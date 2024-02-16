14 февраля посол России в Абхазии Михаил Шургалин ответил на обращение ветеранов войны «Аруаа», направленное 5 февраля. Напомним, что ветераны, обеспокоенными массовыми задержаниями граждан Абхазии российскими пограничниками, обратились к послу с предложением отреагировать на «нарушение прав граждан Республики Абхазия и Российской Федерации»

«Мы выражаем надежду на Вашу компетентность в решении данного вопроса и соответствующую реакцию на данные действия специализированных служб Российской Федерации», - говорилось в письме ветеранов войны.

Они называли поведение специальных служб на границе предвзятым и необоснованным и просили дипломата посодействовать в защите прав граждан Абхазии.

В ответном письме Шургалин выразил недовольство терминологией, которая, по его мнению, «искажает суть вопроса» – «задержания», «многочасовые допросы», – и одновременно «предупредил» журналистку Эмму Ходжаа, публично огласившую историю своего задержания, об «ответственности за клевету». Сказал, как приговорил. Вроде не обвинение, но слово посла прозвучало, как предупреждение всем недовольным.

Еще одним вопросом, накалившим страсти в стране, стала нота МИДа России, направленная в МИД Абхазии. Министр Инал Ардзинба заявил в парламенте, что такая нота не поступала, однако общий текст и содержание документа известны. Тут я уточню, что обеспокоенность связана не только самой нотой, но сокрытием данного факта от общественности.

В документе речь идет о Пицундской даче. Российские дипломаты просят привести Соглашение в соответствие со своим (российским) законодательством и дать гарантии российской стороне, что она обладает правом на передачу дачи (прилегающей территории заповедника и части акватории моря) третьим лица. Ссылаются на Венскую конвенцию и закон о международных соглашениях.

Заверениям министра иностранных дел никто не поверил, тем более что он после встречи с депутатами он экстренно отбыл в Москву с непонятными целями. Впрочем, из Москвы он сделал заявление, из которого понятно, что министр держит руку на пульсе международных событий – похвалил БРИКС и добавил, что «Абхазия является неотъемлемой частью глобального большинства». Еще Инал Ардзинба провел «открытый диалог» со студентами «ГосВышки». Надо сказать, что в Абхазии министр не демонстрирует такой открытости ни со студентами, ни с журналистами. Последними публичными мероприятиями министра стали скандальные встречи с активами районов, на которых он откровенно сыпал оскорбления в адрес граждан страны. Возвращение министра в абхазскую действительность прогнозируют на следующей неделе.

Еще один высокопоставленный путешественник – президент Аслан Бжания – отметил свое присутствие в Абхазии посещением коллегии прокуратуры. Очень странно, что итогом трехнедельного отсутствия стало не подведение итогов своей рабочей поездки, не отчет о встречах и результатах переговоров, а выступление на отчетном совещании коллегии прокуратуры. Здесь Аслан Бжания выступил с открытым призывом к подавлению инакомыслия и предложил надзорным органам начать репрессии против граждан Абхазии, выражающих недовольство по поводу проводимой им политики. Выступление главы государства проходило в полном молчании, только видеокамеры зафиксировали удивленные лица представителей двух ветвей власти – законодательной и судебной, округлившиеся глаза спикера парламента Лаши Ашуба и недоумение главы Верховного суда Саиды Бутба.

Если обобщить выступление Бжания, то можно перечислить оглашенные им «препятствия для строительства государства». На внешнем периметре это «недружественные страны». На внутреннем он обнаружил «в стране силы, которые препятствуют нашему развитию». Круг «идеологических диверсантов» отдает сталинским размахом – теперь это не только неправительственные организации – это гражданские активисты, оппозиционеры, негосударственные СМИ. Вот, оказывается, кто мешает ему бороться с коррупцией, принимать выгодные для страны экономические решения, сохранить энергосистему, поднять уровень жизни социально-незащищенных граждан страны, соблюдать права граждан, проводить обещанные реформы, обращаться с посланиями к народу и соблюдать Конституцию. В его версии информационные ресурсы, которые критикуют его провальную политику и его «отраслевых профессионалов», «забивают» информационное пространство «крупномасштабной несусветной ложью»; люди, которых «слушают», но «никто не останавливает» – главная угроза развитию государства. Создалось впечатление, что президент попутал правоохранительную систему с опричниками, себя с Иваном Грозным, а Абхазию – со своим уделом, так как считает, что правоохранительная система должна бороться не с преступниками, а с его оппонентами. Он указал на объект чрезвычайной опасности – общественного активиста Джансуха Адлейба, который практически в одиночестве требует отставки президента на площади Свободы, и определил еще одну табуированную тему – национальная валюта «апсар», перспективы которой обсуждал недавно в СМИ экономист Ахра Аристава.

Бжания обвинил правоохранительные органы, что они не принимают «эффективные решения», «потому что оказались беззубыми», обратив свой взор на символику, вспомнил про карающие мечи прокуратуры и пригрозил всем несогласным своими «сыновьями и племянниками». Законодательная власть закатила глаза, Фемида отвела взгляд в поисках повязки. Но Аслан Бжания не остановился. Он так вошел в раж, что расписался в полном провале власти, признал свою неспособность в борьбе с коррупцией и хищении бюджетных средств: «в бюджете нет денег», «мы не можем контролировать расходование бюджетных средств» и так далее. После такого чистосердечного признания в самый раз подавать в отставку и просить о помиловании. Но видимо увлекся и сам не понял, что сказал.

Итогом недели может стать призыв Джансуха Адлейба: «Лодка, на которой вы плывете, трещит по швам. Спасайтесь, кто может!». Призыв адресован ко всем ветвям власти.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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