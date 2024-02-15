Неправительственный сектор и оппозиция призывают «Грузинскую мечту» отменить изменения в избирательном законодательстве, меняющие порядок комплектования ЦИК. Противоречат, по их мнению, эти изменения и рекомендациям европейских партнеров. Власть в свою очередь утверждает, что НПО идут на поводу радикальной оппозиции.

Как отметила на сегодняшней пресс-конференции председатель Transparency International Эка Гигаури, предложенные «Грузинской мечтой» изменения порядка формирования ЦИК противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ.

«Законопроект противоречит заключению Венецианской комиссии, а также 9 рекомендациям Еврокомиссии, которые, помимо прочего, требуют учета рекомендаций ОБСЕ о независимости и беспристрастности избирательной администрации. Законопроект в случае принятия продолжит концентрацию власти правящей партией, сохранит за ней неограниченные полномочия по избранию профессиональных членов ЦИК и полный контроль над всей вертикалью избирательной администрации. Считаем, что принятие законопроекта в нынешнем виде не будет способствовать повышению доверия электората к избирательной администрации и проведению свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов. Также возможно, что законопроект серьезно затормозит процесс интеграции Грузии в Евросоюз», – заявила Эка Гигаури.

Организация призвала парламент Грузии отказаться от принятия законопроекта в его нынешнем виде и как можно скорее разработать и утвердить изменения в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. В случае же принятия законопроекта в третьем чтении, Transparency International призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили в соответствии с Конституцией воспользоваться правом вето.

Сейчас для избрания председателя необходима поддержка не менее 100 депутатов, а парламентское большинство и оппозиция не смогли договориться о приемлемом кандидате. Из-за этого «Грузинская мечта» избрала председателя Центризбиркома обычным большинством (76 голосов), и он занимал эту должность 6 месяцев вместо 5 лет.

В этой ситуации «Грузинская мечта» решила действовать самостоятельно, без оглядок на мнения международных партнеров или оппозиции. Новый пакет поправок в Избирательный кодекс был принят парламентом во втором чтении на пленарном заседании 9 февраля. Согласно законопроекту, упраздняется должность заместителя председателя Центризбиркома, назначаемого по квоте оппозиции. В случае отсутствия председателя его обязанности будет исполнять секретарь ЦИК.

Проект также предусматривает изменение порядка избрания членов ЦИК и председателя: на первом этапе их избрание будет возможно при поддержке трех пятых (90 голосов) парламента. Если кандидаты не наберут достаточно голосов, решение будет принято простым большинством (76 голосов) во втором туре голосования.

Кроме того, поправки предусматривают передачу полномочий по выдвижению беспартийных членов ЦИК от президента Грузии к председателю парламента.

В сентябре прошлого года после первого чтения законопроект был направлен в Венецианскую комиссию, которая в декабре представила парламенту ответ. В нем прямо рекомендуется отказаться от отмены избрания заместителя ЦИК от оппозиции, и возвращение комплектования части ЦИК президенту.

Судя по реакции спикера парламента Шалвы Папуашвили, власть приняла решение больше не учитывать рекомендаций Венецианской комиссии. Деструктивная цель оппозиции и НПО заключается в блокировке комплектования ЦИК, заявил он сегодня журналистам.

«Подобные заявления неправительственных организаций смешны и безответственны – их целью является не работающее законодательство или кадровое обеспечение ЦИК, а совместный с оппозицией план срыва комплектования ЦИК и проведения выборов в условиях, когда Председатель и два членами ЦИК будут избраны на неполный срок. Что касается заключения Венецианской комиссии, то это лучший пример порочного круга, который иногда замыкается. Венецианская комиссия не представила никаких собственных мнений или аргументов по поводу восстановления старого порядка комплектования ЦИК. Венецианская комиссия опирается только на одно – на соглашение от 19 апреля. Наш ответ прост: соглашения Шарля Мишеля больше не существует, оно аннулировано. Соответственно, аргумента Венецианской комиссии тоже не существует», – отрезал Папуашвили.

Самый решительный протест выразила партия «Лело», так как сейчас по квоте оппозиции посту зампредседателя Избирательной комиссии занимает ее представитель Георгий Сиоридзе. По его мнению, «Грузинская мечта» боится честной игры, и, если большинство не примет во внимание рекомендации Венецианской комиссии и ОБСЕ/ОДИР, это означает, что оно не собирается выполнять рекомендации Еврокомиссии.

По мнению же большинства, доводы оппозиции, связанные с выполнением рекомендации Евросоюза, абсолютно неверны. Председатель комитета по процедурным вопросам и регламенту парламента Ираклий Кадагишвили считает, что главное и самое важное требование Евросоюза – проведение честных выборов в Грузии, а персональный состав ЦИК имеет второстепенное значение.

«Главное, чтобы каждый голос был защищен», – резюмировал депутат.

Позицию ЕС в этом отношении сформулировал его посол в Грузии Павел Герчинский.

«Европейский союз не занимает чью-либо сторону, мы не поддерживаем конкретную политическую силу, но мы действительно заинтересованы в свободных и честных выборах, а также в свободном и честном избирательном процессе», – говорится в заявлении.

Возможно, в целях компромисса «Грузинская мечта» приглашает представителей ОБСЕ для наблюдения за парламентскими выборами. МИД уже направил письмо директору Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. «Выборы станут одним из маркеров, который откроет дальнейшие перспективы на пути интеграции Грузии с Евросоюзом», – считают в правящей партии.

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