комментировал. В ноябре 2023 году он рассказывал о создании «Дикой дивизии Донбасса». «Мы расширились. «Пятнашка» – это один отряд. Чтобы не ограничивать людей, мы создали «Дикую дивизию Донбасса», в которую входят еще и другие отряды», – говорил он.